Bibliotecas populares en lucha contra la Ley Ómnibus

Las Bibliotecas Populares (BP) son asociaciones civiles sin fines de lucro que cumplen una función social imprescindible en los barrios, en materia educativa, cultural, social y de salud. Son sostenidas por vecinos y vecinas que cumplen tareas de manera voluntaria. Están nucleadas en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y reconocidas por ley, por lo que reciben subsidios de Nación para hacer frente a los gastos de mantenimiento, pago de servicios y renovación de material. Son instituciones de gran impacto en las comunidades en tiempos de crisis sociales y económicas ya que son espacios de contención, información, de pensamiento y de debate. Hoy, se encuentran en peligro.

El Proyecto de la Ley Ómnibus está en tratamiento en este momento en el Congreso Nacional y, entre tantas arremetidas a las conquistas históricas en cuestiones de derechos y regulación de actividades, se encuentra el desfinanciamiento de la Cultura y de las Bibliotecas Populares, produciendo un cambio radical y poniendo en crisis la estructura orgánico funcional de la Conabip.

En uno de sus apartados, se pretende modificar la Ley 23.351 e impulsa la derogación del Fondo Especial del que surgen los subsidios a estas asociaciones civiles que constituyen un derecho adquirido desde 1986 y está compuesto por un porcentaje de los impuestos sobre los premios de los distintos juegos de la Lotería Nacional. Elimina tarifas reducidas a los servicios públicos, beneficios a los gravámenes fiscales y otras subvenciones para el mantenimiento de las instalaciones, aumento del caudal bibliográfico, actualización de los equipamientos y perfeccionamiento del personal. Además, se modifica la figura del profesional al frente de la biblioteca, quitando requisitos para la categorización de las mismas como la cantidad de personal capacitado en funciones y el método de procesamiento del material. La iniciativa del Ejecutivo propone redestinar estos recursos mencionados al Tesoro Nacional, sometiendo la designación del presupuesto al cumplimiento del ajuste fiscal y de un programa económico antipopular.

Soledad Palacio, nos cuenta que desde las Federaciones de Bibliotecas Populares se están organizando a través de la Confederación de Bibliotecas Populares de la República Argentina para el rechazo pleno a la Ley Ómnibus, por ser inconsulta y desconocer el funcionamiento de la Conabip. En este marco, se acordó relevar adhesiones y socializar al Congreso Nacional la preocupación y situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos espacios y sus miembros de aprobarse el proyecto. Asimismo, las BP más activas de Chubut, como Rawson, Esquel, Comodoro y Lago Puelo se sumaron a las comunicaciones y actividades de diferentes colectivos de la cultura y mesas multisectoriales, quienes se ven gravemente afectados también, donde confluyen músicos, artistas, organizaciones teatrales y otros hacedores culturales, con el objetivo de denunciar y visibilizar las problemáticas.

A nivel nacional se conformaron dos colectivos, “Unidos por la Cultura” y “Bibliotecas Populares en Lucha”: “en ambas nos encontramos activos y activas y somos parte del ruidazo artístico a nivel nacional que tienen sus repercusiones en las ciudades mencionadas de toda la provincia”, amplia la Presidenta de la BP Asencio Abeijón de Playa Unión.

Acerca de la situación en particular en Chubut: “son 49 las BP registradas ante la Conabip y solo 30 reciben perciben los subsidios, dado que no todas se encuentran en regla como asociaciones civiles. En este punto, la Federación ayudó a regularizar a cinco bibliotecas y a iniciar el trámite de otras cinco”. Además, “las BP de Chubut no perciben el Fondo Especial establecido por la Ley 69 desde el año 2015, que proviene del porcentaje de juegos de azar determinado por Lotería de la Provincia (Instituto de Asistencia Social) a ejercicio vencido y, en el caso del presupuesto, nunca se asignó desde la sanción de esa ley”.

Cabe mencionar también que actualmente las actividades en las BP son llevadas a cabo por voluntarios, y solo en algunos casos se logra gestionar desde las Comisiones Directivas que esos trabajadores reciban un reconocimiento, abonado a través de horas o contratos dependiendo de la realidad de cada entidad y su vínculo con el gobierno municipal, provincial o nacional de turno.

Para finalizar, se invita al ruidazo artístico a realizarse en Playa Unión este 10 de enero a las 18.30 hs en el playón de la Biblioteca Popular Asencio Abeijón organizado por la Asamblea Abierta por la Cultura, en contra de la Ley Ómnibus y el DNU que derogan leyes, desfinancian y reducen distintas actividades culturales afectando gravemente el desarrollo del arte, la cultura y el trabajo de miles de personas

Desde el Partido Obrero apoyamos esta iniciativa, le decimos NO al desfinanciamiento de la cultura y de las Bibliotecas Populares e invitamos a sumarse a los ruidazos artísticos y actividades en defensa de la cultura en todo el país.