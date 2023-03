Avellaneda: 40 de térmica y escuelas sin ventiladores

A dos semanas de iniciado el ciclo lectivo, la ola de calor sofocante que se ha instalado en el país deja al desnudo las precarias condiciones edilicias en los colegios de la ciudad de Avellaneda.

Padres y estudiantes de dos de los colegios más importantes (Escuela Secundaria Nº 1 y la Escuela Secundaria Técnica Ángel Gallardo) denuncian ausencia de ventiladores en las aulas, provocando bajones de presión y desmayos, tanto de alumnos como de maestros y auxiliares.

“Todos estos días nos hicieron asistir con la ola de calor y en muchas aulas los ventiladores no funcionan. Desde el año pasado tenemos los aires acondicionados pero no los podemos usar porque a los segundos salta la térmica. Nos descomponemos del calor y no tenemos ni kiosco para comprar algo fresco y nadie hace nada. Los aires quedan muy lindos de fachada pero no funcionan, con 41 grados de térmica estuvimos en una aula sin ventilador ni aire” así lo relataban alumnos de la EES 1 de Sarandí para el Foro Vecinal Avellaneda Segura.

Mientras las grandes carteleras colgadas en las fachadas de las instituciones educativas informan que el municipio ha destinado miles de millones de pesos en la refacción y puesta a punto de los edificios, la realidad muestra otra cosa. ¿Es posible pensar que se puede dar clases en un aula con más de 20 chicos y chicas hacinados y sin ventilación? Para el intendente de la ciudad de Avellaneda, Jorge Ferraresi (Frente de Todos – PJ), la respuesta es sí, poniendo en riesgo la salud de alumnos, docentes y no docentes.

Según el presupuesto municipal, votado por todos los bloques, a educación se destinarán $4.535 millones, menos del 10% del total, continuando así con la precarización en las condiciones de estudio y labor y demostrando que el aumento de la Tasa de Servicios Generales (TSG) promedio del 84% no irá destinado en mejorar las escuelas.

No olvidemos que es Ferraresi el creador del viaje de egresados solidario, donde hace realizar tareas de arreglos y pintar aulas a cambio de un viaje a Mar del Plata, en negro y sin ART, ahorrándose el pago a nuevos trabajadores municipales, que desde ya también tienen salarios congelados y a la baja. A la par, en el año ejercen tareas de limpieza los beneficiarios del Potenciar Trabajo, un plan que hoy representa menos de $35.000, y deben efectuar sus labores en negro, sin ART, obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo ni vacaciones. Algo similar sucede con los jóvenes próximos a terminar la cursada, la Gestión Ferraresi ajusta en condiciones de trabajo y salarios.

El silencio del gremio docente (Suteba), dirigido por la Celeste de Baradel, juega un papel de complicidad con el gobierno ajustador y precarizador. Es urgente el llamado a un paro y movilización exigiendo planes de obras en todas las escuelas, comenzando por la inmediata compra de ventiladores para todas las aulas y la entrega de refrigerios.

Este nuevo suceso precarizador pone en claro a qué sector representa Ferraresi. Es hora de terminar con los gobiernos capitalistas y dar paso a una salida de la izquierda y los trabajadores.