Amplia solidaridad con Vanina Biasi ante la persecución judicial del sionismo

Miembros de la comunidad judía, periodistas y referentes de organizaciones políticas y de derechos humanos se pronunciaron contra el procesamiento trucho por antisemitismo que el juez federal Daniel Rafecas dictó contra la diputada nacional y dirigente del Partido Obrero, Vanina Biasi. Comienzan a levantarse voces contra este atropello a la libertad de expresión ordenado por el sionismo.

La Doctora en Filosofía por la Unam y maestra en Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Silvana Rabinovich, dijo: “Expreso mi apoyo, como judía, a la diputada Vanina Biasi, cuyos acusadores son en realidad quienes deberían ser acusados de 'antisemitismo'. Es increíble que un juez como Rafecas quiera pasar a la historia como alguien que se dejó someter por los cómplices de un genocidio. Vergüenza”.

Norman Briski, actor, dramaturgo y director de cine, también sumó su apoyo a Vanina.

Toda mi solidaridad con Vanina Biasi, es una vergüenza que mientras para la Corte Penal Internacional Israel está perpetrando un genocidio en Gaza -más de 50.000 gazatíes asesinados desde el 7/10/2023- a Biasi la acusen de "antisemita" por denunciarlo.

Sionismo no es judaismo https://t.co/yxdFHV9sPi — ☭☭Patricio Brodsky☭☭ Патрисио Бродский 🦋 (@patobro1962) April 7, 2025

Por su parte, Ernesto Resnik, científico, calificó la denuncia contra Vanina como “absurda y malintencionada, una persecución política que busca castigar para acallar y acorralar”. El periodista especializado en Medio Oriente, Ezequiel Kopel, dijo: “Yo como judío y sionista me parece una aberración la imputación de Vanina Biasi por llamar ‘genocida y nazi al sionismo' y el Estado de Israel". ¿Cómo voy a ser tan idiota y manipulador de denominar a alguien antisemita por calificar a un estado y a un movimiento político?”

Procesar a @vaninabiasi por denunciar los crímenes del Estado de Israel y querer hacerlo pasar por “antisemitismo” es ridículo.



Si de verdad los jueces quieren combatir el racismo en twitter les muestro decenas de mensajes de odio a “negros” y “marrones” que pasan como si nada pic.twitter.com/zAHiGUJT7H — Ezequiel Adamovsky (@EAdamovsky) April 7, 2025

Ezequiel Adamosky, historiador, ensayista y profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín, señaló: "Procesar a Vanina Biasi por denunciar los crímenes del Estado de Israel y querer hacerlo pasar por 'antisemitismo' es ridículo. Si de verdad los jueces quieren combatir el racismo en Twitter les muestro decenas de mensajes de odio a 'negros' y 'marrones' que pasan como si nada".

"En tiempos oscuros en los cuales se está llevando a cabo un genocidio a vista y paciencia de la comunidad internacional y con la venia de los lideres de occidente, el único imperativo ético y moral es repudiarlo y denunciarlo. El patético intento de tildar dicha denuncia como antisemitismo, no hace más que banalizar el concepto mismo, y dificulta la legítima lucha contra los verdaderos antisemitas", dijeron desde la Agrupación Judía Diana Arón de Chile.

También sumaron su apoyo Ana Laura Torna, periodista; Tania Melnick, de la agrupación Judixs Antisionistas de Chile; Jimena Zaidman e Iván Zeta, de la agrupación Judíes por Palestina; y Hernán Scorofitz, de AGD-UBA.

Asimismo, Rafael Araya Masry, miembro del Consejo Central de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina), y Tilda Rabi, presidente de la Federación de Entidades Argentino Palestinas, dieron su respaldo a Biasi. Gamal, de la Comunidad Islámica de Flores, envió su apoyo.

Antisionismo NO ES antisemitismo. La @DAIAArgentina y @rominamanguel banalizan el antisemitismo, intentando censurar a quienes apoyan al pueblo palestino y rechazan el genocidio. Nos ponemos a disposición contra este bochorno.



Sionismo no es judaísmo. NO EN NUESTRO NOMBRE. https://t.co/IWVZCgnkiM — JudiesXPalestina (@JXPalestina) April 7, 2025

Desde el mundo del periodismo llegó la banca de Felicitas Bonavitta, quien señaló “ok, parece que los que denuncian el genocidio en Gaza son antisemitas. Y los que callan o justifican semejante sangría, ¿Qué son? Encima pretenden silencio. Solidaridad con Vanina Biasi y con el pueblo palestino”.

Persecución sionista: procesan a Vanina Biasi por criticar el accionar genocida del Estado de Israel https://t.co/Dbxg3gYZJB — ANRed #30Años (@Red__Accion) April 7, 2025

Fabian Waldman dijo que “la resolución de Rafecas contra Vanina Biasi es incomprensible. Netanyahu encarna un gobierno alejado de cualquier ideal humanista del judaísmo, seas o no sionista. Aplicar en otro pueblo lo mismo que sufrió el pueblo judío es una regresión incomprensible. La responsabilidad siempre es del más poderoso”.

Resumen Latinoamericano mandó su solidaridad a Vanina frente a "esta nueva infamia del sionismo y sus jueces cómplices como Rafecas".

Si Rafecas, que es de lo más zafable que tiene Comodoro Py, se mete en el delirio de procesar a una diputada de izquierda por un discurso contra el estado de Israel significa que no queda nada rescatable ahí. Hay dinamitar ese fuero y arrancar de cero. — Matias Mowszet (@MatiMow) April 7, 2025

Además, se pronunciaron Ema Herrera, Matías Mowszet, Javier Slucki, el portal ANRed, Clara Albisu, Gimena Fuentes, Diego Schejtman, Nahuel Prado y Pablo García.

