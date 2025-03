24 de marzo: por una marcha y acto independiente y de lucha en Plaza de Mayo

En el Encuentro Memoria Verdad y Justicia se ha instalado el debate sobre la necesidad de una marcha independiente. El campo de organizaciones que se puso en pie contra la cooptación del Estado todos los últimos años se juega en este período su papel y su carácter. Para el Partido Obrero, no deben caber dudas sobre la necesidad de una acción de masas independiente para denunciar al negacionismo del gobierno y su política represiva que impulsa un golpe histórico al conjunto de los trabajadores mediante la caída del salario, la reforma laboral, el ataque a los jubilados y el ataque a las libertades democráticas y a las conquistas del movimiento obrero y las luchas de los últimos años. Es necesario, además, porque como todos los años denunciamos en Plaza de Mayo una continuidad represiva y de impunidad que se mantuvo desde la dictadura hasta hoy, con la colaboración todos los gobiernos nacionales desde el ´83, de los diversos partidos patronales, los gobernadores y la burocracia sindical. Hoy más que nunca, cuando diferentes sectores del peronismo prestan su colaboración con los planes de Milei.

Durante el gobierno de Milei se desplegó esta colaboración de forma contundente. Todos los bloques políticos patronales que ocupan gobernaciones y el Congreso han dejado pasar y votaron las pretensiones del Ejecutivo. Para muestras están las últimas semanas donde se aprobó en el Congreso la ley de reiterancia y la ley antimafia. Dos leyes que apuntan a limitar y perseguir a quienes se organizan y luchan en medio del ajuste feroz. La CGT, mientras arrecian cierres de fábricas y dependencias estatales, y despidos en todo el país, mantiene su colaboración con Milei sin decir siquiera una palabra, no ya un acto o paro. No podemos dejar pasar que el ataque a los luchadores, y la persecución a los piqueteros empezó con la estigmatización y ataques del gobierno anterior.

Se está desarrollando un debate en todas las organizaciones de derechos humanos y democráticas acerca de la organización y la campaña para que el próximo 24 de marzo sea una jornada masiva de movilización popular. Diferentes sectores ven en la “masividad” que se busca conseguir una oportunidad para diluir las diferencias que existen alrededor de la lucha actual contra las acciones y la política negacionista, apologista de la dictadura de un gobierno enemigo de la clase obrera y el pueblo como lo es el de Milei y Villarruel. Por esto, en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, organizaciones como el PTS, MST, IS, Correpi, Fol, Ex detenidos desaparecidos, etc., impulsan reuniones con los sectores K para que se desarrolle un acto único en donde se lea una serie de consignas comunes (históricas en general), sin un escenario, y que sea leído por una locutora. El acto del Encuentro, históricamente realizado en Plaza de Mayo, proponen realizarlo en Plaza Congreso, antes de converger en una concentración indiferenciada. Esta idea, que fue mayoritaria en la última reunión del Encuentro, decantó después que el otro sector se negara a que sea lean dos documentos en una plaza única.

Esta idea de una plaza y dos documentos fue rechazada con el argumento de que nuestro documento iba a contener cosas que no iban a gustar a sectores como la burocracia sindical, intendentes y gobernadores. Esto, que había sido rechazado el año pasado, fue rechazado nuevamente, y forma parte de querer someter al Encuentro a una mortaja y autocensura que vemos muy peligrosa y que está dándose en este momento. Es momento de claridad y no de confusión. Y quienes pueden llevar claridad a la Plaza de Mayo contra la impunidad están en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, pues ha sido este organismo de lucha quien está siempre siendo parte de las luchas populares, de manera independiente, denunciando los enjuagues de los gobernadores y la parálisis de la burocracia sindical. Desde un primer momento no acordamos con la idea de una plaza y dos documentos y tampoco acordamos con esto que se propone mayoritariamente ahora.

Defendemos que el Encuentro tiene que marchar en forma independiente a Plaza de Mayo, y leer su documento frente a la casa de gobierno y hacer que se escuche la voz (que mucho de los que van el 24 de forma independiente quieren escuchar) de los que luchan por la apertura de los archivos y la triple A, contra la impunidad de ayer y de hoy, contra la ley antiterrorista, contra la burocracia sindical y los gobernadores que han sido responsables de las muertes de Mariano Ferreyra y Maxi y Darío, contra su colaboración con este régimen y los anteriores que hambrean al pueblo y en particular a los jubilados y niñes. Una plaza que denuncie el genocidio palestino por parte del Estado de Israel y defienda el ambiente y las diversidades.

La ausencia de un documento leído en la Plaza de Mayo en este momento, como varios grupos postulan, es silenciar al Encuentro como guía de muchas organizaciones y luchadores, como de muchos sectores que siempre se referenciaron en nuestro espacio para salir de las garras del estatismo de los derechos humanos que impulsó el kirchnerismo. El EMVYJ se juega su carácter de independencia política, por tanto, su razón de ser en todo el último período. Para defender este valioso campo de acción independiente, más que nunca tenemos que ir con todas nuestras fuerzas a la Plaza de Mayo a defender la lucha contra el Estado y sus gobiernos.

Insistiremos en cada instancia de debate para lograr un acto independiente del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en Plaza de Mayo, contra la impunidad Milei y también de los que gobiernan con la policía bonaerense que se cobra la vida de jóvenes y trabajadores todos los días.

Son 30 mil. Fue genocidio. No a la impunidad de ayer y de hoy.