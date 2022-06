Al ajuste de Uñac, lxs trabajadores y desocupadxs le decimos ¡basta!

En San Juan estamos asistiendo a un nuevo escenario efervescente en la política provincial. El mes, que arrancó con la enorme Marcha Federal piquetera que denunció el régimen hambreador del FMI, fue reforzado hace menos de una semana por la convocatoria sumamente masiva de los docentes, y hoy, por los trabajadores estatales del Centro Cívico. Estos últimos, en vísperas de la paritaria, convocaron a una concentración en la planta baja del edificio al grito de ¡sueldo digno!, poniendo en jaque con mayor énfasis a las políticas hambreadoras del mandatario provincial.

No es noticia nueva que el acuerdo con el Fondo Monetario está metiendo mano a los bolsillos de los sectores más golpeados, y San Juan se encuentra profundizando este ajuste. En este escenario, los gremios están paralizados y no han hecho más que llamar a asambleas vaciadas para desmovilizar ante una posible convocatoria masiva provincial de lxs trabajadorxs y desocupadxs. La falsa oposición está callada ante estas masivas convocatorias y el gobierno provincial no ha dado solución.

Los trabajadores de la provincia tienen salarios por debajo de la línea de pobreza y un 60 % de trabajadores precarizados, con contratos de provincia, nación o en “cooperativas”, totalmente flexibilizados. Sus básicos por categoría varían entre $22.329 a $46.734, rozando los básicos de las categorías más altas del escalafón pero no superando ni siquiera la línea de indigencia. A esto se suma que el 60 % del sueldo de bolsillo es un Decreto del entonces Gobernador Gioja, el N° 002-2014, que implica un adicional por productividad no remunerativo y puede ser quitado discrecionalmente si el funcionario político así lo dispone.

Es decir, del total del sueldo, solamente tenemos la certeza que el 40 % será depositado mensualmente. Cada vez hay menor cobertura en concepto de Obra Social Provincia y al momento de la jubilación se cobra el 47 % del salario del activo.

Desde Tribuna Estatal vamos por un salario básico igual a la canasta básica de alimentos. Aumento automático de los salarios por inflación. Pase a planta permanente de los trabajadores de contrato provincia, contrato nación y cooperativas. Por total cobertura de la Obra Social Provincia en las prestaciones médicas y por un 82 % móvil de jubilación.

Desde el Partido Obrero y el Polo Obrero San Juan, saludamos y prestamos todo nuestro apoyo a las movilizaciones que se vienen realizando y que prometen ser contundentes. En un escenario de gran ajuste, es urgente la organización de un paro provincial que le haga frente al gobierno y que tenga como reivindicaciones no menores la reconquista de nuestros sindicatos para que estén en mano de los trabajadores y dejen de ser canal de contención del ajuste. Es tarea de los trabajadores y desocupados impulsar un paro provincial que tenga como puntapié un congreso de delegadxs de todos los sindicatos y organizaciones sociales. ¡Por la unidad de ocupadxs y desocupadxs, paro provincial y plan de lucha!