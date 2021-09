Gettig: «Han mostrado coherencia, más allá de las elecciones»

Guillermo Gettig es de Sarmiento, zona sur de Chubut, y participa de Vecinos Autoconvocados por el Agua. Dialogó con Prensa Obrera sobre diversos temas, a pocos días de las elecciones del 12 de septiembre.

¿Cómo ves la situación en Chubut?

La situación en Chubut hace años es de pura decadencia en materia social, económica. Con toda la responsabilidad concentrada en quienes asumen las decisiones políticas, con engaños.

Vemos cómo año a año, lo que es la educación se ha venido deteriorando sin inversiones serias, con aperturas propagandísticas en épocas de campaña, ahora con una apertura plena sin tener en cuenta que la pandemia todavía está, sin tener en cuenta las condiciones de los docentes, de la vacunación, de los niños. En materia de Salud, abandono. En todos los aspectos que hacen a la vida cotidiana.

Los pueblos más pequeños que tenemos en la provincia completamente a la buena de Dios. Muchas veces están sin energía por falta de previsión, por no pagarle a las empresas. O sin gas, pues hemos tenido escuelas que durante meses han estado sin gas porque el Ministerio de Educación no le ha pagado a YPF Gas. Es decir, la situación en Chubut es totalmente de descalabro, y no por ser una provincia falta de recursos.

¿Qué suponés que sucederá luego de las elecciones respecto a la megaminería?

La megaminería en Chubut no se detiene. De hecho, hace décadas que están intentando imponer los proyectos megamineros. Después de las elecciones, no sé si entre las PASO o después las generales, los partidos que ahora quieren mantener una posición neutra que no es tal, van a apoyar el proyecto megaminero.

De hecho, han rechazado en la legislatura provincial la Iniciativa Popular vergonzosamente, porque si uno ve los votos a favor, las abstenciones, y quienes dijeron votar en contra, han charlado como para que les dé justamente esto del rechazo, no es por convicciones.

Acá hay una bajada de línea de los grandes partidos, del PRO, de la UCR, que están a favor de la megaminería. El PJ, a través de Nación, está impulsando la megaminería. De hecho el ministro de Desarrollo Productivo acá en Chubut [Matías Kulfas], le tiró un salvavidas de plomo al precandidato Carlos Linares. Linares en este tiempo dice que él está en contra de la megaminería, pero si uno tiene un poco de memoria y recorre su historial y recorre las manifestaciones y lo que ha hecho cuando era intendente de Comodoro Rivadavia, como el encuentro de 2018 en Telsen, en la Meseta, hace algunos años apoyando la megaminería, vemos que la quieren imponer a toda costa. Ni siquiera han estudiado lo que causa, no quieren tener idea de lo que ocurre con la megaminería. Es decir, creo que los grandes partidos van a imponer la megaminería, salvo que el pueblo siga movilizándose como lo ha hecho hasta ahora. Esto nos tiene que quedar muy en claro. El apoyo político ellos lo toman como una carta blanca para hacer lo que quieran.

¿Qué luchas desenvuelven desde Vecinos Autoconvocados por el Agua y cómo se organizan?

Vecinos Autoconvocados por el Agua es un grupo de vecinos, cada uno con sus propias creencias partidarias o no, no se preguntan. En muchos casos son manifestaciones espontáneas, y en otro estamos un grupo que tratamos de mantener la convicción y seguir teniendo en agenda el tema del agua, y más específicamente en lo que se refiere al agua, es el agua de la cuenca del Senguer, ahora también del Lago Musters. Y cuando empezamos, empezamos reclamando por el Colhue Huapi, un lago que ya no existe. Un lago, el quinto lago de mayor extensión en Argentina, que ya no está. Entonces nuestro reclamo ha sido movilizar, visibilizar, pedir, peticionar ante las autoridades como corresponde, y esto ya nos está llevando varios años.

La organización es totalmente horizontal, no hay una cabeza, cada cual puede estar en el grupo el tiempo que quiera y participar cuanto quiera. Es una organización totalmente llana de vecinos. No es ni una ONG ni un movimiento político, es un movimiento que se mueve ante esta necesidad que no es tomada como corresponde por quienes deben hacerlo, que son las autoridades legítimamente electas. Es una organización totalmente abierta y participativa, de los vecinos que se quieran sumar. Por supuesto, después de muchos años de estar, está el desgaste propio y las personas van y vienen.

¿Por qué crees que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad son una buena alternativa para estas elecciones?

A título personal, según mi propia visión como autoconvocado y como parte de este grupo que marcha y que trata de visibilizar, personalmente en estos últimos años milité y participé en el peronismo.

Lamentablemente, lo que es el gobierno nacional, no está dando muestras de mantener el federalismo y la autodeterminación de cada provincia, sino que azuza proyectos como es el megaminero en la provincia, y esto fue repudiado hace tiempo atrás cuando vino el presidente a la Comarca Andina y

los vecinos reaccionaron como reaccionaron y esto fue tomado para atacar a las organizaciones ambientales que se mueven en nuestra zona, y sobre todo gente muy indignada.

Yo creo que el Partido Obrero y muchos de los que están en el Frente de Izquierda han mostrado una coherencia, más allá de las elecciones. Es decir, hace años que vienen militando, muchos por la causa antimegaminera, por la defensa del agua, del territorio y del ambiente.

Conozco mucha gente que en las organizaciones ambientales, como son «apolíticas», no dicen su preferencia pero van demostrando después, y charlando podemos dar cuenta de quién es quién y si se milita políticamente o no.

Y creo que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda han mantenido una coherencia a lo largo de estos años. No solamente para estas elecciones. Si lo hubieran demostrado para estas elecciones, personalmente tengo la libertad de decirlo, tendría claro que son unos oportunistas, pero como es distinta la cosa, es una convicción.

Entonces, qué más que apoyar a los partidos que tienen una convicción para mantener nuestro medio ambiente, para la defensa del agua y para la defensa del territorio. Necesitamos personas que se involucren de esta manera, y sobre todo, que lo demuestran con hechos.

Además destaco algunas acciones de estos partidos, como que los cargos no sean a perpetuidad, ni se enriquezcan en la función. Una de las cuestiones, cobrar como un docente, uno que ha sido docente sabe lo que es ponerse en la piel de un laburante, de un obrero, cosa que deberían hacer todos los legisladores.

Entonces en estas elecciones, es decirles a los partidos grandes, por un lado, que nos tienen podridos con sus políticas de arreglos y demás, y por otro lado saber que se lleva gente que van a luchar por la causa de la que luchamos muchos de los chubutenses, creo que la mayoría, que es mantener nuestra provincia sana, sin intervención megaminera, y sobre todo con un cuidado de nuestros recursos, y sobre todo, del agua.