Carroña al servicio de Baradel

Si no fuera porque en las escuelas matanceras reina el repudio al fraude celeste, y existe plena conciencia de que la lucha contra el fraude es la primera tarea, el pasquín irresponsable que acaba de publicar IS podría causar muchísimo daño.

Efectivamente, lo primero que hay que decir sobre el listado de mentiras que IS acaba de publicar bajo el título de “Una política equivocada…”, es que rompe, carroñeramente, con las más elementales reglas en el frente único de lucha: no hizo planteo alguno en el seno de la Multicolor, y sale públicamente con esta sarta de calumnias.

No se trata aquí de contestar una por una esa sarta de mentiras. Sí señalar que, inevitablemente, el carroñerismo de IS, no puede más que apoyarse a la vez en una lectura completamente equivocada de la situación política nacional: es absolutamente falso que Tribuna Docente haya descuidado “desubicadamente” el tramo final de la campaña para intervenir en la Marcha Federal. Por el contrario, menospreciar el hecho más importante y decisivo que ha producido el movimiento popular desde las jornadas de diciembre de 2017, como hace IS, es en cambio una prueba de que la desubicación política es suya.

IS pretende que el armado de la Multicolor fue desequilibrado porque se dio lugar a RC que dirige Bahía Blanca, a OS que encabeza Tigre, al “santuchismo” (¿?) y a no se sabe cuántas cosas más, “hostiles al FIT- U”. ¿Pretende IS excluir de la Multicolor a corrientes fundadoras, como el EC y OS, y que además encabezan seccionales, para dar lugar a una lista “del FIT- U y allegados”, representaría un armado equilibrado? Si es así, tiene una visión tan desequilibrada del equilibrio como de su ubicación política…

Implícitamente, IS excluye de su ataque a TD a Romina Del Plá y a su indudable “prestigio”, y descarga su furia con nuestro compañero Daniel Sierra. Es justamente el prestigio de Romina en la base docente lo que obliga a IS a hacer esta pusilánime salvedad para disimular el ataque a la propia Romina, constructora y referente de Tribuna en la provincia de Buenos Aires y en el país.

En un terreno más teórico y de discusión entre corrientes que, como TD y DEM, son expresiones sindicales de partidos marxistas: ¿IS sigue defendiendo la lógica equivocada de la Multicolor “apéndice del FIT- U”? ¿No comprende el concepto fundamental que ya desarrolló Lenin en el “Qué hacer”, acerca de que el centralismo democrático rige en el partido pero no en los sindicatos? Basta echarle una mirada superficial a “El izquierdismo…” para encontrar este error de IS a la cabeza de los rasgos que caracterizan la enfermedad que Lenin creía pasajera, pero que parece seguir cobrando víctimas, en este caso en las filas de IS, 100 años después.

Dice IS: “en la asamblea para definir cómo seguir la lucha, tampoco aceptaron una vigilia en el sindicato para votar una toma y no entregar la seccional”. Fue la asamblea del viernes 13 la que, en el marco del análisis de todas las opciones puestas sobre la mesa, resolvió el curso de acción que TD y la Multicolor están aplicando a rajatabla en Matanza, y que ya ha cumplido exitosamente la tarea de instalar en la conciencia de la docencia la comprensión del fraude Celeste y del carácter usurpador de la conducción instalada en el Suteba. En aquella asamblea, IS dio marcha atrás en su planteo original, y ni siquiera lo presentó como moción. Es decir, votó el curso de acción que ahora denuncia, y que en cambio TD aplica contra viento y marea.

Por último, y gravísimo: el carroñerismo de IS no se detiene ni ante una situación en la que hay niños de por medio. Sobre nuestro compañero Juan Manghi de Escobar no pesa ninguna acusación de violencia de género. La prohibición de contacto con su hijo a la excompañera de Juan, fue impuesta oportunamente por la Justicia, en el marco de una causa por probable abuso intrafamiliar denunciado por el niño mismo. Un ataque podrido que llevó a Tribuna a retirarse de la lista seccional.

Defendemos el curso de acción votado por la asamblea del Suteba Matanza del 13 de mayo, y lo estamos aplicando, junto a toda la Multicolor, exitosamente. Si IS, que también votó ese curso de acción, ha cambiado de opinión al respecto, debería haberlo planteado de cara a la docencia.

Es verdad que el prestigio de la Celeste usurpadora está tan golpeado que difícilmente pueda aprovechar la conducta carroñera de IS. Pero, como en todas las cosas, no conviene jugar irresponsablemente con fuego.