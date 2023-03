24 de Marzo en Córdoba: 14 mil personas en la columna del PO

El Partido Obrero de Córdoba realizó una multitudinaria convocatoria en la movilización independiente del pasado 24 de marzo. Alrededor de 14 mil personas marcharon en la mayor columna organizada de la jornada del aniversario del último golpe cívico militar eclesiástico, y contra el ajuste de quienes gobiernan al servicio del FMI.

¿Cómo se construyó la movilización? La movilización se realizó como una campaña especial en el marco del planteo más general “Fuera los políticos capitalistas, por un gobierno de trabajadores”. Es decir, este 24 de marzo fue una acción de lucha que empalma con la denuncia de la impunidad y la represión de hoy y de ayer. Y, muy importante, la continuidad histórica del saqueo de la deuda externa usurera que vienen pagando todos quienes gobernaron en la última década, al servicio del FMI.

El Partido Obrero y el Polo Obrero vienen realizando una intensa agenda de lucha política reivindicativa. A la fenomenal lucha piquetera contra la criminalización de la protesta, y por la agenda de reclamos propios de lxs trabajadorxs precarizadxs y desocupadxs, hay que sumar la activa participación en luchas como la de los trabajadores petroquímicos, del Paicor, en la fenomenal lucha de la docencia y en el reclamo de la Salud. También hay que tener en cuenta la participación en la acción de los sindicatos recuperados.

De modo que este 24 de marzo fue precedido de todo un camino militante. Lxs activistas que se destacan en las luchas mencionadas formaron parte en la construcción de una vigorosa columna del Partido Obrero. Hay que decir que el clima atentó para que la convocatoria fuera todavía mayor. Sucede que en barriadas populares, al llover, hay calles sin cordón cuneta de las que no se puede circular. Así y todo, la presencia del Polo Obrero fue conmovedora.

Se vienen desarrollando asambleas en los diferentes barrios en donde está el Polo Obrero, tanto en el interior como en la capital de la provincia. Las mencionadas convocatorias cuentan con intervención de lxs compañerxs Soledad Díaz, Emanuel Berardo, Silvina Vivas y Cintia Frencia, todxs dirigentes destacados de un proceso de lucha en curso. Cuando el PO lxs postula lo hace para darle al Frente de Izquierda el aporte de un perfil de lucha y organización para enfrentar el ajuste, la miseria y el hambre en las barriadas populares.

Las columnas de las 200 asambleas organizadas en el Polo Obrero marcharon una vez más impulsando la lucha por trabajo genuino, en rechazo a los despidos en el programa Potenciar Trabajo, por la tierra y la vivienda. Como el gobierno de Juan Schiaretti no tiene una salida a los derechos elementales que le corresponden al pueblo trabajador, encaró una campaña derechista contra la Unidad Piquetera, y en particular contra el Polo Obrero. El ajuste no pasa sin represión.

Por eso el Polo Obrero se movilizó masivamente en la jornada nacional de lucha por la libertad de Martín Rodríguez y Lorena Torres. Esta causa popular en Córdoba se ganó el pronunciamiento de organizaciones de derechos humanos, sindicales, políticas y sociales.

Como se describió, la multitudinaria columna fue precedida de una agenda militante. Hay que tener en cuenta que antes de movilizarse el Partido Obrero organizó un acto en el que tomaron la palabra Soledad Díaz, Emanuel Berardo, Silvina Vivas, Cintia Frencia, junto a compañeros representantes de luchas obreras, como el Sutna y el Sitram, o trabajadores petroquímicos y de Paicor.

El Partido Obrero organizó una gran convocatoria en la marcha independiente, para agrupar fuerzas en contra del ajuste del régimen responsable de lxs 30 mil compañerxs detenidxs desaparecidxs. Hoy los políticos capitalistas gobiernan para los mismos intereses sociales que impusieron la dictadura y la deuda con el FMI.

La marcha desarrollada es un refuerzo para todas las luchas en curso, por la derrota del programa reaccionario de los políticos capitalistas y por una alternativa propia de lxs trabajadorxs.