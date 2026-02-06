7F a las calles: marcha antifacista y antirracista contra las reformas de Milei y sus cómplices

Para el sábado 7 está convocada una movilización desde la asamblea antifacista y antirracista, donde luego de congregarnos debatimos la situación política y su impacto en la comunidad LGBT. Salimos nuevamente a las calles en una agenda de lucha hacia el 11, día en el que se tratará la reforma laboral.

Desde la ultima marcha antifacista y antirracista que el año pasado convocó al conjunto de la sociedad en repudio a los dichos de Milei en Davos, el gobierno redobló su apuesta en el ataque hacia la clase trabajadora, impactando doblemente en la calidad de vida de las diversidades sexuales y de género. El ajuste del gobierno nacional pone en riesgo el cumplimiento y el financiamiento de las leyes que conquistamos en los últimos 20 años. A 10 años de la muerte de Diana Sacayán, reivindicamos su tradición de lucha callejera contra el Estado y salimos a las calles contra los crímenes de odio fomentados por este gobierno.

En la conferencia de prensa que anunció la movilización del sábado se leyó un documento que plantea el deterioro de nuestras condiciones de vida desde febrero del año pasado, denuncia el incumplimiento de leyes, como la de emergencia en discapacidad, la criminalización de la protesta social y el avance represivo, el avance en las políticas antimigratorias, y los recortes en salud y educación, además de la baja de la edad de imputabilidad.

El documento rechaza la reforma laboral alertando sobre su impacto en leyes como el cupo laboral trans, exigiendo un paro general para el día en el que se tratará la reforma. También se repudia la avanzada del imperialismo yanqui en Venezuela y se resalta el hecho de que la agenda del gobierno esta alineada con Trump y su política antimigratoria montando operetas en provincia de Buenos Aires en imitación al ICE trumpista, o procediendo a deportar. Como le sucedió a Bicho, joven trans migrante quien vino buscando asilo político y termino retenido 6 días en Aeroparque, sin recibir ningún tipo de atención medica para su salud mental, y luego fue deportado a Brasil, según informaron compañeres de la Red x Bicho quienes estuvieron presentes en la conferencia. Asimismo también denuncia el genocidio en Palestina por parte del Estado de Israel, por una palestina libre.

Este sábado 7 marcharemos de Congreso a Plaza de Mayo a las 17:00. Salgamos a las calles contra la reforma laboral, en defensa de nuestros derechos y por la unión de todas las luchas.

Contra la Reforma Laboral: ¡Paro general y plan de lucha ya!

No a la baja de la punibilidad penal.

No a la Reforma de la Ley de Glaciares.

Derogación de los decretos 61 y 62/2025 (que restringen derechos trans).

Reparación histórica para la población travesti-trans.

Derogación del DNU 366/25 (modifica Ley de Migraciones) y rechazo a políticas antimigratorias.

Frente al fascismo: ¡Lucha y solidaridad!