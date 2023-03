Carina Calderón, otra historia que muestra la cara más cruda de la crisis social

El caso de Carina Calderón, una madre de siete niños entre 1 y 18 años en situación de extrema pobreza, trascendió en los medio de la provincia de San Juan. Es una de los miles de historias que atraviesan las mujeres en situación de total vulnerabilidad.

Viven una casa de adobe que se encuentra en riesgo de derrumbe, rogando que no llueva para que la vivienda no ceda y caiga. Pese a su insistencia, del municipio nunca recibió ninguna respuesta a sus reclamos, ya que ella no cuenta con los recursos económicos para sustentar un alquiler. De hecho, sobrevive con la pensión de los siete hijos que cobra más la venta de semitas casera que hace día a día. “Carina dijo que sus hijos ‘se alimentan bien’, aunque sin ningún tipo de comodidad. Es que tienen una mesa, pero sin sillas, y comen parados o sentados sobre el piso de tierra. Ni siquiera pueden sentarse en la única cama que tienen porque está quebrada y tienen miedo que se rompa. Es por eso también que sólo los niños más chicos duermen en ella. El resto lo hace en colchones tirados en el suelo.” (Diario de Cuyo, 01/03/2023).

En su relato, la mujer comenta que no llega a cubrir ni los gastos básicos, sin ninguna comodidad ya que solo cuentan con un colchón el cual colocan en el piso, y solo recibe la ayuda de los vecinos con hielo para mantener fresco algún tipo de alimento y tener agua fresca para beber.

A esto se suma el comienzo de clases donde Carina expresa que solicitó kits escolares en el municipio, siendo negativa la respuesta recibida ya que solo se les entregó a los niños en colonia, a la cual ella no los envió porque no tenía dinero para poder sustentar dicha actividad.

Esta situación es un claro ejemplo de la crisis que viven lxs trabajadorxs desocupados en la provincia. Mientras el mandatario provincial, Sergio Uñac, empapela todas las calles de la ciudad en momentos electorales mintiendo sobre la desocupación, mujeres como Carina contradicen su relato. Está claro cómo sistemáticamente el Estado, que es el que debería garantizar el bienestar de su población, no solo hace caso omiso ante la cruda realidad a la que el mismo nos somete, sino que además es el principal responsable de el ajuste y vaciamiento que hay en la provincia. Los derechos son vulnerados una y otra vez: lxs trabajadores y desocupadxs no contamos con una vivienda propia, ni con la asistencia por parte de desarrollo humano ni del municipio ante la necesidad de salir de esa situación de indigencia.

Sumado a esto, a nivel nacional aproximadamente el 70% de la población indigente son mujeres, reflejando que la mayor desocupación se registra en mujeres de entre 18 y 30 años. Hoy reivindicamos nuestra histórica lucha por trabajo genuino, contra el hambre y contra el ajuste. Vida digna para cada trabajador y desocupadx. Basta de ajuste. Fuera los políticos capitalistas.