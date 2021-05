Río Negro (Villa Regina): avanza la campaña por la Iniciativa Popular contra la megaminería

En Río Negro avanza la campaña por la Iniciativa Popular contra la megaminería, que necesita conquistar 17.000 firmas para que la legislatura lo trate (o no). Esto lo acaba de evidenciar la Iniciativa Popular en la legislatura de la provincia de Chubut, que rechazó directamente las 30.000 firmas que la legitiman. Tanto en una y otra provincia, las instancias de Iniciativas Populares, aún siendo un derecho constitucional vigente, tanto nacional como provincial, demuestra que las sucesivas definiciones políticas de los sucesivos gobiernos de ambas provincias han sido pro minería, es decir, depredadoras del ambiente.

Por eso la actividad, con volanteada, invitando a firmar en el Juzgado de Paz local de lunes a viernes de 12 a 13 hs, y la juntada de firmas de parte de la banca del Partido Obrero, certificadora de firmas de General Godoy luego de aprobada la ordenanza, sumada a las que se vienen realizando en la línea sur, en Bariloche toman vital importancia. También toma vital importancia una continuidad para el plan de lucha puesto en marcha. El marco de la lucha contra la megaminería recientemente se fundó la Asamblea Ambiental Interpueblos, que abarca Villa Regina, Chichinales, Ingeniero Huergo y General Enrique Godoy, y otra Asamblea Ambiental en Bariloche, donde Tribuna Ambiental participa. Ambas se han sumado a la Asamblea provincial Currú Leufu (Río Negro), que fue la que presentó el proyecto de ley en la legislatura en Diciembre del 2020 y que próximamente se reunirá para definir acciones.

Queda claro que aún con Iniciativa Popular los gobiernos provinciales pueden seguir actuando en sentido contrario. Esto lo demuestran tanto los peronistas Arcioni en Chubut, junto con su legislatura; y Raúl Jalil en Catamarca, como Arabela Carreras de Juntos Somos Río Negro en esta provincia. Aquí la legislatura aceptó la derogación de la ley Anticianuro en 2011 a propuesta del entonces gobernador, el peronista hoy fallecido Carlos Soria. De hecho la actual legislatura provincial ha mostrado ya una negativa con la Iniciativa Popular, argumentando que no pueden certificar (aunque la ley lo permita) por tener que definir por la cuestión de fondo. Allí el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el oficialismo ha cerrado filas y sin grietas para demorar la juntada de firmas y posicionarse contra el proyecto presentado.

Por todo esto hay que redoblar la apuesta, organizarse, luchar y salir a las calles, para ponerle un freno a este régimen de hambre, saqueo y depredación ambiental.

No a la mega minería. No es no.

