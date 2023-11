Acto de la Daia: un apoyo a la operación criminal del Estado israelí

El acto-aniversario de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) en el hotel Four Seasons reunió a algunas de las principales cabezas del poder político y económico en un respaldo cerrado al Estado de Israel, que desde el 7 de octubre, fecha de la incursión territorial de Hamas, llevó a cabo más de siete mil ataques aéreos contra la Franja de Gaza que causaron más de 8.500 muertos, un millón de desplazados, el bombardeo de hospitales y escuelas, y un bloqueo casi total que desabasteció al enclave costero de electricidad, medicina, agua, comida y combustibles. Una acción que las propias Naciones Unidas han señalado que hundió a la zona en una situación catastrófica.

En el acto estuvieron Sergio Massa (quien propone declarar a Hamas como organización terrorista), Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta; los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti; los procuradores generales de la Nación y provincia de Buenos Aires (Eduardo Casal y Julio Conte Grand, respectivamente); los magistrados Sandra Arroyo Salgado, Mariano Borinsky e Inés Weinberg de Roca; el titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja; los dirigentes sindicales Armando Cavalieri (Comercio), Abel Furlán (UOM), Rodolfo Daer (Alimentación) y Andrés Rodríguez (UPCN); y algunos intendentes del Conurbano.

Los medios subrayaron la inasistencia de Javier Milei, pero participaron dos referentes de peso de La Libertad Avanza, Ramiro Marra y Diana Mondino. Por lo demás, en el debate presidencial, Milei dejó claro su alineamiento sin fisuras con el Estado sionista y Estados Unidos como el eje de su política exterior, que incluye el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, como hiciera Donald Trump.

Uno de los oradores del acto, el supremo Rosenkrantz, apuntó que “el Estado de Israel tiene el derecho a defenderse y defender a los suyos. Tiene la obligación de hacerlo”. Una cobertura, desde las más altas esferas del Derecho, de la acción genocida que está en curso y que describimos al comienzo de este artículo.

Por su parte, el embajador israelí, Eyal Sela, sostuvo que “esta no es una guerra contra el pueblo palestino, sino contra la barbarie, el odio y el antisemitismo”. Una completa mentira: el pueblo de Gaza está sometido a un bloqueo propio de las historias bíblicas; los ataques aéreos de Israel mataron a más de 3 mil niños; barrios enteros fueron destruidos y la Unesco afirma que 200 escuelas fueron dañadas. En simultáneo, las fuerzas de seguridad sionistas asesinaron a más de cien personas en Cisjordania. No se puede tapar el sol con un dedo ni disimular una infamia con palabras: es una guerra contra todo el pueblo palestino por parte de un Estado criminal que se fundó sobre la base de la expulsión de 700 mil personas de sus tierras, y que desde entonces no dejó de empeñarse en su política de colonización, hasta la situación actual, en que los palestinos viven confinados y hacinados en guetos. La “barbarie y el odio” es la que procede de las bandas de colonos armados que marchan al grito de “muerte a los árabes” por los barrios de Jerusalén Este y que hostigan a la población palestina, incendiando sus casas y pertenencias.

La referencia al “antisemitismo” es un intento deliberado de confusión política que equipara cualquier planteo crítico hacia el Estado de Israel con la persecución histórica de que ha sido víctima el pueblo judío. Vale decir que el repudio a los bombardeos contra Gaza tuvo una de sus expresiones más audaces en la toma del Capitolio estadounidense por parte de organizaciones de la propia comunidad judío-americana, que denunciaron el apartheid que sufre el pueblo palestino y el apoyo de la Casa Blanca a Tel Aviv. En pocas palabras: antisionismo no es equivalente a antisemitismo.

En el acto, los participantes se tomaron fotos con las imágenes de algunos de los rehenes argentinos en manos de Hamas, pero no hubo mención alguna a los más de 5 mil presos políticos palestinos ni al régimen de detención administrativa por el que tantos palestinos permanecen encarcelados, a veces durante años, en base a “pruebas secretas”, sin cargos ni juicio.

Con su presencia, Massa, la burocracia sindical y Bullrich-La Libertad Avanza han convalidado, sin grietas, la operación de un Estado criminal.

Del otro lado, el viernes 3 nos movilizaremos a Congreso junto a la comunidad palestina y los organismos de derechos humanos para decir: alto al genocidio del pueblo palestino.