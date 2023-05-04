Выстоим против империалистической войны и капиталистической катастрофы

За единство рабочих всего мира. Долой империализм, капиталистические правительства и реставрационные режимы. За рабочие правительства и социализм. За рабочий и революционный Интернационал.

Рабочему классу Аргентины и всего мира:

Война в/на Украине обозначила новый виток в развитии мирового кризиса.

В отличие от недавнего прошлого империалистическая война разворачивается сегодня в самом сердце Европы. Российское вторжение в Украину, поставившее на международную повестку дня перспективу Третьей мировой войны, включая ядерное противостояние, отражает не только неразрешимый характер капиталистических противоречий. Это, прежде всего, подтверждает, фатальное разложение правящего режима.

Попытка правительства Зеленского включить Украину в НАТО, как часть военного расширения, организованного империализмом против России, спровоцировала текущую войну. Потому что в основе этой войны лежит стремление основных империалистических держав, сгруппированных в НАТО, осуществить экономическую и финансовую колонизацию всего бывшего советского пространства. Это то, чего США и Европейский союз уже добились на самой Украине, когда в 2014 году они сместили реакционное пророссийское правительство и назначили правительство, которое является не только реакционным, но и марионеткой МВФ.

Роль империализма в развитии конфликта – это продвижение экономических санкций против России, обеспечение украинской армии тяжелым вооружением на миллиарды долларов и, прежде всего, поддержание общего хода боевых действий и мирных переговоров. Что подтверждает, что в этой войне Украина не борется за свое национальное освобождение, а действует, как пешка НАТО.

С другой стороны, своим реакционным вторжением в Украину Россия стремится не только предотвратить упорное продвижение НАТО в Восточную Европу. Ссылаясь на Петра I и сравнивая себя с ним, Путин пытается вернуть себе то, что он считает утраченными территориями.

Как военная держава Россия выступает государством-угнетателем не только своего народа, но и других народов и стран, особенно соседних. Это было очевидно ещё в войне против Чечни в конце прошлого – начале этого века, а совсем недавно — в сотрудничестве Путина и российских военных в подавлении народных восстаний в республиках Беларусь и Казахстан в 2020 и 2022 годах.

Сам ход войны прояснил то, что было очевидно с самого начала: главные враги украинского и русского народов находятся в собственных странах.

С одной стороны, главный враг украинского народа — правительство Зеленского, которое действует для усиления своих колониальных устремлений, в пользу американского и европейского империализмов. С другой стороны, врагом русского народа является Путин, который не только не ведет антиимпериалистическую борьбу, но действует в интересах российской капиталистической олигархии и ее милитаристского экспансионизма.

В конечном счете, противостояние этой войне — означает борьбу всеми способами за свержение правительств, ведущих ее, за установление рабочих правительств и дружбу народов, прежде всего украинского и российского.

В противовес разделу Украины между противоборствующими державами, мы требуем права на самоопределение различных народов и наций в составе единой и социалистической Украины, в рамках европейской федерации социалистических республик, включая Россию.

Война войне!

Империалистическое колониальное наступление не ограничивается бывшим советским пространством. По сути, главной целью является Китай. Американский империализм, обеспокоенный необычайным развитием и ростом Китая за последние 20 лет, уже более пяти лет держит на прицеле азиатского гиганта.

Но война в/на Украине не подтверждает ни империалистическую колонизацию бывших рабочих государств – в ущерб капиталистической олигархии и реставраторской бюрократии в этих странах – ни то, что попытка Китая доказать свою мировую гегемонию США может быть завершена на мирных условиях.

Именно это фундаментальное противостояние ставит на повестку дня перспективу третьей мировой войны. Вот почему военные бюджеты империалистических стран росли весь последний период и еще сильнее увеличились благодаря этой войне.

Империализм США вместе с Австралией и Великобританией создали новый военный альянс в Азии (AUKUS). Он стремится окружить Южно-Китайское море. Недавно во время своего турне по Японии Байден пообещал осуществить военное вмешательство, если Пекин «нападет» на Тайвань. Китай и Россия, которые также увеличили свои расходы на оборону, в ответ провели совместные учения с ядерными бомбардировщиками недалеко от Японии.

