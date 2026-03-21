Adulp: una nueva asamblea numerosa y combativa que la conducción llevó a marcar el paso

El viernes 20 se realizó la segunda asamblea de la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata

El viernes 20 se realizó la segunda asamblea de ADULP (Asociación de Docentes Universitarios de La Plata) del año. Nuevamente fue numerosa. La asamblea sesionó al finalizar una semana de paro docente en todo el país que en la UNLP tuvo fuerte acatamiento, y luego de una gran Marcha de Antorchas.

La marcha fue un éxito a pesar de la política de las conducciones de los tres gremios del Frente Sindical: ADULP, ATULP (nodocentes) y FULP (estudiantes), que se limitaron a una conferencia de prensa el día anterior. En el caso de ADULP no reunió siquiera a lxs delegadxs para organizarla. Pero la bronca crece y se manifiesta en cuanto se abre un canal.

La asamblea sesionó con los hechos consumados de la resolución de un Congreso previo de Conadu que estableció un cronograma de paros que deja todo el mes de abril sin medidas de fuerza. Los congresales de ADULP violaron el mandato de la asamblea anterior y no votaron el paro por tiempo indeterminado en dicho Congreso.

Justo cuando el gobierno acelera para derogar la Ley de Financiamiento, que lo obliga a un ajuste salarial superior al 50% y retroactivo al momento de la sanción de la norma, las federaciones docentes hacen un paréntesis que le da oxígeno para avanzar.

Esta política no es nueva, pero es más grave ahora porque es evidente que el gobierno está cayendo en la consideración popular rodeado de escándalos de corrupción, con el presidente como partícipe necesario de una estafa del alance internacional (Libra), y con un “plan” que sólo consiste en saqueo y especulación financiera. Los salarios caen en picada al igual que el consumo y siguen los cierres de empresas.

La corriente más enfática en argumentar a favor del esquema de la Conadu fue nuevamente el PCR, que llegó a plantear que deberíamos convocar multisectoriales que nos apoyen incluyendo a las empresas, mientras éstas cierran dejando en la calle a miles de trabajadores.

La nota de la reunión la dio Octavio Miloni (secretario general de ADULP) que consideró un “chantaje’ la moción de que él lleve a la Asamblea Universitaria -el órgano máximo de conducción de la Universidad que se reúne el 11 de abril para elegir al nuevo presidente- la propuesta de que dicha asamblea se pronuncie por la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Cabe aclarar que el actual presidente de la UNLP (Martín López Armengol) no abre la boca sobre el tema. Miloni tiene voz en dicha reunión como Secretario General de ADULP, no a título personal o en función de la posición política del peronismo-kicillofismo al que responde. Una vez más la conducción de ADULP considera que el gremio que construimos y sostenemos todxs le pertenece. Lo más grave sería que esta negativa implique que la conducción gremial avala la política de los rectores de negociar con Milei un cambio en la Ley que en primer lugar elimina el ajuste salarial que manda el texto vigente y que el gobierno no cumple.

¿O será que quieren manifestarse a favor de la elección del radical y privatista Fernando Tauber como futuro presidente de la UNLP sin “hacer ruido” con planteos “incómodos”? El 11 de abril tenemos que estar presentes en la Asamblea Universitaria, e impulsar una campaña previa para exigir que ese órgano se pronuncie taxativamente por la aplicación de la Ley ya. Por otra parte, lxs trabajadorxs no tenemos en Tauber un candidato que nos represente y lo que corresponde es promover el voto en blanco. ADULP no tiene mandato para pronunciarse por la elección de Tauber.

En la asamblea gremial chocaron nuevamente dos orientaciones: la de la conducción que quiere subordinarnos a los rectores y a la burocracia del Frente Sindical con el cuento de la unidad, y la de la oposición que plantea ir a fondo apoyando toda la acción en asambleas y congresos con mandato de base, verdadero sustento de la unidad docente-nodocente-estudiantil.

Se impuso por mayoría la moción de refrendar el esquema de Conadu, pero hubo una buena cantidad de votos a favor de adelantar el paro de fines de abril e incluso por el paro indeterminado.

También se aprobó la moción de un paro por tiempo indeterminado si comienza el debate del proyecto del gobierno en el Congreso.

Habrá una nueva asamblea a comienzos de abril, luego del paro de los tres días hábiles de semana santa. No está dicha la última palabra. La base docente aún no se ha expresado en su plenitud. Hay que desbordar las asambleas hasta imponer el paro por tiempo indeterminado hasta que se cumpla la Ley.

Las tareas inmediatas que proponemos son:

Marchar masivamente 23 y 24 de marzo a 50 años del golpe genocida, contra el gobierno que reivindica la dictadura, y que es aliado incondicional del imperialismo yanqui, impulsor y sostén del golpe genocida Masificar y llenar de acciones los tres días de paro de semana santa Usar el paréntesis de los paros impuesto por la conducción para hacer clases públicas, recorrer cursadas, impulsar asambleas docentes en facultades y colegios e interclaustros en las facultades y colegios secundarios. Exigir que se cumpla la convocatoria a una nueva asamblea y masificarla Exigir se ponga fecha sin más demora a la Marcha Federal para reventar Plaza de Mayo.

Como se popularizó como consigna central de esta lucha: MILEI, CUMPLI LA LEY.