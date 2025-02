Chacabuco: Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista 

El 1° de febrero se realizó en 130 ciudades del país e internacionalmente la “Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista”. La convocatoria fue enorme, un duro golpe para el gobierno liberfacho, y agrupó al colectivo LGTB+, movimiento de mujeres, organizaciones piqueteras, trabajadores en lucha como Salud, Sutna, reclamos ambientales, partidos políticos, etc.

En Chacabuco la marcha congregó a unas 400 personas, varios colectivos LGTB y de mujeres, activistas independientes, artistas, organizaciones sindicales y políticas.

Desde el PDT y el Partido Obrero participamos con la orientación de defender a las diversidades y generalizar la lucha de todos los sectores en una sola. Hubo una radio abierta donde las corrientes expresaron sus posiciones. La Asamblea en Defensa de las Diversidades Sexuales leyó un documento y agregó la denuncia al gobierno local de Golia (PJ) ante la falta total de políticas de género demostrada con el último femicidio.

"El sábado dimos un gran paso, debemos continuar en ese camino de organización y articulación desde abajo”, Comentó Antonela Schettino del Plenario de Trabajadoras de Chacabuco. No podemos confiar en el PJ que vende diputados, llama a no patalear y respalda la reforma laboral, tampoco en la UCR y el Pro que son los perros falderos de Milei. Sin todos ellos y la complicidad de las direcciones de la CGT y las CTAs, Milei no podría hacer lo que hace. Por lo tanto la única respuesta debe ser en la calle con todos los que son atacados por este gobierno reaccionario.

“Exigimos la renuncia de Marta Hortman (Directora del Área de la Mujer) por su incapacidad en la aplicación de dichas políticas. Exigimos presupuesto real para Género administrado por las organizaciones de mujeres, mejoras y presupuesto para el Refugio para víctimas, capacitación para todos los agentes del Estado. Queda demostrada la total incapacidad de los gobiernos más allá del color político para dar soluciones a las problemáticas de las mujeres y diversidades, por lo tanto planteamos un Consejo Autónomo de Mujeres para llevar adelante las políticas del área", concluyó Schettino.

El desencadenante de la marcha fue el discurso de Milei en Davos, asociando la homosexualidad a la pedofilia. La ola de rechazo se generalizó y rápidamente a través de asambleas se organizó la enorme marcha.

Si bien el gobierno recula y dice que no dijo, el párrafo es textual, se suma a muchas declaraciones homofóbicas y racistas de parte de funcionarios y referentes de la LLA. Así como una profundización del ataque tratando de quitar la figura de femicidio, la Ley Micaela, el cupo laboral trans, etc.

La sociedad le pone un freno al gobierno antiobrero y antiminorias de Milei. Los liberfachos ajustan partidas y dejan más desprotegidas a todas las minorías, para que continúe la bicicleta financiera y beneficiar solo al 1% más rico. Un gobierno que ataca al pueblo, lo hambrea, ataca derechos, niega las identidades diversas, la brecha salarial, los crímenes del terrorismo de estado, que despide trabajadores, reprime jubilados y niños, que cierra comedores es un gobierno incompatible con los intereses del pueblo trabajador y tiene que irse a traves de la movilización y la rebelión popular.

El Estado es responsable. Ni una menos. Basta de Femicidios. No salgamos de las calles, unamos la lucha de las minorías a la de los trabajadores, los jubilados, los piqueteros, los migrantes. Vamos a organizar un 8 de Marzo aún más masivo. Milei es incompatible con el pueblo trabajador. Fuera Milei.