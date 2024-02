CABA: luchar por los trabajadores es defender la cultura

El Programa Cultural en Barrios está por cumplir 40 años de existencia desarrollando clases públicas y gratuitas de pintura, guitarra, escultura, percusión y un sinfín de actividades artísticas y culturales.

Miles de estudiantes, trabajadores y jubilados asisten todos los años a estos talleres en más de 36 espacios oficiales de los distintos barrios de la Ciudad asistiendo a cursos que muchos de ellos no podrían pagar de manera privada.

El programa funcionó en condiciones muy precarias durante décadas; sus docentes son precarizados con contratos laborales anuales sin ningún tipo de estabilidad por todos los gobiernos de turno en la Ciudad.

Este año el gobierno de Jorge Macri no pagó los sueldos a los docentes excusándose en el cambio de funcionarios entre su gobierno y el saliente. Centenas de docentes están sin cobrar desde diciembre con la promesa de cobrar en marzo contrayendo deudas enormes. En las últimas semanas las nuevas autoridades informaron que reducirían la cantidad de horas cátedras por lo tanto los salarios de los contratos “demorados”. También anunciaron que terminarían con los talleres online donde asisten muchas personas que por lejanía, por edad o discapacidad no pueden concurrir presencialmente a los centros culturales. Recientemente han despedido a trabajadores contratados de distintas áreas de la Ciudad. Esto no solo es un ataque contra los trabajadores de Cultura también es un ataque al acceso de miles de trabajadores a la cultura.

Esto provocó la realización de una asamblea virtual de ATE con más de cien trabajadores de todo el programa discutiendo la situación e iniciativas. Se resolvió que este viernes 23 a las 15hs lxs trabajadorxs se manifestarán junto a alumnos y vecinos frente al Ministerio de Cultura en Avenida de Mayo 575 y realizando allí una nueva asamblea para resolver nuevas acciones de lucha para revertir el ajuste en marcha y reclamar por la actualización de sus salarios.

Hace un mes atrás, el paro nacional del 24 de enero con más de medio millón de trabajadorxs movilizados en Congreso expresó que hay una gran voluntad de lucha en los trabajadores para enfrentar al ajuste brutal y abrir un camino de lucha para derrotar a los gobiernos del hambre. Ni un solo despido, pase a planta de contratados y aumento salarial acorde a inflación.