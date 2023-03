CABA: la Escuela de Educación Especial Nº7 le arrancó compromisos al gobierno

La lucha de las compañeras y compañeros de la Escuela Especial N°7, ubicada en el distrito más golpeado de la Ciudad de Buenos Aires, ha conquistado, con el método de la asamblea permanente y la acción callejera, que el gobierno presente un plan de obras y control de plagas con fechas precisas y escalonadas para resolver los problemas. Se trata de una escuela repleta de ratas, abejas y avispas, obras en construcción y sin ventilación (en plena ola de calor), entre otras peligrosidades.

Lxs trabajadores del establecimiento se dispusieron la primera semana de clases a visibilizar en la calle el reclamo, de cara a la propia comunidad educativa y a la docencia del distrito 19 y el barrio en particular. Contaron para eso con el apoyo total de las familias y vecinos que, sin dudarlo, se plegaron a los abrazos convocados todos los mediodías en la puerta de la escuela con carteles y megáfonos, increpando a funcionarios de infraestructura escolar con la determinación de que les pibis no pueden estudiar en estas condiciones. Y no hubo prácticamente estudiantes en toda la semana. Enorme el impulso que este lazo le da a la docencia que lucha por la escuela de sus hijes y las propias condiciones de trabajo.

Docentes del distrito y de educación especial también acompañamos en la calle y en una hermosa campaña de fotos en solidaridad, que exigía respuestas a este reclamo, sumando los problemas de cada escuela para poner sobre la mesa el deterioro total en el que se encuentran los edificios escolares, como resultado de las políticas del gobierno. Con el impulso del sindicato independiente Ademys, desde Tribuna Docente, acompañamos y destacamos que la condición de infraestructura de la Especial 7 lamentablemente se repite en toda la Ciudad de Buenos Aires, particularmente en las escuelas de los distritos de zona sur y las escuelas especiales en general, y reivindicamos el método de la asamblea docente en esa y en cada escuela por todos los reclamos. Hay que hacer crecer esta lucha.

¿Y el gobierno?

El Gobierno de CABA fue full time con los tapones de punta, asegurando que las infancias, las juventudes y la docencia pueden enseñar y aprender en cualquier situación, aún donde este planteada el riesgo de la integridad física.

Funcionarios de Ministerio de Educación que se negaban a presentarse en la escuela, tuvieron que ir. Cuando fueron, pretendieron encerrarse con las familias para difamar a la docencia, lo cual fue rechazado por las mismas sosteniendo que “hablan con todos o con ninguno” y el gobierno tuvo que dar respuesta a la comunidad educativa.

Han amenazado a la docencia con sanciones, han amenazado a las familias con registrar las ausencias con “Injustificado” y darles de baja a la beca del comedor. Criminales. Se jactan de tener en sus manos la vida de lxs pibis que mueren de hambre en las barriadas. No nos olvidamos de la niña muerta por desnutrición en Bajo Flores. Una línea común entre los gobiernos de CABA y Nación: la eliminación de planes sociales a los que menos tienen y el recorte brutal de alimentos para quienes padecen las políticas de ajuste.

Pero mordiendo los dientes, tuvieron que presentar los plazos que exigía la docencia.

¿Y UTE?

Jorge Godoy, designado por la Celeste de UTE desde hace muchos años en el “Equipo de Educación Especial”, apareció de a ratitos algunos días por la escuela. La Celeste, conducción de UTE, no levantó la mano en ninguna asamblea. No avaló públicamente, ni legalmente a lxs compañerxs en su determinación de ir a fondo por las condiciones elementales para enseñar y estudiar. Pero no pudieron llevar esa lucha a la derrota, debido a la firmeza de lxs docentes.

¿Cómo seguimos?

Mientras celebramos que luchar da resultado, a nadie se le escapa que en cualquier momento el ministerio de Larreta-Acuña puede cerrar la carpeta y mirar hacia otro lado. Para imponerle el cumplimiento de esta agenda al gobierno, para terminar con el desastre de la falta de ventilación, las obras y las ratas, en esa y en cada escuela, impulsemos el estado de deliberación permanente, los pronunciamientos en redes, asambleas por escuela y distrito en la perspectiva de una movilización de conjunto y un plan de lucha callejero hasta ganar, independientes de la burocracia sindical entreguista.