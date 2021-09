“A los jóvenes nos toca buscar una alternativa de organización y de voto”

PO: ¿Cuáles son los planes del gobierno respecto a la megaminería?

M: Los gobiernos provincial y nacional, han bajado los decibeles por el proceso electoral, pero aun así han avanzado. Un ejemplo de esto fue el 6 de mayo, cuando la legislatura provincial rechazó la votación de la Iniciativa Popular, un proyecto de ley que prohíbe la megaminería, que cuenta con más de 30 mil voluntades. Fue ninguneado por el gobierno y la legislatura provincial. Fue tergiversado por los medios de comunicación y por dirigentes políticos de la provincia, que ahora se presentan como supuestos antimineros.

Otro ejemplo de los planes que el gobierno es que se sigue sosteniendo el proyecto de zonificación minero (128/20) que es clandestino, falso, anticonstitucional y sigue estando en estado parlamentario, en cualquier momento lo pueden tratar. Lo mantienen sin importar el repudio popular. Otro avance es el intento de nombrar a Napolitani para el Superior Tribunal de Justicia, un juez que tiene en su historial una condena por un dirigente sindical por un corte de ruta en el 97, el gobierno se quiere garantizar a los 3 poderes, para que, al momento de salir a protestar contra la zonificación, se garantice la criminalización de la protesta. El gobierno va a retomar la embestida minera, el ataque a la provincia, el saqueo y el ataque los territorios, el agua y a nosotros mismos. Esperamos que luego de las elecciones, porque no se atreven a pagar el costo político vuelvan a embestir. Pero bueno, acá estamos preparados para dar pelea

PO: ¿Cómo se lo estuvo enfrentando desde las asambleas y la población en general?

Los últimos planes del gobierno los hemos venido enfrentado con acciones contundentes, marchas multitudinarias, también los hemos enfrentado con cortes de ruta históricos, de más de dos días como el último por el rechazo de la legislatura a la IP. También con organización, concientizando, informando a los vecinos, con foros, debates, asambleas, el poder encontrarnos, difundir lo mal que hace a nuestra vida, a nuestra provincia, a nuestro territorio, a los recursos naturales esta actividad extractivista. Esto como contraposición, porque sabemos que estos proyectos políticos de saqueo, contaminación, ajuste y represión se sostienen también con un cerco mediático que desinforma y miente. Siempre poniendo el cuerpo, la cabeza, el tiempo y la voluntad para seguir resistiendo con dignidad como lo venimos haciendo hace más de 18 años. Demostramos que somos un pueblo organizado y decidido a defender el agua y el territorio

PO: ¿Qué creés que se viene al respecto luego de las elecciones?

M: El escenario de la megaminería luego de las elecciones lo veo más complicado, porque considero que fue el proceso electoral este que estamos viviendo el que termino parando esta embestida minera que el gobierno ya estaba dispuesto a concretar a cualquier costo y en parte fue también el que terminó parando esta avanzada que se estaba dando en la legislatura, porque hasta último momento en la legislatura estaba que salía el proyecto de zonificación. Aparte de la voluntad popular expresándose en las calles y en las rutas, también lo freno este año electoral. Porque también tenemos que considerar que la totalidad de los partidos tradicionales que integran la legislatura, como el Partido Justicialista, y la UCR con sus variantes, como el Frente de Todos, el Partido de la Cultura Educación y el Trabajo, el PRO, Cambiemos o la denominación que se pongan, sabemos que estos partidos están disputándose lugares en las listas, en el congreso.

Entonces esto también terminó parando la embestida minera de la cual también iban a ser cómplices los legisladores de la provincia. Entonces una vez pasado el escenario electoral saben que no tienen ningún costo político alguno que pagar hasta 2023, creo que no va a haber otro impedimento que la voluntad popular en las calles y la organización que les complique el escenario a la hora de tener que avanzar con la zonificación minera. Además, creo que si llega a triunfar el oficialismo provincial y nacional van a dar ayuda, apoyo para que se convaliden estos modelos de ajuste saqueo y represión y que, ante estos escenarios, ya sin ningún costo político que perder salvo un puesto en el poder, la única traba va a ser la organización popular en las calles. Van a volver a arremeter, y teniendo en cuenta este año que no tuvieron muchos meses para arremeter por las elecciones, van a intentar arremeter como hicieron el año pasado. Lo veo bastante complicado al escenario, pero creo que con nuestra organización y nuestra fuerza como sociedad y como pueblo vamos a poder doblarle la mano a esta gente.

PO: ¿Por qué te parece positivo el voto al Partido Obrero y al FIT-U en este contexto?

Considero que, en este contexto de elecciones, tenemos como ciudadanos, la responsabilidad de no olvidar quienes fueron los que son responsables de la situación que estamos viviendo hoy en nuestra provincia, respecto a la megamineria y a todos los problemas que estamos atravesando. Respecto a la megaminería que Linares por ejemplo que hoy se presenta como supuesto opositor y antiminero, promovió una cumbre minera en 2018 y pidió que se retire la IP. Como presidente del PJ nunca tuvo una postura clara respecto a la IP y zonificación, lo que lo termina haciendo cómplice a él y a su partido. Frente a él lo tenemos a Juntos por el Cambio, la UCR que fueron cómplices de la traición a la Iniciativa Popular, porque fue el bloque de JxC integrado por Pagliarioni y Aguilera los que se abstuvieron, y si no se hubieran abstenido, la realidad sería otra hoy, la IP sería ley.

Así que vemos que esa gente se lava la cara y se vuelven a presentar y es por eso que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de no votar fuerzas que promuevan estos modelos, que sean cómplices de la entrega y el saqueo de nuestro territorio y de votar alternativas a estos proyectos y no consolidarlos ni legitimarlos con el voto y avanzar en una organización alternativa a este sistema. Sobre todos los jóvenes porque vemos que es nuestro futuro el que está en juego, así que es eso lo que nos toca hacer en este contexto, no legitimar con nuestro voto a quienes han entregado nuestro futuro, buscar alternativas de organización y de voto, para sacar a esta gente, a estos modelos, sacarlos a patadas de nuestra provincia, de nuestro país, de nuestra región porque sabemos que este problema es de Latinoamérica. Nos queda eso, resistir, votar alternativas, buscar alternativas, porque sabemos que hay alternativas a estos modos de vida, al extractivismo, al saqueo, tenemos que buscarlas y luchar por ellas. Mi mensaje es no votar extractivistas y votar a quien consideramos que no nos va a traicionar.