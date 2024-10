CABA: crece la desocupación y cae a mínimos históricos la proporción de asalariados

La desocupación creció en CABA, ubicándose en un 7,3% en el segundo trimestre del año. Se trata de un reflejo del incremento del desempleo a nivel nacional. También aumentó la precarización laboral y existe una importante cantidad de personas que quiere trabajar más horas o que busca complementar su empleo con otro. Los trabajadores debemos derrotar la política de destrucción de las fuentes de trabajo que están llevando adelante Milei, sus cómplices de la oposición patronal y los capitalistas.

Los datos provienen del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. El desempleo afecta a más de 120.000 personas, mientras que un 7,2% de la población quiere trabajar más horas o busca otra ocupación. A su vez, el 12,5% sufre el pluriempleo. Los despidos que Milei está impulsando en el sector público y los que los patrones promueven en sus empresas están causando estragos en el marco de una profundización la crisis económica y social. En CABA, Jorge Macri ha avanzado en el despido de trabajadores, por ejemplo en el Ministerio de Educación.

Que haya una cantidad considerable de trabajadores que está buscando más horas para laborar u otro trabajo da cuenta de la pobreza salarial imperante. Es que las burocracias sindicales vienen pactando paritarias a la baja con los gobiernos y las patronales. El caso más escandaloso es quizás el de Upcn, sindicato liderado por el burócrata peronista Andrés Rodríguez, que pactó un aumento 0 para los meses por venir en línea con el cepo salarial impuesto por Caputo-Milei.

Por otro lado, casi el 20% de la población económicamente activa está precarizada y no aporta a la seguridad social. A su vez, el 7,8% aporta por sí misma. Se trata de los índices más altos de informalidad de los últimos años. La precarización laboral y el pluriempleo, de acuerdo al informe, afectan principalmente a las mujeres –generalmente ganan menos que los varones por realizar la misma labor. Es la enésima vez que la realidad refuta a Milei, quien dice que la brecha salarial de género no existe.

De conjunto, hubo un crecimiento de la desocupación y de la superexplotación de los trabajadores vía la proliferación del trabajo informal. Las estadísticas dejan entrever, asimismo, que la desocupación es un producto de la política de la clase capitalista y sus gobiernos y no un reflejo de que los trabajadores no quieren salir de su condición de desocupados o no quieren estudiar para obtener una “salida laboral” –como dicen los apologistas del capitalismo.

Es que más de la mitad de la población desocupada declaró tener el secundario completo o el nivel superior completo o incompleto. Y casi el 90% de la población desocupada tiene experiencia laboral previa. El problema radica en la incapacidad de la burguesía para crear puestos de trabajo genuinos, desarrollar industrialmente el país –lo que requeriría de mano de obra calificada– y más de conjunto para terminar con el desempleo –que es, más bien, un instrumento de los capitalistas para tensar hacia abajo los salarios y reforzar la extensión e intensidad de la jornada de trabajo.

Los trabajadores y la juventud debemos salir masivamente a las calles para derrotar a Milei y sus cómplices y para conquistar aumentos de salario, terminar con la desocupación y sacar al país de la crisis.