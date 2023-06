CABA: exigimos el esclarecimiento de la muerte de Eduardo Verón

La noche del viernes 23, a solo una cuadra del Congreso y en el mismo momento en el que los medios aguardaban la salida de Sergio Massa, se desarrolló una protesta organizada por los familiares y amigos de Eduardo Verón, con un corte total de la avenida y una concentración frente al bar “Resto Thiago”, ubicado en Rivadavia al 2020.

En la madrugada del viernes 7 de abril, Eduardo, de 26 años, luego de concurrir a la disco ubicada frente al Congreso (Rivadavia al 1910), se dirigió hasta el bar. En este lugar, falleció en circunstancias aún sin esclarecer.

Los familiares iniciaron una investigación propia, ante la inacción policial y de la fiscalía que interviene (la número 6). Al encontrarse con la negativa de los propietarios del bar a entregar las filmaciones de lo ocurrido esa noche, acudieron a los comercios vecinos, uno de los cuales les facilitó el acceso a las grabaciones. Allí pudieron ver que Eduardo fue retirado del interior del bar y abandonado en una puerta lindera, donde finalmente fue encontrado sin vida.

Los familiares y amigos reclaman el esclarecimiento del hecho. Señalan la responsabilidad de los propietarios del bar por no entregar las filmaciones y por no haber llamado al 107 para que Eduardo recibiera atención médica. Y la responsabilidad policial y de la fiscalía, que no brindan ninguna respuesta a pesar de que el hecho ocurrió en una zona céntrica, comercial y muy transitada del barrio de Balvanera.

El delito organizado y la inseguridad en la Comuna 3

En esta zona de la ciudad son frecuentes los casos de inseguridad. En particular, los barrios de Balvanera y Once están atravesados por zonas liberadas para la venta de drogas y la trata de personas. En todos estos delitos está involucrada la policía de la zona como organizadora del mismo, tal como denunciaron los vecinos en una asamblea realizada junto a Vanina Biasi.

Cabe destacar que las luminarias de la vía pública son sumamente escasas en amplios sectores de la comuna 3. Y mientras Horacio Rodriguez Larreta, actual Jefe de Gobierno, se jacta de la cantidad de cámaras y de la vigilancia que tiene la ciudad, es verdaderamente llamativo el esfuerzo que hicieron los familiares para dar con una filmación del hecho.

Por el esclarecimiento de la muerte de Eduardo

“Mientras que esto siga así, sin ningún tipo de respuestas, es probable que sigamos así hasta que alguien nos dé respuestas concretas”, nos dijo uno de los familiares de Eduardo. El próximo 7 de julio, al cumplirse 3 meses de su fallecimiento, convocaron a una nueva concentración en el lugar.

Nos hacemos eco del reclamo de los familiares y amigos de Eduardo Verón. Llamamos a todos los vecinos de la comuna a participar de la convocatoria y apoyar a los familiares. Para frenar la inseguridad en la Ciudad y en la comuna 3, es necesaria la intervención de los vecinos. Reclamamos la entrega urgente de las todas las grabaciones a la familia de Eduardo y la apertura de los libros de la comisaría para verificar la ubicación y recorridos de los agentes durante la madrugada del 7 de abril. Exigimos el esclarecimiento del hecho.