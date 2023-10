“Cada vez son más los policías involucrados en casos de gatillo fácil y hasta en el narcotráfico”

Guillermo Castro, padre de Ezequiel, víctima de la Policía de Córdoba, participará del plenario nacional antirrepresivo convocado por el Encuentro Memoria Verdad Justicia (EMVJ), que se desarrollará el 30 de septiembre en la Facultad de Sociales de la UBA y será un punto de reagrupamiento de luchadores contra la represión y la impunidad.

En diálogo con Prensa Obrera, Guillermo afirmó que “la convocatoria me parece muy buena, te ayuda a tejer lazos entre otras provincias. Viendo de qué manera se puede proseguir la lucha con lo que está pasando. Lamentablemente hay cada vez más casos de gatillo fácil”.

“Y cada vez son más los policías involucrados no solamente en casos de gatillo fácil, sino en temas como el narcotráfico, el robo de automotores, venta de terrenos (…) Tratar de desarticular la complicidad del Poder Judicial con la policía, a los peritos que juegan del lado del funcionario público y no de la víctima, como sucedió en varios casos. Las condenas deben ser más equitativas”, agregó.

En cuanto a la criminalización de la protesta social, Castro sostuvo: “También es necesario ver el tema de la persecución a la protesta social, tanto en el centro como en el sur del país o en el norte. Como la represión en Jujuy, o los maestros denunciados por intento de homicidio en el sur”.

Además, realizó una mención a casos sensibles como la muerte de bebés en Córdoba, por los que tiene que dar cuenta el exministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo; o el choque en el que falleció la docente Alejandra Bengoa y dos menores sufrieron graves lesiones, del cual es responsable el legislador del PJ, Oscar Gónzalez, quien debe comparecer ante la Justicia.

“En las cárceles de Córdoba están prendidos el director, guardiacárceles”, contó Guillermo en relación a la situación del Servicio Penitenciario de la provincia, cuya descomposición está saliendo a la luz. Recordó que “para el actual ministro de Seguridad, Julián López, el 40% de la policía no está capacitado para portar un arma”.

El caso de Ezequiel Castro, un caso testigo

“La Justicia está del lado de funcionarios que no vienen haciendo bien su trabajo”, afirmó el padre de Ezequiel, quien sufre en carne propia la acción de un Poder Judicial funcional al poder político.

“Con respecto a la causa de mi hijo me ponen trabas. Como en todos los casos, no te dan acceso al expediente. Tuvimos ingreso a los expedientes a los tres meses. Cuando tuvimos los videos en los que se ve cómo le pegan a mi hijo, cómo lo atan, y sin embargo esa gente sigue trabajando”.

“La fiscalía que tomaba la causa era la 46 de Jorgelina Gutiez estaba de licencia me atendió la de Silvina Fernández , me dijeron que habían guardado las pruebas, que estaban en resguardo. En diciembre cambiaron el fiscal de la causa, asumió Gerardo Reyes; cuando nos hicimos presentes enviamos pruebas, y las fotos de las pruebas que todavía no se habían enviado. Después vino la feria. Trajimos un perito de Buenos Aires. Se cayó el sistema, vino el perito se hicieron las pericias forenses, no hubo acuerdos entre los peritos”, contó Guillermo “Al cumplirse un año de la muerte de mi hijo nos enteramos que las 27 personas imputadas, son 5 policías, 2 agentes del Duar, 4 médicos, y los demás son agentes del Servicio Penitenciario.

Castró afirmó: “Cuando pasó lo de mi hijo no citaron a declarar a Quevedo que es funcionario que llevó a mi hijo por problemas respiratorios. Cuando hablo con los médicos resulta que mi hijo había entrado golpeado, deshidratado, con somnolencia, a causa de los golpes”.

Además, Castro sostuvo: “A mi hijo lo detienen el miércoles, el viernes tenía firmada la libertad y no se la dieron, o sea que es privación ilegítima de la libertad. Suponemos que lo habían golpeado y por eso no le dan la libertad. El día domingo lo llevan al médico todo golpeado”.

Y agregó que “a los médicos no los han citado a declarar (…) la ropa que tenía cuando me lo dieron no era la de él”, se explayó el familiar de la víctima que informa que los policías responsables siguen cumpliendo funciones como si nada hubiera pasado. Además, contó casos similares de violencia policial de un régimen corrupto que involucra al sistema político y judicial.

Justicia por Ezequiel Castro.