Avellaneda: accidente en el puerto de Dock Sud por la falta de condiciones de seguridad

En la mañana del pasado viernes 3 de febrero se produjo un grave accidente en el Puerto de Dock Sud, que no terminó en tragedia de casualidad. Demostrando la ausencia de controles por parte del Estado.

Caños de acero, con extenso tamaño y tonelaje, provenientes de la empresa Techint y con destino a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, depositados en el predio de Logistic SA, cedieron, destruyendo un paredón. “Sobre avenida Debenedetti a la altura del Club Sportivo Dock Sud, una serie de caños estibados de forma dudosa y sin muro de contención dentro del puerto se venció, rompió el muro que separa el puerto, de avenida Debenedetti y terminó con toda la carga sobre la avenida” (infomaritimo.com, 06/02). Los tubos rodaron varios metros y terminaron detenidos por los árboles y el muro del Estadio de los Inmigrantes.

Por la avenida nombrada transitan varias líneas de colectivos, caminos, autos particulares, motos, bicicletas y transeúntes a pie. Es una de las arterias principales del Docke. Incluso, frente a Logistic SA se emplaza la sede y la cancha del club Dock Sud, donde funciona una escuela, y, en estos meses de verano, una colonia infantil. Afortunadamente, al momento del accidente aún se encontraba cerrada y solo se produjeron daños materiales. “No hubo muertos de milagro, porque a esa hora mucha gente espera el colectivo en la zona” declaró un dirigente de Dock Sud (Diario La Calle, 07/02).

Operarios de la firma enfatizan que las herramientas utilizadas para realizar el movimiento de los pesados caños no fueron los adecuados. “Deberían haber utilizado una grúa con contrapeso” (infomaritimo.com, 06/02).

A 72 horas del siniestro, no existe declaración de los titulares de la firma ni de las autoridades del puerto. Carla Monrabal, la presidenta del consorcio, hoy no habla, pero sí lo hizo pocos días atrás en su cuenta de Twitter, con selfie incluida, expresando su alegría al catalogar la llegada de los tubos como “¡la carga más grande de toda nuestra historia!” y explayándose afirmando que “este suceso es emblemático para nuestro puerto. No solo por el volumen de carga sino por la logística de gran envergadura con la que se está llevando a cabo. Todo esto es posible gracias a la articulación y cooperación entre el consorcio, Raizen y @somosloginter”.

El Consorcio Puerto Dock Sud es una entidad mixta (pública y privada) compuesta por representantes del gobierno nacional, provincial y del municipio de Avellaneda (PJ), de las burocracias sindicales (SUPA; FMPINRA y SEAMARA) e integrantes de la cámara empresarial. Desde su creación, el 11 de noviembre de 2019, los únicos beneficiados han sido las grandes firmas de logística, industriales, fabriles y petroquímicas.

El evento del pasado viernes es el resultado de un Estado que mira para el costado y avala (junto a las burocracias sindicales) el ajuste en las condiciones de seguridad. Tanto en la ausencia de inspecciones y controles, como en el no cumplimiento de las maquinarias para ejercer las tareas, de la entrega de los elementos de seguridad y la falta de charlas explicativas para prevenir siniestros. De este modo, gobiernos y empresariado ponen en serio riesgo las vidas de operarios portuarios, vecinos, vecinas y laburantes de Dock Sud e Isla Maciel.

Precarización en las condiciones de labor que se multiplican en otros playones logísticos y terminales de contenedores. Desde las alturas del Puente Nicolás Avellaneda, que une la Ciudad de Buenos Aires (La Boca) con Avellaneda (Dock Sud-Maciel) se pueden observar cómo se incrementan de forma acelerada. Sucede que para los multimillonarios pulpos capitalistas, el negocio importador y exportador mueve gigantes riquezas, al ritmo del alza devaluatoria y la inflación, aplanando los salarios. Y si con eso no alcanzase, el Ejecutivo municipal de la ciudad de Avellaneda, comandado por Jorge Ferraresi (Todos-PJ), le obsequia terrenos humedales, como lo ha hecho con la multinacional Exolgan SA. Mientras, a escasos metros, vecines de Dock Sud sobreviven en tierras altamente contaminadas e inundables con cada chaparrón.

Gobiernan para las grandes patronales. Es hora de terminar con este régimen precarizador. La salida a esta situación crítica está en manos de les trabajadorxs. Comenzando con la urgente conformación de comisiones de seguridad e higiene en cada lugar de trabajo. Que los sindicatos portuarios rompan ya con el gobierno y convoquen a asambleas que definan un paro activo y un plan de lucha. Sigamos el ejemplo de los obreros del puerto de Rosario en lucha por el salario y las condiciones de trabajo.

El accidente en Logistic SA es un gran llamado de atención para operarios y operarias del puerto de Dock Sud y todos los puertos. Fuera los consorcios privatizadores, precarizadores y ajustadores. Abajo los gobiernos de la especulación financiera e inmobiliaria. Hagámosle frente con un movimiento popular con banderas socialistas.