Байден предложил самый высокий военный бюджет в истории США на 2023 год, и Великобритания движется в том же направлении. Германия, пережившая исторический поворот со времен Второй мировой войны, проводит перевооружение, и правящая партия Японии намерена придерживаться того же курса. Италия, Франция и Испания увеличивают свои военные бюджеты, чтобы соответствовать требованиям НАТО.

Швеция и Финляндия готовятся присоединиться к военной организации империализма, а Турция, еще одна великая евразийская военная держава, использует этот запрос для усиления своей политики уничтожения курдского народа.

В гонке вооружений сглаживаются все противоречия: между американскими республиканцами и демократами, между ренегатами Евросоюза, вроде Британии, и ее сторонниками, между правыми, вроде Макрона, и «прогрессистами» из «Социалистической партии» и «Подемос» в Испании. Все главные политические силы Северной Америки и Европы, справа налево, проявляют себя как верные представители империалистического капитала.

Гонка вооружений предзнаменует мрачные времена. Было бы безрассудно пытаться предсказать, когда вспыхнет новый мировой пожар или какой будет расклад сил между крупнейшими державами. Нынешний союз ЕС с США в конфликте на Украине не является окончательным, смена режима в России, например, может привести к тотальной борьбе между державами за возможность колонизации бывшего советского пространства. Как бы то ни было, даже если в ближайшем будущем между воюющими субъектами будет установлено перемирие, очевидно, что это договоренности будут ненадежны и приведут к военной конфронтации в будущем.

Борьба за победу рабочего класса, особенно в империалистических стран, против империалистических войн и гонки вооружений, есть вопрос первостепенной важности. Всеобщему вооружению и империалистическому шовинизму необходимо противопоставить международное единство рабочего класса, борьбу за роспуск НАТО, изгнание американского и европейского империализма, вывод российских войск с Украины, свержение капиталистических и реставрационных правительств и замена их рабочими правительствами.

Капиталистическое банкротство

Колонизаторская политика, проводимая империализмом, переходящая от торговой и валютной войны к военной экспансии, — это то, как капитал пытается преодолеть свой внутренний кризис. Захватом новых рынков для своего исключительного господства и узуфрукта, империалистический капитал стремится преодолеть падение своей нормы прибыли.

Именно падением капиталистической нормы прибыли и общей картиной товарного и капитального перепроизводства объясняется, почему необузданная денежная эмиссия, начатая основными империалистическими державами в 2008 г. и в более широком масштабе в 2020 г., не перезапустила поток инвестиций в производство. Вместо этого капитал стал искать убежища в финансовых спекуляциях.

Сегодня, в результате всего этого, мы все являемся свидетелями гигантской ликвидации “фиктивного” капитала и высокой международной инфляции. Начало войны не только привело к росту цен на товары, подпитывая мировую инфляцию, но также запустила гигантский продовольственный и нефтяной кризис. Который, в свою очередь, грозит оборвать поставки целому ряду стран и создать невероятную гуманитарную катастрофу.

В условиях забастовки капитала (отсутствия новых инвестиций в производство), повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США и запланированное Европейским Союзом, призванное сдержать индексы инфляции, уже замедляет экономический рост, и в конце концов приведет к новой рецессии с последующей волной увольнений и банкротств.

Китай и близко не способен сыграть роль локомотива, сдерживающего мировую экономику от падения, он и сам в кризисе с его гигантским пузырем недвижимости и сильным замедлением экономического роста, вызванным репрессивными ограничениями китайской компартии с ее политикой нулевой терпимости к коронавирусу.

Банкротство капиталистов лишний раз показывает актуальность и действительность переходной программы. Систематический рост стоимости жизни порождает борьбу за скользящую шкалу заработной платы. Угроза массовых увольнений и закрытия предприятий обостряет борьбу за открытие бухгалтерских книг капиталистов и за то, чтобы рабочие заняли заводы и запустили на них производство. Уровень безработицы поднимается, вызывая необходимость борьбы за страхование от безработицы и за перераспределение рабочего времени без каких-либо сокращений заработной платы. Общая дезорганизация экономики порождает борьбу за экспроприацию банков, энергетических и зерновых монополий-спрутов и общий рабочий контроль.

