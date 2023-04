Basta de despidos en Comercio

El gremio de comercio sufrió nuevamente el despido de un activista, Federico Borda. Fue delegado desde 2019 hasta 2022 en el supermercado Jumo, sucursal Pilar. Luego de las constantes maniobras que realizaron la empresa y la burocracia del sindicato para evitar que pudiera renovar su mandato en las últimas elecciones a delegado de febrero del 2022, Federico fue desvinculado de Jumbo el 28 de febrero de este año, una vez vencidos sus fueros gremiales. Esto último es un artilugio comúnmente utilizado por la empresa y la burocracia, que les sirve para “sacarse de encima” a los luchadores del gremio. Frente a esto, Federico lanzó una campaña de difusión contra este atropello.

Es evidente que Federico fue despedido por su desempeño durante los años que fungió como delegado. En el transcurso de la pandemia, defendió los derechos de sus compañerxs, logrando que se respeten los protocolos sanitarios, el hisopado masivo para todo trabajador o trabajadora de la sucursal, la efectivización de lxs compañerxs tercerizadxs, y la mantención de la enfermería en la sucursal. Hay que decir que durante este periodo, las diferentes delegaciones del Sindicato de Comercio decidieron bajar sus persianas y atender a sus representados por un 0-800. Esto, mientras lxs trabajadores de comercio estuvieron en la primera línea atendiendo en todo momento, y sin poder tomarse en muchos casos sus licencias.

A raíz de sus peleas por defender los derechos de sus compañerxs de la sucursal, los ataques de la patronal hacia él se hicieron cada vez más frecuentes. Desde el Sindicato de Comercio de la zona de San Martín, cuyo Secretario General es Raúl Guiot, se informó que su despido se dio por el enojo que tiene Javier Santos (Gerente de Relaciones Laborales de Cencosud) por las múltiples oportunidades en las que Federico Borda, siendo delegado, lo expuso públicamente por las diferentes violaciones al convenio –las cuales se fueron revirtiendo.

Federico se encuentra luchando por su reincorporación, y lanzó una campaña de difusión contra el atropello que está viviendo, con solicitadas, petitorios y fotos con diferentes referentes sociales, sindicales y políticos. Logró el apoyo de Romina Del Plá, diputada nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda-Unidad; de Eduardo “Chiquito” Belliboni, dirigente del Polo Obrero; y de Gabriel Solano, legislador porteño por el PO-FITU.

Hasta el momento, Raúl Guiot y su grupo de delegadxs no movieron un dedo para enfrentar el despido. No movilizaron, no emitieron ningún comunicado contra su despido por clara discriminación sindical, ni tampoco impulsaron una asamblea en el lugar de trabajo. Guiot solo ofreció a su abogado, para responder la carta del despido. El caso de Federico es muy parecido al despido de nuestro compañero activista Martín Román, que fue cesanteado de la empresa Vital, sucursal Laferrere. Hay que sumar que a Martín lo proscribieron de las elecciones para delegado de su sucursal.

Podemos decir que el Sindicato de Comercio (todas sus delegaciones) está llevando a cabo una acción sistemática que consiste en no proteger a los afiliados (y sus derechos) y promover los despidos de delegadxs combativxs y de activistas gremiales.

Por esto denunciamos la complicidad del SEC de San Martín con la patronal de Cencosud en el despido de Federico Borda.

Nos pronunciamos a favor de su inmediata reincorporación, y apoyamos la campaña que Federico está llevando adelante para visibilizar esta situación.

Desde la Naranja de Comercio y la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero decimos basta de persecución a los activistas gremiales.