CABA: “Para frenar la inseguridad, tienen que intervenir los vecinos”

El sábado 15 se realizó una asamblea de lanzamiento de la campaña del Partido Obrero de la Comuna 3 (integrada por los barrios de Balvanera, Abasto y San Cristóbal),con la presencia de Vanina Biasi, precandidata a jefa de Gobierno por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, vecinos del barrio, integrantes de las asambleas del Polo Obrero de la zona, trabajadoras de casas particulares, estatales, no docentes, músicos y estudiantes.

La “Plaza de los Vecinos” (la Manzana 66) fue el lugar elegido. Ricardo Goldyn, de la agrupación Músicos Organizados y vecino, hizo un breve repaso de la historia de lucha alrededor de esta plaza. Los vecinos se opusieron a la construcción de un microestadio para 15 mil personas, impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. Ante la necesidad de contar con un espacio verde en el barrio, los vecinos arrancaron con la movilización no solo la defensa de una plaza pública sino la construcción de un jardín de infantes.

Santiago Gima, de la dirección del Partido Obrero de la CABA, reivindicó la historia de luchas obreras en la comuna, desde importantes huelgas (Hospital Francés, residentes y concurrentes) hasta las ocupaciones como Bruckman y Atento-Telefónica, que caracterizan a la zona como un lugar de importantes concentraciones obreras. También de las masacres de Once y Cromañón.

Santiago destacó que la Comuna 3 es históricamente de las que mayor votación en toda la ciudad obtiene el Frente de Izquierda desde su constitución, y que de producirse un nuevo avance estamos ante la posibilidad de consagrar comuneros, un fenómeno similar al ocurrido en la provincia de Buenos Aires donde consagramos concejales en numerosos distritos. Para ello, propuso como candidato a encabezar la lista a Rodrigo Ramos, militante del Partido Obrero y de la Coordinadora Sindical Clasista.

Rodrigo intervino sobre el fenómeno de la inflación que devora los salarios y jubilaciones, con la noticia del 7,7% difundida por el Indec para el mes de marzo: el índice más alto desde abril de 2002, luego de la brutal devaluación a la salida de la convertibilidad. El impacto que tendrá el nuevo índice acercará la línea de pobreza a $200.000 y a $300.000 la de Consumos Mínimos que difunde ATE Indec. Planteó el impacto del aumento de los alquileres y el avance del fenómeno del alquiler temporario y la dolarización en la zona.

La intervención de Milagros, delegada del Polo Obrero de Once, planteo los problemas más agudos de la inseguridad en el barrio. El funcionamiento del delito organizado y regenteado por la Policía Federal, involucrada en el avance del narcotráfico, el robo, la prostitución y de los talleres clandestinos. Laura, trabajadora de casas particulares, planteó las reivindicaciones de las compañeras vinculadas a los bajos salarios y al trabajo no registrado, y expuso con la claridad la situación de millones de familias: que la suma de los ingresos de dos personas no son suficientes para sostener un hogar.

Vanina cerró la deliberación señalando la necesidad de que intervengan los vecinos, en todos los planos. Denunció las zonas liberadas y la administración de la policía sobre delitos que azotan a la población, planteando que los vecinos tienen que organizarse para controlar a las comisarías de la zona, pidiendo la apertura de los libros y llevando un control sobre las mismas.

Desnudó la política inflacionaria del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que promueve la construcción de departamentos destinados a la reserva de valor y la llegada de turismo extranjero (con la habilitación para la construcción de departamentos de 18 metros cuadrados y el acuerdo secreto con Airbnb). Esta política promueve el avance del alquiler temporario en la ciudad, es decir, de la dolarización. Es un política de confiscación salarial y de expulsión de vecinos de la ciudad.

Finalmente, se refirió a la crisis en Juntos por el Cambio, señalando que ninguno de los bloques, ni Larreta ni el de Macri, discuten por una salida que beneficie a los trabajadores, sino que se disputan el control de los negocios en la ciudad.

La emergencia de Milei es un fenómeno que tenemos que abordar desarmando sus argumentos; por ejemplo, que la dolarización implica una fenomenal devaluación, o que no este personaje no es ajeno a la “casta”, sino que es su representante más consciente y su estructura nacional proviene de acuerdos con partidos del régimen (en la provincia de Buenos Aires contó con la colaboración del peronismo) y el financiamiento de grupos capitalistas. Milei es la recontra casta.

La asamblea trazó un programa que tocó todos los aspectos de la comuna, eligió candidatos y planteó la necesidad de intervenir fuertemente en la crisis política. La salida es un gobierno de los trabajadores y la izquierda, el socialismo.