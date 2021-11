Córdoba: asambleas ambientales intiman a intendentes de Sierras Chicas

Bajo la consigna “Mientras no respeten el monte, reverdecerá la resistencia”, durante la mañana del miércoles 3 de noviembre, organizaciones, asambleas ambientales y vecinos de Sierras Chicas se concentraron frente a la Municipalidad de Salsipuedes con el objetivo de que los intendentes de la zona rindan cuentas sobre la contaminación ambiental. También reclamaron que se aplique la normativa vigente de protección del ambiente.

La actividad fue convocada por el Asambleón Sierras Chicas; se realizó una radio abierta y el envió de cartas documento a todos los intendentes y jefes comunales de la región. Los Ejecutivos tendrán un plazo de 10 días para informar la “cantidad de emprendimientos públicos y privados, loteos, plantas de tratamientos de residuos sólidos urbanos, plantas de saneamientos cloacales regionales, emprendimientos canteriles, parques industriales, etcétera, que se están desarrollando en nuestra región (…) efectuaron el diagnóstico ambiental”.

Participaron la Asamblea por el monte, Asamblea Cerro Azul despierta, Vecinos de Río Ceballos, Asamblea por el monte de Unquillo, la Asamblea Vecinos del Chavascate, Sierras chicas Sin Cantera y un nutrido grupo de defensores del ambiente de las diferentes localidades de todo el corredor. En las cartas se reclama por el incumplimiento de la normativa vigente y la reiterada falta de respuesta ante los pedidos de informe presentados y la falta de estudio de Impacto Ambiental y Evaluación de Impacto Ambientales sobre numerosos emprendimientos públicos y privados.

El abogado ambientalista Juan Smith señaló a el Diario Sierras Chicas que en la carta documento dirigida a los intendentes se les pide información pública: “Les pedimos los Diagnósticos Ambientales que tienen que presentar todos los años. Todos los 1° de octubre, tienen que decir ante la Secretaría de Ambiente cuáles son las problemáticas y las amenazas que tienen. Ahora les decimos que necesitamos esa información, les pedimos que nos den por escrito qué información le han pasado a la secretaría los últimos 5 años”, afirmó la citada fuente.

En Sierras Chicas y desde hace más de una década existe una avanzada de los desarrollistas inmobiliarios, quienes en complicidad con el gobierno provincial y los gobiernos municipales y comunales de todos los colores políticos sin distinción depredan nuestro bosque y destruyen nuestras cuencas hídricas.

Durante el transcurso de la actividad se sucedieron las denuncias de los vecinos de las diferentes localidades, sobre emprendimientos públicos y privados, loteos, plantas de tratamientos de Residuos Sólidos Urbanos, plantas de saneamientos cloacales regionales, emprendimientos canteriles, etc. En todos los casos no se cumple con lo establecido por las diferentes leyes y se niega la información a los vecinos; no se cumple con las evaluaciones de impacto ambiental y no existe la participación ciudadana como está indicado en toda la normativa.

Lo que pasa en Sierras Chicas es un ejemplo de las políticas depredadoras y extractivistas que son impulsadas por todos los gobiernos desde el gobierno nacional pasando por las provincias y municipios.

El empecinamiento de los capitalistas por maximizar sus ganancias y la necesidad del gobierno nacional del ingreso de dólares para el pago de la fraudulenta deuda externa son los motores de esta política que va desde la minería a cielo abierto, que en nuestra zona se replica con las extracciones de áridos, pasando por la ampliación de la frontera agroganadera, con desmonte e incendios de por medio, a las fumigaciones y envenenamiento de las fuentes de agua el aire y el suelo y la especulación inmobiliaria que depreda nuestras cuencas y nuestros montes.

La actividad realizada es un paso adelante en el camino del frente único de las organizaciones ambientales de toda la provincia, algo que resulta más que necesario para golpear como un solo puño contra las políticas ecocidas.

