Avellaneda: cortes de luz en Dock Sud y en el centro del distrito

Vecines y trabajadores de Avellaneda están denunciando que sufren cortes del servicio eléctrico y bajones de tensión desde el pasado fin de semana. Ha llegado el calor, y nuevamente, se visualiza una red eléctrica vetusta, y sin ningún tipo de manutención, renovación ni control.

Esto ocurre en momentos en los que el grupo empresarial italiano Enle, propietario de Edesur, informó que puso a la venta sus activos en la Argentina, buscando desinvertir, y reducir su deuda (superior a los 52 mil millones de euros), esgrimiendo las “bajas tarifas” que “hacen imposible poder seguir invirtiendo”, los números muestran lo contrario. Se observa que Edesur ha obtenido “un fuerte incremento de las ganancias, ya que este año registró beneficios por $246 millones contra una pérdida de $172 millones registrado en el primer trimestre de 2020” (Ámbito, 4/5/2021).

En este contexto, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) acordó con las dos empresas eléctricas que “los alcances del incremento serán universales y correrán por un carril distinto al de la segmentación de los subsidios a la energía. Allí, los hogares de bajos ingresos tienen un tope establecido de subas del equivalente al 40% de la evolución de los salarios, que se eleva al 80% para los usuarios de ingresos medios” (Cronista, 13/11).

En Avellaneda, desde hace años que el gobierno municipal (Frente de Todos) viene perdonando las deudas impositivas a Edesur. En el distrito se ha llegado a cobrar de forma duplicada el servicio de alumbrado público (tanto en la boleta de Edesur como en la Tasa de Servicios Generales), una política corrupta llevada adelante por la empresa y el municipio.

Todos los gobiernos han salvado a las privatizadas que no invierten un peso mediante tarifazos y ajuste.

Diciembre, enero, febrero, marzo, son meses en los que suele haber fuertes apagones. Se pronostican para los próximos días y semanas temperaturas por encima de los 35 grados. Con el incremento del calor, aumenta el consumo eléctrico (ventiladores y aires acondicionados) en una red altamente precaria, lo que eleva el riesgo de explosiones e incendios de subestaciones.

“Vivo en un primer piso. Para tener agua uso una bomba. Con los cortes de luz se me quemó. La lleve a rebobinar y que cobran una fortuna. Llevamos el presupuesto a Edesur, allá en Mitre, y me dicen que no se van hacer cargo del arreglo, porque los cortes de luz son menores a 24 horas. Fui al defensor del pueblo, pero para mí van a cajonear todo, como siempre” contó Susana, vecina del Docke, a Prensa Obrera.

En este contexto crítico, el Estado patea la pelota de la segmentación tarifaria para adelante, y anticipa un aumento en las boletas. Un nuevo (y enésimo) obsequio millonario para los pulpos capitalistas.

La salida a la crisis está en manos del pueblo trabajador. Hay que cancelar la concesión de Edesur y nacionalizar el servicio eléctrico (al igual que todos los servicios públicos) bajo control obrero. Las empresas deben abrir sus libros y mostrar que sucedió con sus miles de millones de ganancias. Es fundamental diseñar y llevar adelante planes de obras públicas. Trazado de nuevas redes eléctricas, y puesta a punto de todas aquellas en precario estado.