Эта переходная программа объединяет борьбу за насущные требования рабочих масс против капитала и его государства с борьбой за самоуправление рабочего класса.

Разлагающийся режим

Острый процесс разложения капиталистического строя проявляется не только в его склонности к военному обострению, из-за которой он все больше производительных сил, направленных на развитие человечества, заменяет разрушительными силами военной промышленности. Опустошение окружающей среды, ставящее под сомнение перспективы обитаемости планеты Земля, также является проявлением гнилого характера капитализма.

Капитал, чтобы максимизировать свою прибыль, использует самые загрязняющие и грабительские методы против природы. Наводнения, засухи, пожары или таяние арктических и антарктических льдов являются следствиями глобального потепления, вызванного безудержным выбросом загрязняющих газов. Опустошение окружающей среды грозит породить новые эпидемии и пандемии.

Экологические нормы систематически нарушаются капиталистами, и сам кризис усиливает давление капиталистов с целью их (экологических норм) окончательной отмены.

Борьба за окружающую среду обязательно влечет за собой борьбу за то, чтобы положить конец капиталистической системе производства. Только с помощью экономического планирования под руководством рабочего класса станет возможным организовать производственный процесс, основанный на защите природы и планеты.

Пандемия обострила и проявила процесс разложения капитализма: национальные государства оказались неспособными дать скоординированный ответ на кризис в области здравоохранения, а лаборатории, монополизировавшие патенты на вакцины, поставили капиталистическую прибыль выше жизней миллионов людей.

За первые два года пандемии десять самых богатых людей мира удвоили свое состояние с 700 миллиардов долларов до более чем 1,5 триллиона долларов. В то же время доходы 99% человечества сократились, а 160 миллионов человек оказались в условиях крайней нищеты.

Таким образом, защита здоровья и жизни людей с одной стороны, и капитализм с другой также оказалась несовместимы. Борьба за экспроприацию фармацевтических лабораторий и монополий и укрепление систем общественного здравоохранения, гарантирующих доступ к здравоохранению для всего населения, являются задачами, которые по-прежнему чрезвычайно актуальны и сегодня, и которые могут быть реализованы только рабочими правительствами.

Борьба народов

Опасный процесс разложения капитализма, являющийся причиной социальных и экологических кризисов, политического насилия, насилия, направленного на женщин и представителей меньшинств, является почвой, на которой процветают народные восстания. Так же это обстоятельства, в которых начинает проявляться боевое вмешательство рабочего класса. Народные восстания и рабочая борьба вспыхивают во всех концах света. Народное восстание против расизма и полицейского беспредела, случившееся в Соединенных Штатах во время пандемии, предшествовало важному процессу забастовок и объединения в профсоюзы, который сейчас

развивается, вовлекая в себя передовой пролетариат мира. В ведущей империалистической державе также развивается важнейшее женское движение, противостоящее реакционным попыткам отобрать право на аборт.

В Европе, столкнувшись с ростом стоимости жизни, начал пробуждаться огромный европейский пролетариат с забастовками в Англии, Франции, Германии, Италии и Испании. Рабочий класс также сыграл огромную роль в народном восстании в Беларуси. В Азии недавнему народному восстанию на Шри-Ланке предшествовали восстания народов Ливана, Казахстана, Таиланда, крупные забастовки рабочих в Индонезии и Индии.

Продовольственный кризис пробудил призрака арабской весны, уже преследующего северную Африку. Подтверждением тому является забастовка рабочих Туниса против государственной приватизации и растущей стоимости жизни.

Вся Латинская Америка содрогается под ударами долгового кризиса, общественных потрясений и финансово-монетарной политики. Это видно по волнениям и восстаниям последних лет: Эквадор и Чили в 2019, Перу и Гватемала в 2020, Парагвай и Колумбия в 2021. Эквадор и сейчас охвачен боевой политической мобилизацией рабочих и крестьян коренных народностей.

