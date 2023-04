A la guerra de la mano del imperialismo

En la misma sesión en que se aprobaron 39 modificaciones a la ley de “combate” contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, la Cámara de Diputados votó, mediante esa reforma -solo el Frente de Izquierda se opuso-, la participación de Argentina en ocho ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos y otras potencias.

En el Congreso, Romina Del Plá, diputada por el Partido Obrero en el FIT-U, denunció el gasto de casi 25 millones de dólares que implica esto, cuando “hoy aquí se habló del ajuste a los comedores populares, de los magros salarios de la docencia, de la falta de escuelas, de la falta de viviendas, de una política en relación al dengue”. “Pero no es solo el gasto, la participación de nuestras Fuerzas Armadas en ejercicios militares conjuntos no está ni estuvo nunca justificada en función de ninguna necesidad popular, máxime en tiempos de guerras genocidas como la que se libra en Ucrania, pero también en Armenia y Azerbaiyán, en Irán, Yemen, Etiopía, República Democrática del Congo y Grandes Lagos, el Sahel, y Haití, menos nombradas pero que arrasan con la población que no tiene con qué defenderse”, indicó.

Todas estas guerras son contra los pueblos y con ellas se persigue la apropiación de sus recursos. Allí donde el imperialismo no llega o no puede intervenir directamente, se vale de los ejércitos locales, que le cubren las espaldas. Es de interés de las grandes potencias contar con estas fuerzas, para que puedan actuar ante la emergencia de levantamientos populares, que estallan frente a la barbarie social y ambiental.

Del Plá volvió a denunciar la presencia en Argentina de la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, que “es una unidad del Pentágono que fue diseñada para defender los intereses de los Estados Unidos en la región, controla las bases de Estados Unidos en América Latina, y proporciona entrenamiento, inteligencia y coordinación militar a todas las fuerzas armadas regionales bajo las recomendaciones del Departamento de Estado”. Y llamó la atención sobre “el cuento de las misiones humanitarias de la ONU” en las que se fundan varios de estos ejercicios.

Luego, la diputada del Partido Obrero leyó las recientes declaraciones de Richardson, quien en el Atlantic Council dijo: “¿Por qué es importante esta región? Tiene ricos recursos y elementos de tierras raras, y el triángulo del litio, que es necesario para la tecnología actual. El 60% del litio del mundo está en Argentina, Bolivia y Chile, además están las reservas de petróleo más grandes, tienes crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienes los recursos de Venezuela, que tiene petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, es fuera de lo común. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa. Tiene que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego.”

“Nótese el uso de la palabra tenemos”, dijo Romina. Y agregó que “resulta que todo eso pertenece a los pueblos de América del Sur, pero con la ayuda de los gobiernos cipayos las potencias se las ingenian para apropiarse de todos esos recursos, para considerar que son suyos, y vaya si lo hacen, con las multinacionales que se llevan el petróleo, el gas, y los recursos mineros; y en este momento permitimos que se lleven el litio.

Del Plá concluyó diciendo: “Esta clase capitalista, que hace rato abandonó la soberanía nacional, es la que hunde al país y a nuestros trabajadores en la pobreza y la indigencia, y gasta nuestros recursos para entrenar tropas que piensa usar contra los pueblos que se rebelan contra este saqueo. Hay que rechazar estos ejercicios y defender realmente la soberanía del país y de toda América Latina. Eso solo lo podremos hacer quienes peleamos por un gobierno de las y los trabajadores, y por la unidad socialista de América Latina y el Caribe”.