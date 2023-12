Asambleas en todo el pais hacia el Congreso Nacional del Polo Obrero

En todo el país se están llevando adelante asambleas que agrupan a decenas de miles de compañeros, que discuten cómo enfrentar el plan antiobrero de Milei y los gobernadores, votan las reivindicaciones del movimiento de desocupados, y suman los reclamos de cada provincia, localidad y barrio. Se está elaborando un plan de organización, empadronamiento y de acción, algo característico del movimiento piquetero y del Polo Obrero.

Con la presencia de Eduardo “Chiquito” Belliboni (dirigente nacional del Polo Obrero) y de César Parra (dirigente del Partido Obrero) se llevó adelante una asamblea general en Neuquén, en medio de una acción de lucha del Frente Piquetero de Neuquén, que lidera el Polo obrero. Lucha con la que se conquistó el aguinaldo que reclamaban los miembros de las cuadrillas de proyectos provinciales. Las compañeras y los compañeros neuquinos, después de años de lucha y esfuerzo, inauguraron la primera sede de la provincia.

La unidad de ocupados y desocupados, tan necesaria para hacer frente al plan antiobrero de Milei, tomó forma en una asamblea en FaSinPat, una de las fábricas ceramistas recuperadas por sus trabajadores, emblema de la lucha en defensa de los puestos de trabajo.

En Chaco, el Polo Obrero, junto al Frente de Lucha, mientras debate hacia el Congreso lleva adelante un plan de lucha con cortes de ruta por la asistencia alimentaria.

Un masivo plenario del Polo Obrero de Córdoba votó un plan de acción y de empadronamiento por trabajo y la defensa de la tierra y vivienda, y contra el plan de ajuste del gobierno de Milei y Schiaretti; el presidente electo ha colocado al frente de la Anses a un schiarettista depredador de las jubilaciones.

En Tucumán, con la presencia de Leonardo Furman y Gabriela Gramajo, se llevó adelante una asamblea multitudinaria que contó con la participación de más de 2.000 personas. Todos los presentes demostraron su determinación a enfrentar, junto a los trabajadores tucumanos, los despidos del gobernador Jaldo. Hubo importantes delegaciones de Los Ralos, Colonia 4, Ranchilllos, Santa Bárbara, la Milagrosa, Alberdi, Aguilares y Santa Ana. Se eligieron 14 delegados que están a la cabeza de los comedores, los merenderos y las asambleas en la lucha contra el hambre y por trabajo en la provincia.

En Mendoza se llevaron a cabo asambleas en todo el Gran Mendoza y la Zona Este y Sur. Allí hay un Polo Obrero en desarrollo, que votó un plan de acción para luchar por los módulos alimentarios y una campaña por la absolución de Martín Rodríguez, Lorena Torres y todos los compañeros procesados por luchar.

En Santa Fe se desarrollan asambleas en Rosario, el Cordón de San Lorenzo y Tacuarendí, y se está discutiendo una acción de lucha para el 12 de diciembre ante la asunción del nuevo gobernador Pullaro, por los reclamos más sentidos de la barriadas y por tierra y vivienda. También se llevará adelante un acto en el barrio Nuevo Alberdi, en la puerta de nuestro comedor, que enfrenta los aprietes de los narcos que quieren cerrarlo para que funcione un búnker. Denunciaremos las zonas liberadas con todos los compañeros que seguirán estando a la cabeza de la organización de los vecinos, y de los comedores y merenderos, que son una importante barrera frente al avance del narcotráfico en toda la provincia.

En Corrientes los compañeros que participaron del debate están realizando una enorme campaña a pulmón de solidaridad con los vecinos inundados y barrios aislados, llevando cacerolas con comida caliente, ropas y víveres. Se resolvió continuar con el reclamo al gobierno provincial un plan de contingencia que cuente con evacuaciones programadas, plan sanitario y alimenticio, reposición de las casas, artefactos y herramientas de trabajo para las familias más afectadas por las inundaciones.

En Entre Ríos deliberaron los compañeros de Paraná, Concepción del Uruguay y La Paz. También estuvieron realizando una campaña de solidaridad y movilización ante las inundaciones.

En Catamarca capital y Andalgalá, las asambleas debatieron la importancia de la lucha por el trabajo genuino y contra las grandes mineras que han saqueado los recursos bloqueando el desarrollo de la provincia y la posibilidad de trabajar con todos los derechos. La mayoría de los trabajadores está contratada en condiciones de precarización laboral por los municipios y ahora enfrenta los despidos.

En La Rioja se han impulsado asambleas en la capital con compañeros que han ingresado a trabajar al municipio y se están organizando en defensa del trabajo y los derechos laborales. Además, está en desarrollo un agrupamiento de trabajadores de las curtiembres que han sido despedidos y han pasado a organizarse con el Polo.

En San Juan se desarrolló un plenario multitudinario con compañeros de todos los departamentos, que votó un plan de empadronamiento y de acción para llevar al nuevo gobierno de Marcelo Orrego los reclamos por la asistencia alimentaria y el desarrollo de obras para garantizar el derecho al agua, por un plan de vivienda y por la entrega de lotes.

