Libertades democráticas
27/12/2025
Banalizan el antisemitismo: llevan a juicio a Vanina Biasi por condenar el genocidio del pueblo palestino
Crecen el repudio a la decisión judicial y el apoyo a Vanina.
Seguir
Vanina Biasi
El juez Rafecas elevó a juicio la causa contra nuestra compañera Vanina Biasi, Rafecas ha decidido que condenar el genocidio del pueblo palestino a manos del Estado sionista es un crimen, y hacerlo públicamente para Rafecas y el fiscal Taiano "alienta el odio contra la comunidad judía", y -muy importante- constituye un ataque a la libertad de expresión, algo que en el proyecto de reforma del código penal se agrava: esta causa tendría 9 años de prisión. Estamos ante una banalización del antisemitismo en aras de la defensa de lo que se ha constituido en el mayor genocidio del siglo XXI, algo que denuncian millones en todo el mundo incluidos miembros de la "comunidad judía" que dicen defender Rafecas y Taiano.
Rafecas, un juez anfitrión de eventos de la Daia, se apresuró amparado en un reciente y vergonzoso fallo (ver aquí) de la Cámara de Casación que revirtió el dictado por la Cámara Federal de Apelaciones que había establecido que, de acuerdo a la ley, las causas por discriminación deben ser juzgadas por los tribunales locales de la Ciudad de Buenos Aires y por lo tanto no son de competencia federal (un fallo a la medida de lo requerido por la Daia que se ve pisa fuerte en los tribunales).
Por el sorteo -nunca transparente- de Comodoro Py la causa quedó en manos de Martínez de Giorgi, el mismísimo juez de la causa Libra, uno que no tiene tiempo para hacer avanzar la investigación pero se va dedicar a censurar las denuncias juzgando a la legisladora del FIT porque defiende a Palestina y denuncia al Estado genocida de Israel. (¿Será casualidad que la decisión de Rafecas se produjo horas más tarde en el mismo día en que la Cámara Federal porteña confirmó la decisión contra el gendarme Héctor Guerrero por el disparo de una granada de gas lacrimógeno contra el fotógrafo en una marcha por reclamos de los jubilados?)
Son innumerables las muestras de apoyo que está recibiendo nuestra compañera Vanina y como ella sostiene la instancia del juicio será "aprovechada para alzar la voz contra las guerras y los genocidios que impulsan el imperialismo y el Estado de Israel".