CABA: paremos los despidos en la Dirección General de Salud Mental

El día miércoles, doce trabajadores del equipo de asistencia a personas en situación de calle (Asic) dependiente de la Dirección General de Salud Mental del GCBA fueron despedidos bajo la causal de motivos “políticos”. Les trabajadores habían sido contratados como monotributistas, por lo que el despido reviste la forma de no renovación de contrato. En vísperas de año nuevo y sin argumento alguno los dejan sin trabajo. El contexto indica que esta será la primer tanda de una larga fila en materia de despidos y recortes, por eso se impone la necesidad de organización de todo el personal de la DGSAM.

El equipo de Asic funciona desde el año 2017. En sus comienzos estaba destinado a la asistencia de personas en situación de calle con trastorno mental severo. Sin embargo, a raíz de ciertas modificaciones del programa Adop, destinado a atención domiciliaria programada, el personal fue asignado también a tareas de dicho equipo.

Asic se encuentra conformado por un equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicologues, trabajadores sociales y operadores. A partir de un abordaje territorial y comunitario e intersectorial, brindan acompañamiento y asistencia a uno de los sectores más vulnerados de la sociedad. Se constituye como el único programa de estas características, trabajando articuladamente con Buenos Aires Presente, programa que regula el ingreso a paradores y operativos para personas en situación de calle. Ahora, el GCBA, en medio de una crisis que empobrece cada vez más a la población, lejos de invertir avanza en el vaciamiento de Asic, lo que deja no solo a los y las trabajadores en la calle, sino que impacta de manera directa sobre los sectores más pobres, profundizando su exclusión y alejándolos aún más del acceso a la salud.

¿Salud mental para quién?

La Ley Nacional de Salud Mental (26.657) rige hace ya 13 años, pero en todo este tiempo no se ha realizado ni una mínima inversión tendiente a garantizar su implementación. En la Ciudad de Buenos Aires, la mayor parte del presupuesto se continúa otorgando a los hospitales monovalentes, lo cual dista de lo que la ley predica. A su vez, no se han abierto salas de internación en la mayor parte de hospitales generales, sobre poblando los monovalentes. Junto con ello, los dispositivos territoriales e Intermedios (residencias de rehabilitación psicosocial, residencias permanentes, viviendas asistidas, emprendimientos sociales, hospitales de día, etc.) son escasos e insuficientes para abordar la demanda requerida y generar un real proceso de inclusión social.

En las últimas semanas han circulado proyectos tendientes a modificar la Ley 448 de salud mental de CABA, promoviendo nuevamente un paradigma manicomial, otorgando mayor poder a jueces que a equipos de salud.

En el día de ayer, la Ley Ómnibus que pretende poner en vigencia el actual presidente Javier Milei, ataca de forma directa la normativa vigente en la Ley 26.657. Se enmarca en la misma línea que las modificaciones solicitadas por algunos sectores del GCBA y promueve las internaciones, la medicalización, la intervención del ámbito judicial para regular las internaciones y la indicación de internaciones involuntarias de maneras arbitrarias, lo cual implica un riesgo para quienes deben cursar una internación. Ubicar a la justicia por encima de la salud para la toma de decisiones terapéuticas produce que el sujeto con problemáticas de salud mental sea nuevamente considerado bajo el paradigma de la peligrosidad. Esto produce que, quien padece, se encuentre permeable de ser internado con objetivos adoctrinantes y no terapéuticos.

El cuadro actual da cuenta que la salud mental se encuentra en riesgo, ya que hay una clara decisión política de generar un vaciamiento en los dispositivos comunitarios que favorecen el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad.

Es fundamental no dejar pasar este primer avance en el vaciamiento DGSAM sin más, pues será el precedente de lo que vendrá. Es urgente la organización de les trabajadores para que evitar la avanzada atroz que pretenden el gobierno nacional y de la Ciudad sobre los derechos adquiridos en materia de salud mental. Para ella es importante que se convoque a asamblea de todes les trabajadores de la DGSAM y se exija a los sindicatos la intervención para pedir la reincorporación inmediata de les compañeres.