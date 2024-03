Chubut: por centros de asistencia integral en violencia de género

La agrupación de mujeres del Partido Obrero, Plenario de Trabajadoras, presentará a través de la banca de Santiago Vasconcelos, en la Legislatura de Chubut, un proyecto de ley para la creación de centros de asistencia integral para la mujer y las diversidades sexuales que atraviesen una situación de violencia de género.

En Chubut, el Estado no destina recursos que permitan una real asistencia a las víctimas. En el 2023, según el poder judicial hubieron 5.700 denuncias por violencia de género y hay localidades que no existe registro. Las mujeres y diversidades son víctimas de violencia de género, que a su vez sufren la precariedad laboral, componiendo el 70% de la población más pobre. En muchos casos las mujeres y diversidades no cuentan con los recursos materiales para salir de relaciones violentas. Por todo esto, es urgente que el Estado de una respuesta concreta a la problemática” sumó.

El proyecto plantea la necesidad de que cada localidad o cada 50 mil habitantes, se cree un centro de atención integral para la mujer y diversidades sexuales (CIMyD) que brinde de forma gratuita atención interdisciplinaria y seguimiento a las mujeres y diversidades sexuales víctimas de violencia de género.

El lanzamiento de la campaña se da en el marco del 8 de marzo en el Día Internacional de Lucha de las Mujeres Trabajadoras, donde en toda la provincia se realizarán acciones de lucha por los reclamos históricos del movimiento de mujeres y diversidades sexuales.