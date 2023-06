Bahía Blanca: movilización de docentes, alumnos y padres al Consejo Escolar por la Técnica 3

Este 9 de junio unas 150 personas de la comunidad educativa, docentes, alumnos y padres vinculados a la Técnica N° 3 de Bahía Blanca se hicieron presentes en el Consejo Escolar para tener una reunión e interpelar a la presidenta del Consejo: Lorena Mishevitch, perteneciente a Juntos por el Cambio. Los reclamos son elementales: que funcionen las calderas. Basta de frío, trabajo en condiciones dignas y viandas en condiciones ya que hay denuncias de alimentos en mal estado.

Este reclamo viene desde el invierno pasado; las seis calderas que están en el edificio no funcionan porque no se limpian las cañerías (falta de mantenimiento), no hay radiadores o directamente están rotas. Otra grave denuncia es que reparten viandas con moho, vencidas, es decir en mal estado.

Los alumnos denuncian que que tienen clases en el SUM (salón de usos múltiples) del colegio ubicando allí a tres cursos mediante tabiques divisorios. Esto presenta un inconveniente tanto de ubicación como de sonido. También se denunció la utilización del laboratorio y de la biblioteca como aula permanente. Con el frío hay alumnas y alumnos que tienen problemas respiratorios y descomposturas.

Como en todo el país en Bahía Blanca hay una epidemia de bronquiolitis que está haciendo colapsar el sistema de salud. En definitiva es imposible tener clases en estas condiciones.

Los alumnos vienen de hacer la semana pasada un corte de calle para hacer oír el reclamo. Desde este jueves 6 hasta el 16 de junio la escuela estará a la espera de que se resuelvan los problemas. Mientras tanto se funciona con clases virtuales.

La presidenta del Consejo Escolar no dio respuestas satisfactorias para padres, alumnos y docentes. Todas evasivas, respuestas burocráticas o tirar la pelota para adelante. Los padres fueron claros: “desde febrero dicen que están tratando de resolver el problema, estamos en junio, si las calderas no están funcionando al 100% las medidas de luchas seguirán”. Los profesores denunciaban que los técnicos que venían a reparar las calderas, no traían las herramientas para hacer el trabajo y ellos mismos tenían que ponerse a tratar de repararlas para tener algo de calefacción. En los talleres se debe trabajar con estrictas medidas de seguridad que implican no usar ropa ni mangas sueltas, mucho menos frazadas como denuncio una alumna.

Este edificio tiene menos de 10 años y es el más nuevo de Bahía Blanca. Los problemas estructurales por vicios de construcción y por falta de mantenimiento son evidentes. Por parte del Consejo Escolar, se trajo la “solución” de poner caloventores que hicieron actuar el sistema de protección eléctrica del establecimiento, dejando sin energía el edificio y obligando al retiro de estudiantes, cómo manifestaron algunas madres.

Esta situación es producto del brutal ajuste al que nos someten todos los gobiernos, tanto el sector de Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, y que es a la medida del FMI; hay que contrarrestarlo como lo hace la comunidad educativa de la Técnica 3 reclamando que se destinen los fondos necesarios para garantizar la educación para nuestros jóvenes. Reclamando el aumento del presupuesto educativo para tener escuelas en condiciones con los mantenimientos adecuados, alimentos de calidad y salarios que cubran el costo de la canasta familiar.