Banalizan el antisemitismo: llevan a juicio a Vanina Biasi por condenar el genocidio del pueblo palestino

El juez Rafecas elevó a juicio la causa contra nuestra compañera Vanina Biasi, Rafecas ha decidido que condenar el genocidio del pueblo palestino a manos del Estado sionista es un crimen, y hacerlo públicamente para Rafecas y el fiscal Taiano "alienta el odio contra la comunidad judía", y -muy importante- constituye un ataque a la libertad de expresión, algo que en el proyecto de reforma del código penal se agrava: esta causa tendría 9 años de prisión. Estamos ante una banalización del antisemitismo en aras de la defensa de lo que se ha constituido en el mayor genocidio del siglo XXI, algo que denuncian millones en todo el mundo incluidos miembros de la "comunidad judía" que dicen defender Rafecas y Taiano.

Rafecas, un juez anfitrión de eventos de la Daia, se apresuró amparado en un reciente y vergonzoso fallo (ver aquí) de la Cámara de Casación que revirtió el dictado por la Cámara Federal de Apelaciones que había establecido que, de acuerdo a la ley, las causas por discriminación deben ser juzgadas por los tribunales locales de la Ciudad de Buenos Aires y por lo tanto no son de competencia federal (un fallo a la medida de lo requerido por la Daia que se ve pisa fuerte en los tribunales).

Por el sorteo -nunca transparente- de Comodoro Py la causa quedó en manos de Martínez de Giorgi, el mismísimo juez de la causa Libra, uno que no tiene tiempo para hacer avanzar la investigación pero se va dedicar a censurar las denuncias juzgando a la legisladora del FIT porque defiende a Palestina y denuncia al Estado genocida de Israel. (¿Será casualidad que la decisión de Rafecas se produjo horas más tarde en el mismo día en que la Cámara Federal porteña confirmó la decisión contra el gendarme Héctor Guerrero por el disparo de una granada de gas lacrimógeno contra el fotógrafo en una marcha por reclamos de los jubilados?)

Son innumerables las muestras de apoyo que está recibiendo nuestra compañera Vanina y como ella sostiene la instancia del juicio será "aprovechada para alzar la voz contra las guerras y los genocidios que impulsan el imperialismo y el Estado de Israel".

Tomé captura de pantalla de la selección de mis posteos que hizo la periodista. Los invito a leerlos con detenimiento y a mirar la fecha. La limitación a la libertad de expresión y la inconsistencia de acusarme de antisemita por denunciar al Estado de Israel y a la corriente… pic.twitter.com/CBq3S02Sqi — Vanina Biasi (@vaninabiasi) December 27, 2025

Uno de los atropellos antidemocráticos más brutales ha sido cometido contra la legisladora @vaninabiasi la lucha contra este fusilamiento judicial dictado por la subordinación a un Estado genocida será una causa que debemos abrazar todas las fuerzas que se reclamen democráticas y… — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) December 27, 2025

La elevación a juicio de la causa contra Vanina Biassi es un ataque antidemocrático muy grave. Todos y todas deben expresarse contra este intento de silenciar la denuncia del genocidio contra el pueblo palestino.

Estamos ante una clara persecución política y vemos al aparato… — Myriam Bregman (@myriambregman) December 27, 2025

La elevación a juicio oral de la causa contra mi compañera @vaninabiasi muestra que el Poder Judicial está colonizado por el sionismo. Solo así se explica que se considere un “delito” repudiar el genocidio ejecutado contra el pueblo palestino por parte del Estado genocida de… — Gabriel Solano (@Solanopo) December 27, 2025

La elevación a juicio de nuestra compañera @vaninabiasi mientras la misma justicia deja pasar todo tipo de atropellos y crímenes contra la población, demuestra la profundidad de la colonización de la justicia por parte del sionismo. Especialmente de la Justicia Federal, en la que… — Romina Del Plá (@RominaDelPla) December 27, 2025