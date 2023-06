Chaco: la movilización por Cecilia Strzyzowski no cesa

En los últimos días se realizaron nuevas pericias de restos óseos hallados en la chanchería de Campo Rossi, propiedad de los Sena, pero con el equipo de Antropología Forense de Córdoba que analizó los restos encontrados pero no pudo establecer si son de restos humanos. El domingo, cuando comenzaba la jornada electoral, en el barrio Emerenciano se encontró una valija y prendas quemadas con joyería que podría pertenecer a Cecilia. También se realizaron rastrillajes en el río Tragadero, cercano al campo de Sena. Todas las pruebas están siendo analizadas para más novedades.

Lo cierto es que Cecilia ingresó a la casa de los Sena y de ahí en más no sabe qué pasó, y por eso la presión popular no cesa. El lunes a las 16.30hs se realizó la “marcha rosa” pidiendo esclarecimiento y justicia para Cecilia, las familias que acompañan Gloria Romero, mamá de Cecilia, también fueron víctimas del poder del Estado, la policía y la justicia. Desde Villa Angela brindó su apoyo Antonia Morán, mamá de Maira Benítez, desaparecida en el 2016 cuya desaparición se vincula al poder político y judicial de Villa Angela, pueblo del exgobernador Domingo Peppo. También asistió a las movilizaciones Erica Romero, mamá de Elvis Benítez quien tenía 22 años cuando desapareció en el 2017. Erica denunció incontables veces que la policía no busca a su hijo y los rastrillajes donde podía haber estado Elvis se hicieron 9 meses después de su desaparición.

Como lo dijimos en notas anteriores, la desaparición de Cecilia Strzyzowski avanzó en investigación gracias a la presión popular. Ahora, la familia tiene una nueva defensa a través de Fernando Burlando y Miguel Ángel Pierri, abogados mediáticos conocidos por su oportunismo para defender víctimas que tienen apoyo social, pero muy cuestionados respecto a su perspectiva de género.

En tanto el clan Sena cuenta con apoyo de todo el gobierno y quien ejerce su defensa es Juan Carlos Saife, un costoso abogado penalista que fue funcionario durante los primeros años del gobierno de Capitanich. Emerenciano Sena declaró ayer, 20 de junio, voluntariamente y sin responder preguntas, pero no aportó nada para esclarecer el hecho solo dijo “yo no fui, no estuve en el lugar” ¿Qué lugar? ¿En su casa? ¿En la chanchería? ¿En el barrio? De la misma manera declaró su esposa Marcela Acuña quien dijo no tener nada que ver con el hecho, pero recordemos que antes de ser detenida dijo que “después de las Paso aparece Cecilia y se esclarece todo este caso”.

¿Qué festejan?

Las elecciones del domingo tuvieron poca concurrencia y dieron por perdedor a Capitanich, quien en medio de conmoción popular salió a festejar que ganó la interna del PJ, además de mentir que son los que están al lado de las víctimas de violencia de género. Se puso él mismo en el lugar de víctima diciendo que es atacado injustamente cuando fue quien empoderó a los Sena y por eso compartieron listas. También festejaron los de JxC, que utilizaron la desaparición de Cecilia para reforzar su argumento antipiquetes y por supuesto atacar la protesta social, cuando sin las masivas movilizaciones y la protesta social que acompaña a la familia de Cecilia jamás se hubiese avanzado en la investigaban. Pero los intereses de Zdero nada tienen que ver con la justicia y el cese de los femicidios, este candidato y su lista que ganó en la interna de JXC no tienen propuestas contra la violencia de género y la corrupción en el Estado, respecto a la corrupción está involucrado en la causa de lavado de dinero en el municipio de Resistencia con la empresa PIMP, junto a Aída Ayala, otra candidata de JxC pero de la lista opositora.

La presión popular no cesa porque la verdadera necesidad es el esclarecimiento del caso. La sociedad no cree que los partidos tradicionales puedan solucionar la corrupción e impunidad en el Estado. Nosotros tampoco.