Asamblea “Orgullo Disca” debate sumarse al paro general del 24E

Este sábado 6 de enero, desde prestadorxs precarizados estuvimos presentes en la asamblea del colectivo “Orgullo disca”, realizada en Plaza Congreso. Esta reunión convocó a diversas organizaciones de personas con discapacidad, prestadorxs de servicios y familias.

Las problemáticas que se visibilizaron giraron en torno hacia la preocupación por la posible implementación del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 que el gobierno actual quiere ejecutar junto con la Ley Ómnibus, los cuales generarían un atropello hacia el colectivo de discapacidad en su conjunto. Por un lado, el DNU que conllevaría a una desigualdad entre las empresas de medicina prepaga y los afiliados, en donde las primeras tendrían el poder de la libertad de aumentos de cuotas irrisorias, en donde al afiliado solo le queda aceptar o no tal cuota, sin la regulación de un Estado que pueda limitar los excesos de las partes dominantes. Además, como ya denunciamos en Prensa Obrera, al incluirse a las prepagas en el régimen de obras sociales, se aboga a una profundización del desfinanciamiento de las mismas.

Por otro lado, con la Ley Ómnibus han planeado un plan macabro con los sectores más rancios de la psiquiatría y el negociado de los laboratorios que presionan por la mercantilización de las vidas de las personas con discapacidad o que poseen algún tipo de padecimiento mental, anulando las singularidades y subjetividades. Con las modificaciones en la ley nacional de salud mental se pretende volver al viejo modelo médico hegemónico de la manicomialización y eliminar los procesos de desmanicomialización que tantos años costó construir y que, si bien sabemos, falta mucho por hacer, entendemos que la solución no es la eliminación sino la implementación.

El colectivo “Orgullo disca” debatió en la asamblea a favor de movilizar este 24 de enero y en torno a ello han surgido varios puntos a tener en cuenta. Han planteado que los protocolos de seguridad y cuidado que se implementan en las marchas no suelen tener en cuenta las necesidades y dificultades de las PCD. Una propuesta en son de facilitar la accesibilidad de las personas discas en las marchas es poder ir a la cabeza para marcar el tiempo de la marcha, así como herramientas específicas de comunicación y sensorialidad que ellos necesitan para la movilización. Algunas personas han planteado colaborar desde otro lugar o hacer algún tipo de performance ya que su reducida movilidad frente a una posible represión podría poner en riesgo su integridad física.

Cabe destacar que, aplicando la restricción a reuniones grupales de Bullrich, durante la asamblea, se han acercado las fuerzas policiales para preguntar porque motivos estaban organizándose y se han quedado controlando con un patrullero, poniendo la excusa de que “los estaban cuidando de la gente en situación de calle”.

Por lo expresado, llamamos a unirnos en la lucha de las personas de discapacidad y los trabajadores, para que no avancen sobre los derechos, porque el encierro no cura, abajo el DNU y la ley ómnibus, por salarios dignos para los trabajadores de discapacidad porque sin prestadores no hay prestaciones. Desde Apel Prestadorxs llamamos a participar del plenario de trabajadores ocupados y desocupados este 20, para preparar una gran intervención este 24 en las calles.