Arcioni logra imponer un último ajuste a los docentes de Chubut previo a la transición

La docencia de Chubut se presenta en el último eslabón de los salarios docentes en todo el país. Esta situación de arrastre deriva de motivos ya conocidos: por un lado, la histórica entrega de la Celeste en Ctera en el período de pandemia, con una paritaria de 0%. En segundo lugar, el 10% por decreto de Arcioni en 2021. Es decir, un aumento de tan sólo diez puntos durante 24 meses, en un contexto de pandemia y de falta de pago salarial en la provincia que llegó a deber hasta cinco meses juntos.

A casi dos años de gestión, la conducción Lila en la provincia no ha logrado revertir el cuadro de ajuste de Arcioni. El motivo principal es una falta de orientación política en la construcción de un plan de lucha, debido a la afinidad política de la Lila (con elementos del PCR) con el oficialismo, en la triangulación Arcioni–Massa-Fernández, que hoy se reduce a Arcioni y Massa.

En modo similar a lo que ha pasado en otras provincias, el ajuste se traduce en paritarias a la baja en los salarios docentes, con una “congelación” del básico testigo, los porcentajes ofrecidos son teniendo en cuenta al salario de julio. Es decir, el gobierno licúa el salario docente de Chubut desconsiderando la inflación de los meses siguientes. En la última reunión, se ofrecieron además del 7% (del salario de julio, que se traduce en menos de $4.000), ya otorgado por decreto, la incorporación de un 3% en noviembre y en diciembre ($4.222 en cada porcentaje). Esto fue rechazado en la misma reunión y entonces se ofreció adelantar el 14% ya decretado, en una sola cuota, en el mes de noviembre. Esta propuesta de miseria también fue rechazada y derivó en un cuarto intermedio con fecha tope al miércoles 8 de noviembre. En el acta paritaria quedó plasmada la intención del gobierno: tanto desde Ministerio de Economía y Crédito público hay necesidad de informar los acuerdos para poder cumplir con las cargas y liquidaciones de los meses de noviembre, diciembre y SAC “a los fines de facilitar el inicio de la gestión que comienza el próximo 10/12/2023”. Mariano Arcioni pretende entregar el gobierno en manos de Ignacio Torres (JxC) con el último ajustazo de su gestión.

Torres, el candidato del ajuste

El triunfo en la provincia de JxC, con Ignacio Torres como candidato electo a gobernador, ha declarado que bajo su gobierno, la educación va a ser una prioridad. Bajo la pretensión de una modernización del Estado, creará el Instituto de Evaluación y Estadística Educativa, una implementación regulada por ley que no se cumple, pero cargando siempre que el problema en la educación pasa por las formaciones y capacitaciones docentes, dejando de lado los ajustes llevados adelante en el presupuesto, así como también omitiendo que en algunos períodos se utilizó presupuesto educativo para aportar al pago de la deuda provincial. La docencia deberá estar atenta a que la creación de este organismo pretenda instalar el ranking por escuelas, y ligado a ello el salario por mérito, un planteo de JxC en otras provincias. Además, no podemos dejar de omitir que “Loma” Ávila, dirigente petrolero, fue electo diputado por su partido, y que es uno de los responsables -junto con el entonces Ministro de Seguridad Mazzoni y Arcioni- en la liberación a la fuerza de las rutas 3 y 26 en 2019, donde docentes y estatales estaban piqueteando en los accesos a las rutas del petróleo, y que fueron violentadas por patotas de la burocracia sindical –bajo el mando del hoy diputado- y que la Justicia nunca investigó.

Una característica que deja el gobierno de Arcioni, y que sin dudas Torres seguirá el mismo camino, es la criminalización de la protesta social. En tiempos récord, la justicia chubutense condenó al docente Santiago Goodman, exsecretario general por la Celeste, a Matías Schierloh, y también a Estela Juárez, paritaria del sindicato. Tanto es así que, como un ejemplo de lo que pasa en todo el territorio, la justicia se encarga de criminalizar a ambientalistas también, como en el caso de los cinco procesados por la defensa del agua y de la segunda Iniciativa Popular en 2019. Vamos por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruíz, como también de todos los criminalizados.

Congresos y elecciones

La primera semana de noviembre hubo un congreso de Atech, para tratar la memoria y balance 2022 (desaprobados por la Multicolor) y que finalmente también incluyó en el temario una propuesta de lucha. Los congresales presentes votaron, con mandato de base, un paro de 48 horas, aunque no se logró poner fecha. La dirección provincial quedó a la espera de propuestas del gobierno. Sin embargo, han pasado ya dos reuniones en las que el gobierno ofrece paritarias de pobreza y al momento, el gobierno no concretó la fecha pautada. Ya desde febrero, Chubut ingresó en el Fondo Compensador, y ese es el parámetro que nos marca el ajuste llevado adelante que se refleja en salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica, siendo también que a la fecha, la provincia no paga el fondo compensador establecido por paritaria nacional. ¡Pago inmediato de los haberes adeudados! Además, como otra característica clave hay que mencionar que el gobierno continúa amedrentando a quienes luchan: los descuentos son extorsivos, llegando a descontar incluso un tercio del salario. ¡Devolución inmediata de lo descontado!

A finales de noviembre, el 28, se realizarán las elecciones de congresales en todas las regionales. Vamos por la renovación de las bancas de la Lista Negra Multicolor, en la regional Noreste de Atech, que tanto en plenarios provinciales de delegados como en los congresos, hemos tenido una orientación de lucha clara y persistente, reivindicando los derechos y conquistas de la docencia, que lleva 6 años sostenidos de ajuste salarial, en la evidencia no sólo en salarios sino en las condiciones laborales de la docencia chubutense, aún cuando la misma dirección provincial ha pretendido frenar la lucha.

Urge retomar un plan de lucha y terminar con la paz social ante modelos de ajuste, que sólo buscan atentar contra los derechos de la clase trabajadora. Vamos por un salario que supere la canasta básica, el pago inmediato de lo adeudado, la devolución de lo descontado, el aumento de presupuesto educativo para 2023. Redoblemos la lucha en defensa de la educación pública.