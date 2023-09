26 de septiembre: jornada regional de lucha por justicia para Silvia Cabañares

El martes 26 de septiembre se cumple un mes del hallazgo del cuerpo sin vida de Silvia Cabañares en la localidad rionegrina de Balsa las Perlas. Durante este mes, la familia, el Plenario de Trabajadoras, el Polo Obrero y un conjunto de organizaciones se movilizaron y realizaron varias acciones en Río Negro y Neuquén. En dichas iniciativas se instó al poder político y el Poder Judicial de ambas provincias a tener respuestas en torno al esclarecimiento, el juicio y castigo.

Asimismo, a la aberrante causa del femicidio que se tramita en Río Negro se sumó la impactante noticia de que Silvia denunció una violación grupal en el mes de mayo de este año, señalando a las personas que perpetraron el hecho. En este último expediente, las constancias científicas y médicas del abuso son contundentes.

Más que nunca, el Estado es responsable

La causa de Silvia Cabañares sintetiza la consigna “el Estado es responsable”. Es que Silvia manifestó en tiempo real un brutal abuso grupal y su denuncia fue demorada a tal punto que fue asesinada. Aunque aún resta saber la conexión entre el abuso y el femicidio, lo cierto es que Silvia y su familia sufrieron amenazas de parte de las personas que cometieron el abuso.

En las comisarías del barrio Confluencia, lugar donde se produjo el abuso, las denuncias no eran tomadas en cuenta. Y es aquí donde emerge la primera conclusión de porqué decimos que el Estado es responsable. Silvia, por ser una piba de barrio, hija de una trabajadora y en una situación de vulnerabilidad, no fue tomada en cuenta por la fiscalía y la Justicia. La selectividad del sistema penal es clara. Cuando se trata de causas para perseguir a trabajadores o cuando el poder político está metido, el devenir es otro.

El otro aspecto de la responsabilidad del Estado es el accionar concreto de la Justicia. El fiscal Manuel Islas, en la causa por abuso, tenía sobrados elementos para realizar la formulación de cargos. Es decir, imputar a los posibles autores la comisión del delito denunciado y los elementos recabados en su contra. Junto a ello, era clave la medida de detención de los posibles autores, ya que existían amenazas concretas a Silvia y fu familia con el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación que estas amenazas implicaban. Silvia, al denunciar el abuso, lo hizo con nombre y apellido y con apodos que son de fácil detección por parte de la policía.

¿Por qué en septiembre detienen a los autores del abuso si las pruebas obrantes en la causa son las mismas que hace meses y los elementos para la formulación de cargos son los mismos que en junio y julio? El argumento de la fiscalía es que no tenía a disposición la cámara Gesell debido a la vulnerabilidad de Silvia. Sin embargo, este aspecto en vez de ser un atenuante reafirma la responsabilidad del Estado porque pone de manifiesto que los recursos escasos de personal y profesionales ponen en peligro la vida de las denunciantes.

El otro aspecto de la responsabilidad del Estado es el papel del Ministerio de Mujeres. Cuando fuimos a solicitar audiencia por el femicidio nos dijeron que no podían intervenir porque el caso estaba en Río Negro, pese a que Silvia residía en Neuquén. No pasaron muchos días de esta negativa para que se conociera la denuncia de abuso y la actitud del ministerio no vario. Otra muestra más de que los ministerios son entes reaccionarios con el solo fin de que no avance la organización independiente del movimiento de mujeres

Vamos a una gran movilización

La necesidad de avanzar y construir una jornada de lucha este 26 está a la vista. Es que no solo crece la violencia y los femicidios, sino que en los últimos casos se viene imponiendo una metodología macabra con el objetivo de alcanzar la impunidad. Ocurre que los femicidios se cometen en una provincia y los cuerpos son depositados en otra. Esto para demorar las investigaciones y buscar la impunidad.

Tenemos que poner en pie una gran jornada regional inscripta como parte de un plan de lucha por plantar toda la fuerza del movimiento de mujeres en la calle. Los ministerios de mujeres fracasaron, la Justicia es cómplice y los gobiernos profundizan el ajuste y los ataques a los más elementales derechos.

Con una gran movilización y una campaña en cada lugar de trabajo y estudio podemos derrotar el operativo de impunidad operado en el caso de Silvia. Esta impunidad está dada por el intento en desconectar las causas de abuso y el femicidio. Tenemos que ir hasta el fondo para obtener el juicio y castigo a los culpables. No permitamos la impunidad. Vamos a una gran acción de lucha el 26.