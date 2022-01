Córdoba: la comunidad sanavirona de Ansenuza denuncia falta de inclusión en el proyecto de Parque Nacional

Néstor Barzola en las tierras de su comunidad "Kasik Sacat”.

En el Congreso Nacional se debate el proyecto de creación del Parque Nacional Ansenuza, hasta el momento con aprobación de la Cámara de Senadores y al aguardo de su tratamiento en diputados. Por esa razón, la comunidad rural sanavirona “Kasik Sacat” envió un comunicado al presidente de la Cámara, Sergio Massa, a fin de advertir el incumplimiento de derecho que los asiste en tanto comunidad originaria a ser consultados e informados respecto de las decisiones que tome el Estado nacional sobre las tierras que les pertenecen.

El Charaba de la comunidad, Néstor Barzola, mantuvo un diálogo con Prensa Obrera planteando su preocupación por lo que está ocurriendo con las tierras de la comunidad. “Cuando nos visitaron los funcionarios de Parques Nacionales nos dijeron que nuestras tierras estaban fuera del trazado. Sin embargo esto no es así, ya que la imagen satelital revela que hay parte de las tierras de la comunidad incluidas en el Parque”. Por un lado “nos ningunearon, incumpliendo la obligación de consulta e información”; por otro, “lo que quedó por fuera, donde hay monte virgen todavía, no hay nada que lo proteja”. Néstor denunció la falta de opciones para la comunidad, fruto de que no hay acceso a salud para los pobladores, ni caminos accesibles, lo que obstaculiza la retención de la población lugareña y facilita que en pocos años se pierdan los manchones de bosque nativo que aún quedan en el lugar, relatando que hay empresarios ligados al agronegocio en la zona realizando desmonte ilegal –aunque luego sean multados- avanzando con el cultivo de la soja y la contaminación de tierra y agua con agrotóxicos.

La comunidad Kasik Sacat (Pueblo de Paz) está integrada actualmente por unas 10 familias del mismo tronco (100 originarios aproximadamente), algunas de las cuales permanecen en el territorio desarrollando tareas vinculadas a una economía de subsistencia que incluye la cría de animales domésticos (caprinos, equinos, vacunos y aves de corral), fabricación de dulces y arropes, producción de miel orgánica y otros han migrado en busca de nuevas oportunidades, ya que la vida en el monte es muy dura y no existen incentivos que permitan sostener el arraigo en el territorio. “Somos una comunidad ancestral, legítimos poseedores de la amplia zona que abarca el departamento Tulumba, que hemos iniciado en mayo trámites para la personería jurídica ante el Inai (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”.

Desde Tribuna Ambiental Córdoba nos hacemos eco de los reclamos de la comunidad sanavirona denunciando que el problema del Parque Ansenuza no es lo que incluye, sino lo que queda excluido. El resguardo del monte implica garantizar que quienes son sus guardianes puedan permanecer en el lugar y para ello es indispensable contar con recursos que debe aportar el Estado. En pocas palabras ocurre con las comunidades originarias lo mismo que con el suelo: la capacidad de retención del agua está directamente relacionada con la permanencia de lo nativo. Sin bosque no hay agua. Sin comunidad muere el bosque, el agua y con ello la biodiversidad.

La problemática ambiental que denuncia la comunidad sanavirona no es ajena a lo que hoy ocurre en otros lugares del país: el avance de la desertificación del suelo fruto del desmonte, la ampliación de la frontera del agronegocio y los incendios forestales que se multiplican en todo el país están vinculados a una política gubernamental -en todos los niveles jurisdiccionales- orientada a garantizar el pago de una deuda externa usuraria y fraudulenta a costa de los recursos ambientales, vaciando de presupuesto los rubros que debieran garantizar la sustentabilidad de los pobladores en sus territorios.

Nos hacemos eco del reclamo de la comunidad Kasik Sacat y del conjunto de los pueblos originarios, entendiendo que cada vez es más urgente poner en pie una asamblea coordinadora ambiental en la provincia que unifique las luchas y clarifique para el conjunto de la población la necesidad de defender el ambiente del extractivismo capitalista.

