Chubut: segunda semana de paro docente frente al ataque de Torres con su paritaria de miseria

La docencia rechazó por completo la vergonzosa paritaria de 1% –$2.560- y el 5% al presentismo extorsivo. El paro provincial de 48 horas confluyó con el paro aislado de Ctera, y de un fuerte acatamiento en la provincia. Torres confronta a la docencia alineado al plan de guerra contra los trabajadores de Milei.

La Junta Ejecutiva de Atech, de común acuerdo con las seis regionales, convocó a un nuevo paro de 48 horas para el 5 y 6 de marzo. En el día de ayer, el gobierno no permitió el ingreso de los paritarios de Atech a la reunión de paritaria salarial, reprogramada por el Ministerio de Educación. Sí lo hicieron los sindicatos aliados al gobierno y cómplice del ajuste salarial. La justificación del gobierno fue que Atech no acató la conciliación obligatoria dictada, improcedente por haber sido dictaminada por la Secretaría de Trabajo provincial y que fue una maniobra para frenar el paro; la docencia respondió a la paritaria de hambre de Torres –el escandaloso 1%- en un alto acatamiento al paro docente de 48 horas de Atech.

Frente a los números ofrecidos en la primera reunión –rechazada hasta por los sindicatos oficialistas-, Torres intentó desactivar el paro con múltiples maniobras. Anticipándose, el gobierno generó una reunión con los sindicalistas aliados al ajuste, para informar un aumento al básico testigo del 4% (¡menos de $6.000!) y el 10% al presentismo (el ítem que castiga a la docencia, por ser un ataque al régimen de licencia, un descuento sobre cualquier tipo de “faltazo”), ambos en cuotas. ¡Una paritaria que descarga la crisis sobre los trabajadores de la educación! También inició una fuerte campaña en medios, utilizando discrecionalmente el uso de la pauta, y de los datos personales de los docentes volcados en el censo 2024. Por supuesto estuvo presente la notificación del descuento de forma obligatoria en todos los niveles. Sin embargo, la docencia continuó con la medida votada. Urge que Atech convoque a un Plenario Provincial de Delegados –con representantes de escuela, a debatir con mandatos de base, un plan de lucha y romper con el ajuste de Torres. Vamos por un salario de bolsillo que supere la canasta básica patagónica. ¡Basta de salarios de miseria!

El aparato represivo a disposición

En las dos jornadas de la medida de fuerza quedó en evidencia la aplicación de la política de Patricia Bullrich en manos de Ignacio Torres en la provincia. El despliegue de la fuerza pública en Ministerio de Educación, frente a una marcha multitudinaria el día lunes 24, colocó en discusión el uso del presupuesto y para ello y la rápida organización para hacer pasar el ajuste, en desmedro de resolver rápidamente el conflicto salarial ofreciendo montos que saque a la docencia por debajo de la canasta básica patagónica, valuada en $1.613.606 (por ATE Indec) y el salario de un ingresante no supera actualmente los $600.000. Esta situación ha sido denunciada y expuesta públicamente en la Legislatura provincial por Santiago Vasconcelos, docente y diputado provincial del PO-FITU.

El ataque a la docencia: descuentos y cierres

Además del salario de hambre que perciben los trabajadores de la educación –un detrimento del 55% del poder adquisitivo-, Torres, Meiszner y Punta garantizan el ajuste en educación, totalmente alineados al ajuste nacional de Milei, paritaria 0 durante enero, y los incrementos en los aportes de obra social, que llevaron a un aumento de más del 50% (una rebaja salarial encubierta). Este año se incrementó el cierre de salas en nivel inicial, con supresiones de docentes interinas, atacando el acceso a la educación de las infancias y los derechos laborales. La justificación oficial se apoya en la falta de matrícula y el bajo índice de natalidad en la provincia, y en consecuencia, no habilitando salas, no construyendo jardines y, peor aún, no generando puestos de pareja pedagógica en el nivel. Otros detalles que evidencian el ajuste se dan en la infraestructura: la Escuela N° 200, de Esquel, sufrió la caída de un paredón externo, que estaba en mal estado desde hacía años. A eso se le suma que la escuela no tiene gas –algo ya habitual en muchas instituciones- y que ha sido retirado el medidor, sin perspectiva de un proyecto o plazo de obra.

La salida: un plan de lucha que dé continuidad

Torres pretende un régimen anual de 190 días de clase. Sin embargo la docencia, ya le marcó la cancha. Es necesario que haya continuidad en un plan de lucha votado en un Plenario Provincial de Delegados con mandato de base, y no con paros aislados. También es necesario señalar que la Ctera maniobró en su congreso para no llamar al paro del 5/3 –un mandato de los congresales de Tribuna Docente- y sí a una jornada nacional de lucha sin paro; una entrega más de la Celeste, y que posteriormente, la CGT que ya había anunciado su paro decidió levantarlo. Ambas centrales le dan tiempo a Milei para que continúe con su plan motosierra en la avanzada laboral de la docencia.