Cierre de Embalse y Chapadmalal: vaciamiento y posibles despidos

Todos los años los complejos turísticos Chapadmalal y Embalse cierran sus puertas en abril cuando termina la temporada alta, pero esta vez el cierre fue adelantado. A la luz de las políticas privatizadoras del gobierno de Javier Milei, que ha tenido dichos en el sentido de la eliminación del turismo social, les trabajadores de las unidades se manifestaron en estado de alerta: corren peligro 500 empleos directos y miles de empleos indirectos que dependen del turismo en Chapadmalal, y 200 empleos directos en Embalse, que motorizan la actividad económica en Chapadmalal (provincia de Buenos Aires) y del Valle de Calamuchita (Córdoba).

Además de los empleados directos del Estado nacional, se suman los trabajadores contratados de manera tercerizada en los servicios de gastronomía y operadores hoteleros, todos contratos temporales para atender a los contingentes que caducan sin renovación –otro ejemplo de las patronales del turismo despidiendo de manera encubierta.

La excusa del actual secretario de Ambiente y Turismo, Daniel Scioli, fue el supuesto adelanto del cierre para una adecuación de los edificios en pos del desarrollo sustentable del lugar, tanto económico como socio-ambiental, buscando potenciar el turismo social. Las pretensiones del secretario se contradicen directamente con el intento del gobierno, del cual forma parte, de eliminar el artículo 2 de la Ley Nacional de Turismo en el paquete de derogaciones que establecía la fallida Ley Ómnibus. Este artículo establece al turismo como un “derecho social y económico” de las personas, y por lo tanto, la obligación del Estado Nacional de elaborar obras públicas turísticas. Es poco creíble que un gobierno que potencia el saqueo de recursos desregulando la política de hidrocarburos y eliminando las ya insuficientes políticas de protección ambiental pretenda mediante este cierre potenciar el desarrollo sustentable. Mucho menos garantizar el derecho al turismo social mientras empobrece día a día a esferas más amplias de la población –estimando un 60% de pobreza tan solo en febrero.

El desfinanciamiento de estas unidades turísticas no es nuevo: todos los gobiernos desfinanciaron estas unidades, incluso durante el gobierno de Alberto Fernández se realizaron obras que costaron millones y las unidades hoteleras de Chapadmalal siguen en un estado deplorable, no solo para los visitantes sino también para los trabajadores. Ni hablar de Embalse, donde 5 de los 7 hoteles están prácticamente arruinados por el sucesivo vaciamiento y falta de inversión.

Mientras el gobierno intenta desmentir el cierre de las unidades por el gran repudio que despertó -no solo en los trabajadores sino también en lxs usuarixs que se ven beneficiadxs por poder acceder a vacaciones con bajo costo-, no existe una fecha de reapertura y, según rumores, se planea recuperar algunas unidades turísticas para ser concesionadas a empresas españolas. Las mismas recibirían subsidios del gobierno para sostener las tarifas de servicios, llenándole los bolsillos a los capitales europeos. Aun no se conoce qué pasara con los contratos que siempre son temporales y se renuevan año a año, generando una incertidumbre en lxs trabajadorxs.

Acompañamos a lxs trabajadores que se manifiestan en estado de alerta ante la ola masiva de despidos que hubo a nivel nacional en el sector estatal y reivindicamos el derecho de lxs laburantes a acceder a vacaciones de calidad. Frente a la ola de despidos en todos los ámbitos laborales, instamos a las centrales sindicales a convocar un gran paro nacional para frenar este ataque a las condiciones de vida integrales de lxs trabajadorxs. Por un salario digno y en defensa del derecho al turismo y el ocio.

No al cierre de Chapadmalal y Embalse.