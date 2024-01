Asamblea abierta hacía el paro del 24 de enero en Necochea 

El pasado miércoles 10 se realizó en la plaza Dardo Rocha en Necochea la cuarta asamblea abierta de lucha contra el ajusted el gobierno que convocan organizaciones sociales, políticas, ambientales y sectores de luchas locales, nacionales e internacionales, artistas artesanos, trabajadores de la salud, jubilados e independientes.

La misma fue gestada y organizada despues del festival del 10 de diciembre, donde se realizó una actividad a 40 años de la democracia, en defensa de los derechos humanos conquistados y denunciar los derechos que no son granizados aún. Ante la asunción de un gobierno donde se apunta a cercenar nuestras conquistas se dejó plasmado un estado de alerta y movilización.

Una vez terminado el festival, tomaron la palabra los diverso sectores y las intervenciones artísticas. Se planteó la inquietud de continuidad y como reforzar las luchas. Por ello un pequeño sector acordó en convocar a asambleas abiertas semanales para convocar a todo sector de lucha.

Las asambleas que fueron aumentando la participación debido a la notificación de implementación de DNU, Ley Ómnibus y Protocolo antipiquete, sumado al anuncio de las centrales obreras a convocar al paro nacional para el 24/1. A dichas asambleas se le suma la acción de cacerolazo y marcha por el centro de la ciudad.

Al calor de las asambleas, cacerolazos y marcha se está organizando tanto el paro del 24 como también acompañar la jornada de lucha de ATE el próximo 15, con los principales ejes votados en la asamblea abierta: no al DNU; no a la Ley Ómnibus; no al protocolo antipiquete; acompañar las luchas que están en marcha y las que se avecinan. Se invita al conjunto de les trabajadores a participar el próximo miércoles en la rambla de Necochea a las 19 horas .

Desde el Partido Obrero promovemos y participamos de la asamblea, la cual crece semana a semana con la suma de diferentes sectores y ciudadanos que se acercan. Proponemos la realización de asambleas en cada barrio y lugar de trabajo para definir un plan de lucha contra el plan de ajuste de Milei. Decimos abajo el DNU, la Ley Ómnibus y el protocolo represivo antipiquete.