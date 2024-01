Bariloche: enfrentemos el “plan motosierra” de Walter Cortés

El intendente peronista de Bariloche, Walter Cortés, se mostró duro contra los trabajadores y blandito con los patrones en una entrevista realizada el pasado jueves 18/1 en Radio Nacional Bariloche. El jefe comunal dejó expuesta su política de motosierra contra los trabajadores, personas con discapacidad y estudiantes barilochenses.

Transporte

Al referirse a la crisis del transporte, responsabilizó a les estudiantes y a las personas con discapacidad por no pagar pasajes cuando dijo “más allá de los alumnos están los discapacitados truchos, que son los tipos que se toman el colectivo para ir al casino o ir a bailar”. Por si esto fuera poco, buscó dividir a los trabajadores diciendo que algunos pagan pasajes para que otros viajen gratis. En la misma línea, apuntó contra los trabajadores del TUP cuestionando los paros para reclamar por sus salarios.

Como “salida” esbozó la idea de la creación de una app que permita a tráfics y autos particulares ofrecer un servicio de transporte al estilo Uber, sin hacer mención al lucro y vaciamiento de la gestión capitalista del transporte. Advertimos, como ocurre en otros lugares, dicho sistema generaliza la precarización laboral y la seguridad de los usuarios. Pero no solo eso, sino que el objetivo de Cortés es dejar sin efectos los paros de los choferes por sus reivindicaciones.

Salario

Para el peronista, el problema del déficit municipal radica en el pago de salarios. De esta manera, anuncia que el ajuste va a pasar por despidos para pagar menos salarios. Al estilo de las auditorías de Milei en las organizaciones piqueteras, Cortés busca hacer una revisión de los trabajadores municipales con la intención de despedir, dejando sin renovación los contratos, etc. ¿De qué manera lo justifica? Con expresiones de un patrón: diciendo que los trabajadores no quieren trabajar. A la vez, cabe destacar que no ofreció ningún aumento de salarios en las paritarias excusándose de la crisis que heredó de la gestión anterior.

Tierra y vivienda

Respecto del acceso a la tierra, planteó crear un banco de tierra sin afectar la especulación inmobiliaria. De manera que, le vende tierras fiscales a empresas a cambio de que le otorguen otros terrenos en otros lugares. Cuestión que deja más dudas que certezas ¿A qué precio vende las tierras a las empresas? ¿Dónde se ubicarían los terrenos para los trabajadores? ¿Qué regulaciones ambientales se les imponen a las empresas? Entre otras cuestiones. A groso modo, no le aplica la motosierra a la especulación inmobiliaria, responsable del no acceso a la vivienda, de alquileres impagables, de la destrucción del medio ambiente, entre otros.

El 24 también paramos y movilizamos contra el plan motosierra de Walter Cortés

En la entrevista, el intendente se despega de Milei como así también lo hizo en la concentración del 27 de diciembre dando su “apoyo” a los trabajadores. Sin embargo, en los hechos se posiciona como un intendente del régimen, aplicando en muchos aspectos el plan motosierra de Milei en la localidad, recibiendo amablemente a la vicepresidente Villarruel. Es por eso que ataca a los trabajadores del Soyem, del transporte, a los estudiantes inhabilitando el acceso a la educación pública, pero beneficia a los especuladores inmobiliarios y del turismo.

En consecuencia, en el marco del paro nacional, nos movilizamos contra el DNU y Ley Ómnibus de Milei y contra el protocolo anti-piquete de Bullrich. Además, por la defensa del boleto estudiantil, la apertura de los libros contables de Mi Bus, contra los inminentes despidos de los trabajadores del Soyem, por un plan de viviendas populares, por trabajo genuino, por un aumento de emergencia de los salarios, un salario mínimo de 500mil pesos. Y por un plan de lucha hasta derrotar el plan motosierra de Milei.

Marchá con el Partido Obrero y el Polo Obrero. Nos convocamos en Onelli y Brown a las 11:30hs.