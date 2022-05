¿Cuál es el rol de las agrupaciones “ambientalistas” en la Mesa de Minería?

Referentes de Joca junto al ministro Cabandié.

La “Mesa Nacional de Minería Abierta a la Comunidad” convocada por el gobierno de Alberto Fernández, que reunió a los CEO de las grandes mineras y representantes de la burocracia sindical de la Asociación Obrera Minera (Aoma), tuvo también la participación de las agrupaciones ambientalistas Jóvenes por el Clima (Joca) y Ecohouse. ¿Cuál es el sentido de que estas participen en encuentros cuyo objetivo es dar “licencia social” a los grandes emprendimientos mineros resistidos por las comunidades por sus graves consecuencias ambientales?

Joca y Ecohouse se presentaron con un discurso crítico, advirtiendo a la Mesa que están allí para “vigilarlos”, pero para eso no hace falta integrar ninguna instancia oficial con el capital minero, más aún cuando hay procesos de movilizaciones en distintos puntos del país. El único sentido de su asistencia es convalidar este espacio, ya que es evidente que una mesa “abierta a la comunidad” no tienen ningún valor si no cuenta con sectores que se reivindiquen ambientalistas.

Este aval crítico implica darle la espalda a las luchas del movimiento ambiental, ante un creciente rechazo popular a la actividad minera que desató rebeliones en Chubut, Mendoza y Andalgalá. Su rol es presentar una división en el campo de quienes enfrentar la contaminación y la depredación ambiental, que sirva de pretexto al discurso oficial de que quienes resisten a la megaminería son sectores minoritarios, como acusa el comunicado del bloque de diputados del Frente de Todos.

El llamado del gobierno a “derribar mitos con información” no solo está flojo de datos sobre el impacto ambiental de la actividad, sino que vino acompañado en menos de 24 horas de una represión a lxs vecinxs de Choya por parte de la policía catamarqueña para garantizar el ingreso de camiones a la mina Agua Rica, cerca de Andalgalá. El compromiso del gobierno nacional y los gobernadores con el avance minero para el pago de la deuda al FMI incluye el uso de la fuerza para habilitar los megaproyectos. No hay posibilidad de conciliar estos intereses.

En una nota de opinión sobre el reciente encuentro de Grabois con Grobocopatel, Joca dice que tenemos que “habitar la incomodidad de llegar a acuerdos, y arbitrar todos los medios a nuestro alcance para dar respuesta a las impostergables problemáticas que enfrentamos. Pues la realidad no se transforma con los que pensamos lo mismo” (Diario Ar, 2/5). Pero, ¿se puede luchar en defensa del ambiente y al mismo tiempo estar junto a un gobierno que profundiza una política de saqueo para el pago de la deuda externa? Con su ausentismo de las movilizaciones dejan en claro que no. Solo se puede estar de un lado de la mecha.

La realidad no la vamos a transformar en mesas de compromiso con las mineras, petroleras y el gran capital agrario, que no tienen nada para ofrecerle al conjunto de lxs trabajadores que sufren las fumigaciones, el envenenamiento y contaminación del agua, y la precarización laboral. Al contrario, las experiencias del Mendozazo y el Chubutazo muestran que se puede hacer retroceder a gobiernos y legislaturas incluso revirtiendo leyes ya sancionadas.

El desafío es profundizar un camino de organización independiente del Estado para enfrentar la depredación capitalista del ambiente, como expresa hoy la coordinadora de Basta de Falsas Soluciones, que agrupa a asambleas y agrupaciones socioambientales en un frente único de lucha. Es un espacio que surgió de las movilizaciones contra el acuerdo porcino con China, y recientemente impulsó en todo el país la acciones del Atlanticazo.

Esa es la perspectiva que defendemos desde Tribuna Ambiental y el Partido Obrero. Desde este lugar denunciamos que la integración al Estado de las organizaciones que se reclaman ambientalistas, incluso si es a través de un Ministerio de Ambiente, solo puede cumplir la función de dividir al movimiento ambiental al servicio del avance de la megaminería, el fracking y los agronegocios.

Con esta orientación vamos a movilizar en repudio a la represión en Andalgalá y reclamando la libertad de Karina Orquera, y también llamamos a participar en todo el país de la Marcha Federal convocada por la Unidad Piquetera para los días 10, 11 y 12 de mayo, para unir nuestros reclamos y confluir con quienes se levantan y enfrentan el plan de saqueo y ajuste del gobierno y el FMI.