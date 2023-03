Cinco semanas de lucha incansable de la docencia riojana

En la quinta semana de paro docente en La Rioja la adhesión a la medida de lucha se mantiene firme con un 80% de acatamiento, y el reclamo es activo con marchas y piquetes. Durante todos estos días el gobierno no puso sobre la mesa ninguna propuesta salarial. De seguir así, un docente de grado que recién se inicia va a seguir cobrando $102.500 y quien tiene el máximo de antigüedad apenas superará los $130.000.

El gobierno provincial no respeta ni la miserable paritaria salarial docente que llevaría el salario mínimo a $130.000.

Esta situación no ha llevado hasta el momento a que Ctera reclame que esto se cumpla. AMP, entidad de base de Ctera en La Rioja, se vio obligado a llamar al no inicio como producto de la presión de una docencia cansada de los malos acuerdos paritarios que fueron deteriorando el salario, y de la crisis que recorre al Frente de Todos, el cual integra.

En todas estas semanas el gobierno no ha cesado de atacar y perseguir con amenazas. Fue noticia nacional la frase repudiable de Ricardo Quintela: “Andá a trabajar, vaga de mierda”, en respuesta a una docente que se manifestaba a la salida de la presentación del libro de Jorge Capitanich en la provincia. A esto le siguió el video de la hermana del gobernador, exsenadora y diputada provincial, Teresita Quintela, que como parte de la campaña electoral llamaba a sus punteros a atacar el reclamo docente.

En una conferencia el jefe de ministros, el ministro de Educación, el de Salud y la secretaria de Trabajo anunciaron el descuento de los días de paro y amenazas de cesantía tanto a los trabajadores de educación como a los de salud. Esto muestra que no se trata de un exabrupto, sino de una política de gobierno que pretende no solo ajustar en los salarios y en los presupuestos de educación y salud, sino en avanzar en los derechos que tenemos hoy en día los trabajadores.

Cada uno de estos anuncios llevó a que esta lucha se reavivara y se realizaran diversas acciones en toda provincia, como radio abierta, cortes de ruta, entre otras. En varios departamentos se realizaran actividades en unidad entre los trabajadores de salud y educación.

El 29 de marzo se llevó adelante una nueva marcha provincial, convocada y organizada por masivas asambleas de la docencia autoconvocada de toda la provincia, que culminó en Casa de Gobierno, acompañada por el Polo Obrero. Esta marcha coincidió con una importante caravana realizada por los trabajadores de la Salud y AMP.

Continúan estos dos días con diferentes acciones que llevarán adelante los docentes en distintas ciudades del interior y capital, para culminar así las 120 horas de paro.

Es la fuerza de un reclamo contra los salarios de pobreza en La Rioja, cuyo programa es $35.000 al básico y $200.000 de inicial, con cláusula de indexación mensual por inflación y el acondicionamiento de los edificios escolares, construcción de nuevas aulas y escuelas, y la exigencia a que Ctera convoque a un paro nacional de manera urgente en apoyo a nuestra lucha y a la de las otras provincias que están en conflicto. ¡Ni un paso atrás!