Gran jornada de lucha en todo el país contra el acuerdo porcino con China

A un año de la primera movilización contra el acuerdo porcino con China que busca el gobierno nacional impulsa, este miércoles 25 de agosto se realizó una jornada de lucha convocada por la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones. En más de 30 puntos de 18 provincias del país se realizaron intervenciones artísticas, radios abiertas, movilizaciones junto a un convocante acto en la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo lugar en la Embajada de China.

Las confirmaciones periodísticas de la intención del gobierno de poner en marcha la instalación de megagranjas porcina, con la firma del memorándum bilateral en septiembre, reabrieron el debate acerca de sus efectos sobre el ambiente y la salud de la población. Las iniciativas provinciales de los gobernadores, con el chaqueño Jorge Capitanich a la cabeza, buscaron tomar el relevo frente al freno que puso la presión de la movilización popular. Durante este año transcurrido la lucha contra el acuerdo fue creciendo y expandiéndose a todo el país, como se vio expresado en la jornada del miércoles.

El acto realizado en CABA se centró la denuncia al gobierno por ocultar la información del acuerdo. Los términos del mismo son desconocidos y eso agrava la situación. De hecho, ante el pedido de acceso a esa información, el Ministerio de Ambiente de Juan Cabandié respondió los mail de los activistas dirigiendo a un tweet de la Cancillería que niega las versiones periodísticas, pero al mismo tiempo el presidente declaró en una entrevista que “lo que hay que discutir es de qué manera se establecerán las granjas”, dando por hecho el acuerdo.

En su intervención en el acto frente a la Embajada de China, Tatiana Fernández Martí, dirigente de la Unión de Juventudes por el Socialismo y precandidata a legisladora porteña por el Frente de Izquireda Unidad destacó que “ya demostramos que hay un pueblo organizado en la calle que le viene a decir al gobierno que no quiere este acuerdo” y cerró “la instalación de las megafactorías de cerdos viene a romper con el discurso demagógico de la soberanía alimentaria. Este es un pacto colonial que va a poner la ganancia en las manos de los pulpos empresarios de China y no en Argentina. Esta iniciativa jamás podrá ser sustentable con el ambiente, porque tiene como prioridad generar divisas para pagar la deuda, como dijo Cabandié. El camino que iniciamos hace un año nos deja como conclusión algo muy importante: gracias a que nos organizamos y estuvimos en las calles pudimos frenar el acuerdo en su momento, luchando de forma independiente al gobierno. Ahora no vamos a parar hasta tirar abajo el acuerdo porcino”.

Se destacaron a su vez las convocatorias a lo largo de la Provincia de Buenos Aires, en Luján, Baradero, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata y Necochea. También hubo en las provincias Salta, Córdoba, Puerto Madryn, Mendoza, Rosario, Bariloche, Misiones, La Rioja y Neuquén, entre otras. Tribuna Ambiental y el Partido Obrero han participado de todas ellas, junto a la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, en el primer aniversario de su fundación.

La lucha por la defensa del ambiente tiene una próxima parada el domingo 29/8 a las 15:00 en el Parque Centenario de CABA, donde se realizará un Festival Artístico en apoyo a la lista 1A Unidad de la Izquierda del FIT-U. Convocamos a todos los activistas ambientales a sumarse, para golpear a los depredadores ambientales con la izquierda.

