Neuquén: a 24 años de las puebladas de Cutral Co y Plaza Huincul

Se mantiene la vigencia de un método.

El 20 de junio se cumplieron 24 años de la primera pueblada que protagonizaron las comunas de Cutral Co y Plaza Huincul con el método del corte de ruta y la asamblea popular.

Las privatizaciones de Menem-Cavallo de YPF y Gas del Estado dejaban un saldo de más de 5 mil desocupados y un fuerte golpe a las economías regionales vinculadas, casi en su totalidad, al rubro de la industria petrolera y el gas.

La carestía de vida y la desocupación fue el caldo de cultivo para el surgimiento de la Coordinadora de Desocupados en 1995, con núcleo central en Neuquén, pero con expresiones en Centenario, Senillosa, Plottier y Cutral Co – Plaza Huincul. Su programa sostenía un seguro al parado de $500 (500 dólares para la época) como consigna transicional y un pronunciamiento contra las rebajas salariales, como aspectos centrales. Fueron estas coordinadoras, sus asambleas y sus conquistas parte de la génesis del posterior estallido popular en junio del 96 en “La Torre” sobre ruta nacional 22.

Felipe Sapag, que había asumido un nuevo mandato unos meses antes, en una votación plebiscitaria, descargó toda su ira macartista con los piquetes, a quienes tildó de “lúmpenes y vagos”. Aunque cuando la Gendarmería fue derrotada no tuvo más remedio que tirar lastre haciendo concesiones en varios puntos de los reclamados por esos piquetes.

El método del corte de ruta con un fogón popularizó la figura del piquetero en un movimiento de lucha que referencia nacional. En la segunda pueblada en 1997, prefirieron optar por el nombre de fogoneros. No podía ser de otra forma, los piqueteros de Cutral Co y Plaza Huincul derrotaron al aparato represivo del Estado, golpearon al poder judicial y echaron luz sobre la agonía de un régimen social que solo puede ofrecer pobreza y miseria.

El pueblo unido jamás será vencido

La unidad y la solidaridad del pueblo de la Comarca Petrolera fueron naturales. Unidad necesaria para sostener la estructura del piquete y detener el embate de 300 gendarmes para desarticular el corte. Casi 30 mil personas se nuclearon en el piquete central de ruta 22 en jornadas históricas de lucha y organización sin precedentes, soportando temperaturas bajo cero. Sucede que la miseria era insostenible: una revista local reflejaba que “Muchos de los piqueteros no tenían una opción mejor en sus viviendas, no tenían gas y en los piquetes algo de calor había; en muchas casas no había comida y en los piquetes siempre había algo; ignorados en su pesar y un protagonismo social adquirido; no tener nada para hacer y tener una responsabilidad; no tener posibilidades de decidir y tener. Todo un cambio repentino y que en cierta manera prolongaba o sostenía el corte, la pueblada” (La Madre del Borrego N5).

Las puebladas de Cutral Co y Plaza Huincul fueron la antesala y el preludio de insurrecciones populares en diferentes puntos del país, pero que encontraron un canal común en las jornadas del Argentinazo de diciembre del 2001 con la huida del represor De la Rúa.

Así como después de 24 años, el proceso de desindustrialización, las suspensiones de obreros petroleros y una fuerte crisis social siguen vigentes, también lo están los métodos piqueteros.

En este nuevo aniversario de las puebladas saludamos la enorme lucha de las trabajadoras de Clínica Cutral Co que hace 5 meses luchan por sus salarios y sus puestos de trabajo, a los obreros ceramistas de Stefani que defiende las fuentes laborales, a los docentes que luchas por la cobertura de horas y cargos y al naciente Polo Obrero de la comarca que está dando sus primeros pasos.