En la provincia de Misiones se llevaron adelante asambleas que agruparon a miles de compañeros, donde una de las mayores preocupaciones son los aumentos en los alimentos, lo que afecta a todos los trabajadores y principalmente a los precarizados, a los que viven de changas, de la tarefa o cosechando mandioca con sueldos miserables que no alcanzan ni para la comida del día. Un compañero señaló allí que “hoy enfermarse y comprar medicamento es un lujo que muchos misioneros no tenemos, nos preparamos para luchar y no ceder ni una reivindicación a este gobierno ajustador de la Renovación Misionera”.

En Santa Cruz nos preparamos para enfrentar al gobernador Vidal, que viene con un ajuste sobre todas las áreas del Estado que va a golpear muy fuerte las condiciones de vida de los trabajadores, con miles y miles de despidos. En las asambleas los compañeros denuncian que en Caleta Olivia funciona solo un colectivo por línea.

En Jujuy fueron parte de las asambleas los compañeros que estuvieron a la cabeza de reconstruir al movimiento piquetero combativo de la provincia que derrotó el intento de Morales de prohibir las protestas y fue un pilar clave en los cortes de rutas y la rebelión contra la reforma reaccionaria. La lucha continúa ahora contra su aplicación.

En Santiago del Estero, desde la capital hasta el interior en Montequemado, se debatió sobre la necesidad de luchar por casas para la asistencia a las mujeres que sufren violencia y a los jóvenes que caen en el consumo problemático de adicciones. Cómo profundizar la lucha por el agua también fue parte de la discusión.

En Salta se votó poner en pie un movimiento de lucha por las obras públicas, para garantizar el agua, la vivienda, los loteos populares, la urbanización y la regularización dominial de los asentamientos. A las familias jóvenes carentes les es imposible acceder a la tierra y la vivienda y no existe un plan de loteos populares por parte del gobierno de Sáenz. La deliberación sobre la necesidad de luchar por el acceso a la salud también se coló en la asamblea. Además, se resolvió solicitarle una reunión al Ministerio Desarrollo Provincial por todos los reclamos contra el hambre.

En Chubut se desarrollaron asambleas en Madryn y Comodoro Rivadavia, donde se discutió la lucha por el derecho al agua en lugares donde el gobierno sí se la garantiza a las petroleras pero no a la población trabajadora. En la Comarca Andina se debatió sobre la lucha contra el extractivismo de las multinacionales, que expulsan a las comunidades de sus tierras, y sobre la lucha por la defensa de los puestos de trabajo ante los despidos masivos de municipales.

También se han desarrollado asambleas en todo el interior de la provincia de Buenos Aires, donde se destacan los agrupamientos masivos en Mar del Plata y San Nicolás. Este proceso se extiende a San Pedro, Pergamino, Necochea, Tandil, Bahía Blanca y a cada vez más ciudades en la provincia.

La lucha por tierra y vivienda se expande por toda la provincia de Buenos Aires, desde la Matanza, donde 6 mil compañeros deliberaron en 24 asambleas, hasta todas las localidades de la zona sur, el oeste y todo el conurbano y la periferia. El actual régimen hace imposible a las familias acceder a una vivienda, llevando a trabajadores y jóvenes a ocupar tierras para construir casillas de manera precaria. Los compañeros del Polo y sus delegados han estado en primera línea para luchar contra desalojos y por obras públicas, urbanización y planes de vivienda.

En las villas de CABA también nos proponemos organizar la lucha por el agua en cada manzana y por la urbanización de los barrios. No puede ser que tan solo a metros del centro del poder político no esté garantizado el derecho al agua (también suele estar contaminada).

En Río Negro se pusieron en pie asambleas en Regina, Fiske, Cipolletti y Allen, que también votaron empadronar masivamente para sumar nuevos compañeros a la lucha por los reclamos urgentes de las barriadas.

En Formosa, las asambleas en la capital demostraron un desarrollo de la organización de trabajadores ocupados y desocupados en la provincia y su extensión al interior (como en el Espinillo y Portón Negro).

Y en el último confín del país, en Tierra del Fuego, se llevó adelante una deliberación en medio de un plan de lucha con movilización sobre el Ministerio de Desarrollo de la provincia, con el que se reclamó el bono y un aumento del programa Red Sol, así como las canastas navideñas.

Un debate que recorrió varias de las asambleas fue cómo enfrentamos la política de represión y criminalización que se lleva adelante en todas las provincias y que se puede reforzar. En la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, el sionista designado por Macri para ocupar la cartera de Seguridad, nos ataca por defender al pueblo palestino. Asumirá ese puesto en una ciudad que va a ser el centro de los reclamos obreros y de enormes movilizaciones, no solo del movimiento piquetero.

La conclusión a la que se arribó en la mayoría de las asambleas fue que tenemos que salir con un plan de desarrollo, empadronamiento y organización de más trabajadores, que caerán en la pobreza e indigencia como producto del ajuste de Milei y la crisis económica.

Impulsamos el frente único de todas las organizaciones sociales y piqueteras, sindicatos y organismos de derechos humanos para defender masivamente el derecho a la protesta, enfrentar la criminalización y organizar a la juventud de los barrios que será uno de los sectores que más padecerá la motosierra contra sus condiciones de vida.

La unidad de ocupados y desocupados es la clave para derrotar el plan antiobrero de Milei y abrir paso a una salida de los trabajadores.