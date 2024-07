Belliboni presentó más pruebas contra la persecución política del gobierno

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, se presentó en los tribunales de Comodoro Py para pedir una ampliación de su declaración indagatoria y presentar más pruebas que desmienten la campaña infame y persecutoria del gobierno de Javier Milei contra las organizaciones sociales. Acercó varios y nutridos bliblioratos que muestran cómo “fueron utilizados no solo los recursos del Estado sino también recursos de la propia organización” para la construcción y sostenimiento de comedores populares.

Junto a los dirigentes del Partido Obrero Vanina Biasi y Néstor Pitrola, y junto a la abogada Claudia Ferrero, Belliboni se hizo presente con carpetas que contienen pilas y pilas de documentos que evidencian el carácter legal de las actividades del Polo Obrero.

Milei y Bullrich, con la ayuda de la Justicia y los medios de comunicación adictos, han profundizado su política de ataques contra el movimiento piquetero, no solo con movidas judiciales o represivas sino también levantando fake news y sembrando intrigas por todos lados.

En la previa, Belliboni señaló “vamos a presentar lo que son las obras que ha hecho el Polo Obrero con los recursos que le dio el Estado, más de 44 obras de construcción en todo el país. Son salones de usos múltiples, de más de 400 metros cuadrados, comedores enteros. Fueron utilizados no solo los recursos del Estado sino también recursos de la propia organización”.

"Hubo medios que han tenido acceso a la causa mucho antes que los abogados, una filtración que el propio Casanello denunció. Vamos a presentar entre otras cosas las obras que hizo el Polo Obrero con los recursos del estado, más de 44 en todo el país"@EBelliboni https://t.co/WcTfnE8Xo3 pic.twitter.com/4C1bvpy6NX — Prensa Obrera (@prensaobrera) July 11, 2024

“Acá están certificadas las máquinas, que algunos medios dicen que no existen. Sobre las empresas truchas… Rumbos no es trucha, tiene 40 años de existencia, se presentó en La Rural y editó más de 15 libros. Sobre la empresa Costex, la Afip decía en 2021 que no era trucha, ¿ahora dicen que lo es? Que los vayan a buscar y Afip dé cuenta de por qué nos dijo en su momento que no era trucha”, agregó.

El dirigente del Polo Obrero denunció que “hubo medios que han tenido acceso a la causa mucho antes que los abogados, una filtración que el propio Casanello denunció”.

“Otra de las mentiras que dicen los medios es que la rendición que hizo el Polo Obrero al Estado es del 30%. En realidad es del 97%. No terminamos de rendir porque nos confiscaron las cuentas. Además, el Polo Obrero y sus militantes han puesto muchísimos recursos para que el Estado tenga comedores donde no existe ni siquiera un pedacito de Estado ahí para que una persona con hambre tenga una respuesta”, señaló.

El dirigente del Polo Obrero denunció que el gobierno está llevando adelante una campaña política de persecución contra las organizaciones sociales y de criminalización de la protesta. Todavía hay 4 detenidos por manifestarse contra la Ley Bases libertaria, que finalmente se aprobó y supone un ataque en regla contra los derechos de los trabajadores.

"Vamos a pedir la ampliación de declaratoria de @EBelliboni y además vamos a presentar pruebas. Acá los compañeros pueden exhibir algunas de las carpetas de las que va a hablar Chiquito en este momento, pero además tenemos un pilón más para presentar" @RayuAlaniz @APeL_Abogados https://t.co/RBoknIhFMs pic.twitter.com/qyMtLfGHzE — Prensa Obrera (@prensaobrera) July 11, 2024

El gobierno, entretanto, continúa y profundiza su política de terror contra las organizaciones sociales. La Justicia de Quilmes ordenó el allanamiento, este miércoles 24, de comedores populares pertenecientes a distintos movimientos sociales; los operativos estuvieron a cargo de Prefectura, o sea, fueron organizados directamente por Milei y Patricia Bullrich. Los medios oficialistas están intentando instalar en la opinión pública que en esos locales había comida retenida.

En diálogo con la 750, Belliboni señaló que “no hay acopio” tal como lo intenta instalar el Gobierno, ya que “casi no hay alimentos en los comedores populares, porque el gobierno de Milei escondió los alimentos durante 7 meses”.

“Acá está clara la intención del Gobierno, que es aterrorizar a la gente que va a un comedor popular para que no reclame”, sentenció.

Este viernes 12 de julio habrá una movilización a Plaza de Mayo en la que se reclamará la libertad de los presos políticos y el cese de la represión. Luego tendrá lugar un festival, donde tocarán varias bandas.

Llamamos a todos los trabajadores a salir a luchar contra la política represiva y ajustadora del gobierno de Milei, y en defensa del movimiento piquetero, cuya existencia es clave para la pelea por la conquista de las reivindicaciones del movimiento obrero.