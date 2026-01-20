Astillero dice no a la paritaria del gobernador Kicillof

Reunidos en asamblea general, trabajadores del Astillero rechazaron la oferta salarial propuesta por el gobierno provincial de Axel Kicillof y este miércoles 21 de enero se movilizarán a la gobernación provincial.

Esta oferta no hace más que profundizar aún más el desgastado poder adquisitivo del salario de los estatales, docentes, auxiliares y obreros navales. La motosierra de Kicillof se basa en los descuentos de Nación, argumentó que no tiene sustento ya que en agosto del 2025 se presentó un informe del Ministerio de Economía provincial donde se aclaran los rubros descontados por Nación; excepto el Fonid de docentes, el resto no involucra a salarios (además, el gobierno provincial podría cobrar impuestos extraordinarios a industriales o sojeros para paliar los recortes). Si por arte de magia Nación devuelve ese dinero a provincia no necesariamente vendrían para nuestros sueldos. Por otro lado, la disminución del salario empezó antes de la llegada de Milei.

La cuestión laboral

Otra de las grandes preocupaciones de los obreros navales es la cuestión laboral, naturalmente saludamos toda llegada de obras y propuesta de trabajo, pero a la vez es menester estar atentos a que no sean simplemente promesas. Los “casi contratos” de grandes obras navales con anuncios rimbombantes no son nuevos por parte de la conducción sindical de ATE Ensenada.

Sigue pendiente el respeto a la democracia sindical más elemental, y es que se pasa por alto lo definido en la asamblea anterior de noviembre, escándalo mediante. El reparto discrecional de categorías con el único criterio de ser allegado político a la lista blanca es una afrenta a los trabajadores y algo que no se debe olvidar como si nada.

Además de movilizar a la gobernación provincial, expresando el rechazo a la paritaria salarial, también se decidió una acción idéntica cuando se concrete la paritaria técnica para la planta naval, y cuando en febrero se trate el proyecto de reforma laboral de Milei y compañía.

Estas medidas cobran mayor importancia en un cuadro donde ATE Provincia y Roberto Baradel del Suteba aceptaron sin ninguna consulta a las bases la miseria oferta de Kicillof, condenando al colectivo docente a hacer malabares financieros para llegar a fin de mes.

La asamblea en su totalidad pidió la inmediata reincorporación de la compañera Victoria L. Abajo los despidos.

Esto debe ser el inicio de un plan de lucha para conseguir aumento salarial, obras navales y rechazar definitivamente la reforma laboral. Recuperar definitivamente la asamblea general como método por excelencia de decisión de los trabajadores.