Sebastían Lacunza, periodista de El Diario Ar, salió en defensa de Vanina incluso sin estar de acuerdo con su postura.

Sin medias tintas. Mi solidaridad con una querida compañera de la calle: @vaninabiasi. Repudiar una matanza no puede ser considerado un delito. Lo que está haciendo el juez Rafecas constituye un grave avasallamiento a las libertades individuales. — Ema Herrera (@EmaHerreraOK) April 7, 2025

H.I.J.O.S. Capital se solidarizó con Vanina, expresando "repudiamos el intento de limitar la libertad de expresión por la denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra el pueblo palestino por el Estado de Israel".

Por otra parte, Biasi sumó el respaldo de Claudia Cesaroni, abogada y magíster en criminología, quien expresó “toda mi solidaridad con Vanina Biasi, procesada por el juez federal Daniel Rafecas por llamar genocidio a lo que hace el Estado de Israel con el pueblo palestino, o sea, por decir la verdad”.

Repudiamos más asesinatos de periodistas en Gaza. Con @PrensaFATPREN y @FIP_AL hemos denunciado estos crímenes, que alcanzan las 154 víctimas, desde 2023.



También nos solidarizamos con la diputada @vaninabiasi por la criminalización de su posición pública sobre el conflicto. https://t.co/wbrUslSPm1 — SiPreBA - Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) April 8, 2025

Enrique Stola, activista por los derechos humanos, indicó: “Repudiable decisión de Rafecas de procesar a la diputada Vanina Biasi por cuestionar la política genocida del gobierno de Israel. Mi apoyo a esta gran luchadora argentina”.

También se pronunciaron Pablo García, Alicia Castro (ex secretaria gral de Aeronavegantes y ex embajadora en Venezuela y Reino Unido), Elizabeth Gómez Alcorta (abogada), el sindicato docente Ademys, el sindicato de prensa Sipreba, el Movimiento Argentino por el Patrimonio, el Colectivo Ni Una Menos; Pilo de DDHH ATE Capital; Eduardo Grüner, ex vicedecano de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA; Pancho Langieri, sociólogo; Daniel Llermanos, ex juez penal; Leonardo Juarez, del Movimiento Rebelión Popular; y Emilio Cafassi, sociólogo y exdirector de la carrera de Sociología.

Mi total repudio al procesamiento de @vaninabiasi

Una locura total!

¿Ahora no se puede decirles genocidas a los genocidas? https://t.co/ae85eSWcRi — Cora Gamarnik (@coragamarnik) April 8, 2025

A la lista se suman Felicitas Elías, trabajadora social exdirectora de la carrera de Trabajo Social; Eduardo Soares, de Gremial de Abogados; Gabriel Sivinian, cátedra de estudios palestinos Edward Said Filo UBA; Julio Bulacio, docente preuniversitario y AGD-UBA Colegio Pellegrini; Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad; Santiago Gándara, docente universitario de la carrera de Comunicación Social; y Matías Isequilla, abogado y docente universitario.

Mi Solidaridad con @vaninabiasi — Sergio Maldonado (@vikingomaldo) April 8, 2025

Y referentes del Frente de Izquierda Unidad como Romina Del Plá (Partido Obrero), Néstor Pitrola (PO), Gabriel Solano (PO), Christian Castillo (PTS), Nicolás Del Caño (PTS), Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista) y Alejandro Bodart (MST).

Todo el repudio a la persecución judicial contra @vaninabiasi por denunciar el genocidio contra el pueblo palestino! Un nuevo ataque contra la libertad de expresión y la defensa de la lucha de un pueblo que sigue luchando por sus derechos pese a la masacre. No nos van a callar — Christian Castillo (@chipicastillo) April 7, 2025

El sionismo impulsa la persecución contra los que denuncian los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo contra la población palestina de Gaza. La realidad de los gazatíes es lacerante; el Estado de Israel ha asesinado a más de 50.000 personas (en su mayoría niños y mujeres), destruido hospitales y escuelas, y está bloqueando la entrada de alimentos, combustible y medicamentos. A la par, desplegó tropas armadas compuestas por colonos que asesinan y expulsan palestinos en Cisjordania. Se trata de una verdadera política de limpieza étnica de contenido fascista.

Una vergüenza el procesamiento a @vaninabiasi por denunciar el genocidio del Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Una demostración más de esta justicia colonizada por el sionismo, serviles al poder de turno, que despliegan sus herramientas legales con tal de acallar toda… https://t.co/oNWqPXDjZI — Alejandro Bodart (@Ale_Bodart) April 7, 2025

El procesamiento, completamente trucho y amañado, llega cuando se aproximan las elecciones en CABA en las cuales Vanina participará como candidata a legisladora. El sionismo busca influir en el panorama político y Rafecas opera como su peón. El Estado de Israel también tiene un representante fiel en el presidente Javier Milei, que se ha pronunciado en varias oportunidades a favor de la política genocida sionista.

Desde Ademys expresamos nuestra solidaridad con @vaninabiasi ante la persecución que está sufriendo,un claro intento de silenciar las voz de quienes denunciamos el genocidio contra el pueblo palestino.¡Abajo el genocidio de Netanyahu, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá! — Ademys (@AdemysPrensa) April 7, 2025

Extendamos la solidaridad con Vanina por todo el movimiento popular. Abajo el procesamiento. Abajo el sionismo.