В большинстве латиноамериканских стран после провалов правых правительств, левоцентристы и буржуазно-национальные силы взяли политическую власть или готовятся её взять. Многие из них преуспели в перенаправлении народных восстаний в рамки буржуазных институтов.

Эти силы — во главе с Габриэлем Боричем в Чили, Педро Кастильо в Перу, Арсе в Боливии, Густаво Петро в Колумбии, AMLO в Мексике, Фернандесами в Аргентине или Лулой да Силвой в Бразилии – не способны порвать с империализмом и выполнить народные требования. Они представляют из себя обесцененную версию и без того разочаровывающего опыта буржуазного национализма образца Латинской Америки начала этого века.

В очередной раз подтверждается тезис, что национальное и социальное освобождение стран Латинской Америки есть задача исключительно рабочих и крестьян субконтинента. Именно они, порвав с империализмом и установив рабочие правительства, смогут приступить созданию Федерации Социалистических Республик Латинской Америки.

За рабочий Интернационал

Нестабильная эпоха, в которую вступило человечество, отмеченная империалистической войной, коллапсом капитализма и народными восстаниями, предоставляет революционным левым новую возможность заявить о себе как о мощной альтернативе.

Однако, сам кризис подсветил нам те трудности, с которыми сталкиваются рабочие и революционеры, принимающие эту возможность как вызов. Дело в том, что большая часть левого мира, субъективно угнетенного политическим и идеологическим завоеванием империализмом больших народных слоев, с оружием и багажом перешла на сторону капиталистов.

Свидетельствует об этом война в/на Украине, в ходе которой независимые политики, указывающие на то, что “главными врагами” всех людей являются их собственные государства, стали меньшинством в спектре мировых левых. Большая часть левых по факту встала на позиции НАТО, во имя поддержки “украинского сопротивления”. Другая же часть встала на сторону правительства Путина.

Политической капитуляции большинства левых предшествовал долгий процесс

приспособлений к режиму, политического и организационного оппортунизма. Интеграция левых в так называемые “широкие” партии, такие как NPA во Франции и Psol в Бразилии, означала их растворение в политических брендах, управляемых группами, преследующими лишь электоральные амбиции и выступающими за отказ от классовой борьбы.

Но с периодом войн, кризисов и восстаний, в который мы вошли, не справиться

избирательными комитетами или группами пропагандистов. Наоборот, эпоха требует создания боевых партий рабочего класса в каждой стране, и далее – революционного

Интернационала, чтобы сражаться – путём агитации, пропаганды и организации –

за рабочие правительства и социализм. Пере-основание Четвертого Интернационала

актуально, как никогда.

Воззвание.

Рабочая партия Аргентины, неустанно трудится над независимым политическим структурированием пролетариата в качестве подготовительной работы в борьбе за правительство рабочего класса, защищает все практические соглашения с настоящими силами, когда речь идет о поддержке борьбы народных масс. Это подтверждается нашей ролью в пикетерском, профсоюзном, женском и молодежном движениях Аргентины.

Исходя из этой концепции, 28-й съезд Рабочей партии призывает организации рабочего движения, народные движения борьбы и революционных левых во всем мире начать международную кампанию против империалистической войны, капиталистического варварства и их правительств.

Конкретное содержание этой международной кампании резюмируется в следующих лозунгах:

Долой империалистическую гонку вооружений;

За роспуск НАТО;

За изгнание американского и европейского империализмов;

За вывод российских войск с территории Украины;

Долой военные правительства;

За интернациональное единство рабочих;

За совместную борьбу, чтобы заставить капиталистов заплатить за кризис;

За рабочие правительства и социализм.

Кампания такого рода будет благоприятной средой для развития дискуссии и продвижения политического просвещения в революционном авангарде. Только из такого процесса может возникнуть настоящий рабочий, социалистический и революционный Интернационал. Интернационалу суждено похоронить капитализм.

Рабочая партия (Аргентины), 19.06.2022

Перевод ARGENTINA OBRERA [РУС]