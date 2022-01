Villa Inflamable: AySA y el gobierno no dan agua potable

Sumado al agobiante calor, los vecinos y trabajadores de Villa Inflamable informan que hace más de cuatro días que no reciben agua.

Ubicada en Dock Sud, a orillas del Riachuelo, con más de 18.000 habitantes, Inflamable sobrevive en paupérrimas condiciones. Al hacinamiento, la ausencia de obras públicas, falta de tendido electrónico seguro, redes cloacales y pluviales, se le suman los altos niveles de contaminación ambiental. La ausencia de agua potable suma a la barbarie.

Tratando de escaparle a una solución real, incumplimiento la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de reubicación de los vecinos por ser zona inhabitable (Causa Mendoza), diez años atrás, el gobierno municipal y las autoridades de AySA (Frente de Todos – PJ) acuerdan entregar 2,5 litros de agua potable por persona de forma diaria.

“Acá no podemos tomar lo que sale de las canillas. Es turbio y contaminado. Y los camiones cisterna están en la entrada de la villa, hay familias que no pueden ir hasta allá a buscar los bidones”, nos relata Mariana, vecina de la villa.

En los últimos días, con temperaturas por encima de los 40° y una sensación térmica que roza los 50° han suspendido la entrega. “Nos dieron un número de WhatsApp donde tenés que pedir de forma antelada. La vengo pidiendo desde ayer y no me quieren dar el agua. Si les pagás unos pesos te dan unos baldes. Me da mucha bronca, yo tengo niños, acá hay ancianos. El agua no se le niega a nadie”, sigue denunciando Mariana.

No solo es imposible hacerle frente a la ola de calor sin agua. También se transforma en una tarea inalcanzable mantener la limpieza e higiene cotidiano. Su ausencia pone en seria amenaza de contagio no solo de Covid, sino de innumerables pestes. Sumado a que tanto en Villa Inflamable como en Dock Sud no existe centro de salud acorde a las necesidades de sus habitantes.

Desde el Partido Obrero y Polo Obrero de Avellaneda en el Frente de Izquierda Unidad exigimos la entrega inmediata y sin cupos de agua potable para todos los vecinos y trabajadores de Villa Inflamable.

Por un plan de obras públicas, redes cloacales, pluviales, eléctricas de de agua bajo control de sus habitantes.

Basta de contaminación. Formación de comisiones de seguridad e higiene en la villa y todos los lugares de trabajo que controlen las descargas que se realizan en tierra, agua y aire.

Plan de viviendas populares. Reubicación inmediata de los vecinos.