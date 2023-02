Gran piquetazo nacional contra los 160.000 despidos en el Potenciar Trabajo

La Unidad Piquetera realizó una jornada de lucha en 130 puntos del país que incluyó cortes en accesos, puentes y rutas nacionales y provinciales, contra los 160.000 despidos que el gobierno nacional, a pedido del FMI, implementó en el programa Potenciar Trabajo. Esta medida fue anunciada por la UP en una conferencia de prensa que tuvo lugar el viernes pasado, en la que también se denunció cómo impacta la ofensiva gubernamental en los barrios.

Los piquetes tuvieron lugar en regiones del AMBA, se desarrollaron en el Puente Pueyrredón, en Puente La Noria, Acceso Oeste y Panamericana. Y también en puentes y rutas de otras provincias del país como Córdoba, Salta, Formosa, Río Negro, Neuquén, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. En algunos lugares, las movilizaciones fueron recibidas con un operativo represivo. Por ejemplo, la Prefectura Nacional fue desplegada en el Puente Pueyrredón, en Avellaneda.

En el marco de las protestas, Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, dijo que la UP “está en todo su derecho de hacer los señalamientos que consideren, pero el Ministerio es quien administra y diseña las políticas públicas y tiene derecho a cuidar los recursos del Estado”. Se trató de una respuesta patronal y de una defensa cerrada del ajuste, con el cual se empobrece más a los trabajadores del país.

Jeremías Cantero, dirigente del Polo Obrero, presente en el corte del Puente Pueyrredón, denunció que Tolosa Paz avanza en el recorte de los programas sociales “porque lo pide el FMI, y también las patronales, que quieren pagar salarios por debajo del monto de los planes sociales. Rechazamos que se le perdonen las deudas a las energéticas y que a los sojeros se les otorgue un dólar especial, mientras a los desocupados se les quita su ingreso”. A su vez, reclamó la universalización de los planes para todos aquellos que lo necesiten.

Por su parte, Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero, dijo desde la movilización que “estos recortes en programas sociales cuyos montos no llegan ni a la mitad de la línea de indigencia se producen en un cuadro en el que crece la inflación y hay recesión económica; así, se empuja a los compañeros directamente a una situación insostenible”. Solano señaló que este ajuste es para cumplir con el programa del FMI. “La función del Partido Obrero y de la izquierda es apoyar estas luchas populares, para derrotar el ajuste que el gobierno y el FMI le quieren imponer al pueblo argentino”, sentenció.

Desde Córdoba, Emanuel Berardo, candidato a vicegobernador por el Partido Obrero en esa provincia, señaló: “Estamos reclamando porque el gobierno nacional pretende seguir avanzando en la baja de los 160.000 Potenciar Trabajo, y reduciendo los ingresos de los compañeros a $15.000, cuando una familia cordobesa necesita $90.000 para poder comer; es un ataque contra los que menos tienen”. Berardo denunció que el gobierno ataca a la población más pobre y beneficia al FMI, a los bancos, y a los sojeros.

Los protagonistas de las movilizaciones han denunciado el impacto del ajuste. Estela, de Esteban Echeverría, denunció que está “trabajando en negro, (y en mi familia) tenemos hijos. El recorte de los planes nos complica aun más porque no llegamos a fin de mes”. Kevin, de Berazategui, dijo que tuvo “un accidente el 20 de noviembre que me lastimó el cuello, y me sacaron el plan porque no pude hacer la validación. Estoy luchando con el Polo Obrero porque la operación me sale $400.000 y tengo dos hijos que mantener”.

El ajuste del gobierno en los planes sociales forma parte de una ofensiva más amplia contra todos los trabajadores, para cumplir con las exigencias del FMI. Los tarifazos, las rebajas salariales, los aumentos en los alimentos, y el recorte de presupuestos como los de salud y educación son una muestra de ello.

Derrotemos el ajuste del gobierno y el FMI.