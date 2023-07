Bregman y el PTS rechazan cuestionar la candidatura de Jorge Macri

La presentación judicial contra la candidatura trucha de Jorge Macri impulsada por Vanina Biasi adquirió una gran repercusión pública. Por eso, es curioso que el portal La Izquierda Diario no haya hecho referencia alguna al tema. Se trata de un sitio que publica sobre temas muy diversos: por ejemplo, es posible encontrar en él la noticia sobre el lanzamiento de la venta de entradas para Taylor Swift, con detalle de su precio según la ubicación buscada.

Es cierto que los periódicos partidarios no publicitan las actividades de las personas que se candidatean por una lista alternativa en las Paso. Sin embargo, si la posición política es polémica corresponde darla de frente. La actitud del PTS parecería evitar una opinión pública negativa porque el tema “cae bien”, al tiempo que critica el hecho por abajo con argumentos supuestamente “izquierdistas”. Así, su dirigente “Guillo” Pistonesi se delimitó en twitter reclamando “por qué no impugnar también a Lousteau, Santoro, Marra y a todo el podrido régimen burgués, incluyendo a la casta judicial…”. El planteo es poco serio, porque la impugnación judicial a Jorge Macri se corresponde con su burda violación de las reglas para candidatearse, algo que no ocurre con el resto. Si la crítica fuera que al focalizar en uno se blanquea a los otros, Pistonesi y el PTS no resisten un archivo, como ilustra una impugnación que hiciera Del Caño a un candidato del PRO “por violar la ley electoral”.

El recurso a instituciones del régimen burgués para denunciarlo y enfrentarlo es clásico para un partido revolucionario. Por ejemplo, al denunciar la inconstitucionalidad de una ley antipopular o de parte de ella, incluso cuando en simultáneo sostenemos un rechazo de principios y absoluto a la Constitución vigente. Del mismo modo, las listas clasistas realizan presentaciones contra maniobras de la burocracia, e incluso impugnaciones, ante ministerios o secretarías que serían disueltas el primer día de un gobierno obrero.

En todo caso, lo que corresponde es juzgar el mérito concreto de cada denuncia y su función política respecto de los intereses de la clase obrera.

La impugnación a la candidatura de Macri permitió a la izquierda, mediante el rol de Vanina Biasi como vocera, un cuestionamiento integral al régimen político de la Ciudad. En primer lugar, ilustrando la hipocresía de la principal fuerza capitalista de la CABA -el PRO-, que encumbró a un candidato truchísimo, intendente de Vicente López hasta antes de ayer, violando normas que sí se aplican a la hora de bajar candidaturas obreras -como ya le ocurrió al Frente de Izquierda. Vanina pudo denunciar en numerosos medios que los autoproclamados custodios de la república y “la ley” son los primeros en violarla cuando se trata de proteger los multimillonarios negocios del GCBA (Gobierno de la Ciudad), que alimentan las campañas electorales de sus oportunos gobernantes, se llamen De la Rúa, Macri o Larreta. Los adalides de las denuncias contra el “feudalismo provincial” que efectivamente practica el peronismo llevan adelante mecanismos similares -parientes que no cumplen los requisitos.

Solo la izquierda puede denunciar consecuentemente esta realidad, porque todas las fuerzas patronales están enredadas en el mismo lodo. Por eso, la mayor parte del tiempo que Biasi tuvo en los medios se destacó por la denuncia al resto de los candidatos capitalistas, que llevan adelante estas mismas prácticas en otros distritos y que se negaron a denunciar ellos mismos a Jorge Macri, para no chocar con ese entramado capitalista. Por algo, ni Santoro ni Lousteau impulsaron cuestionamiento alguno; este último, incluso, dejó pasar todo en la junta electoral de JxC. Finalmente, Lousteau es otro ajustador que pugna electoralmente por el botín de la Ciudad.

En el Frente de Izquierda hay debates muy serios que buscan ser disimulados con chicanas, desvíos de atención o incluso falsedades. El PTS no quiere explicar su sistemático rechazo a que el FIT-U supere el estadío meramente electoral; tampoco su lanzamiento de candidaturas unilateral y electoralista en junio de 2022; menos aún su desprecio por los luchadores y luchadoras del movimiento piquetero a quienes sus principales dirigentes catalogan como “arriados e inconscientes”. Lo que corresponde, entonces, es un debate en regla, protagonizado por los principales candidatos y candidatas, y que la militancia y el electorado de la izquierda puedan sacar conclusiones.